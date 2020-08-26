По состоянию на 26 августа в Украине второй день подряд фиксируется более 1,6 тыс. новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 1670 человек: в том числе 77 детей и 91 медик.

Больше всего новых случаев выявили: в Одесской области (186), Тернопольской области (181), Харьковской области (177), Львовской области (171), Черновицкой области (170), Ивано-Франковской области (167), Киевской области (96), Киеве (95).

За сутки скончались еще 36 человек. С начала эпидемии из-за осложнений COVID-19 в Украине умерли 2354 человека. Выздоровели за сутки еще 584 пациента. В общей сложности с начала вспышки коронавирус преодолели 53 тыс. 454 пациента.

За все время эпидемии в Украине заболели 110 тысяч 85 человек: в том числе 7439 детей и 10 тыс. 705 медиков.

За сутки было проведено 33 тыс. 222 тестирования на коронавирус: из них 15 тыс. 800 исследований методом ПЦР, остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).

С начала эпидемии в Украине провели 1 млн 452 тыс. 6 ПЦР-исследований.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 3677 случаев; из них 76 летальных; 2666 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 5221 случай; 114 человек скончались, 3713 выздоровели;

• Днепропетровская область – 2055 случаев; из них 42 летальных; 1192 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 1256 случаев; из них 20 летальных; 855 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 2959 случаев; 60 человек скончались, 1777 выздоровели;

• Закарпатская область – 7143 случая; 249 человек скончались, 3088 выздоровели;

• Запорожская область – 1439 случаев; 24 человека скончались, 783 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 8321 случай; 200 человек скончались, 3056 выздоровели;

• Кировоградская область – 771 случай; из них 45 летальных; 674 пациента выздоровели;

• г. Киев – 12 248 случаев; 174 человека скончались, 3907 выздоровели;

• Киевская область – 5211 случаев; 85 человек скончались, 3441 выздоровел;

• Львовская область – 13 560 случаев; 367 человек скончались, 3955 выздоровели;

• Луганская область – 247 случаев; из них 2 летальных; 153 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 1023 случая; в том числе 21 летальный; 550 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 6352 случая; 90 человек скончались, 1689 выздоровели;

• Полтавская область – 684 случая; из них 17 летальных; 468 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 8737 случаев; 121 человек скончался, 6116 выздоровели;

• Сумская область – 1269 случаев; из них 20 летальных; 547 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 5104 случая; 61 человек скончался, 2849 выздоровели;

• Харьковская область – 7984 случая; 191 человек скончался, 3059 выздоровели;

• Херсонская область – 346 случаев; из них 9 летальных; 243 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 2062 случая; 41 человек скончался, 1237 выздоровели;

• Черновицкая область – 9541 случай; 265 человек скончались, 5964 выздоровели;

• Черкасская область – 1305 случаев; 38 человек скончались, 908 выздоровели;

• Черниговская область – 1570 случаев; из них 22 летальных; 564 пациента выздоровели.