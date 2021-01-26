По состоянию на 26 января в Украине подтверждено более 2,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в 4,5 раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 2 779 человек: в частности, заболели 95 детей и 175 медиков.

В больницы госпитализировали еще 891 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

В течение суток скончались 133 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 22 057 человек. Выздоровели за сутки 12 538 пациентов. За все время коронавирус преодолели 965 835 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 197 107 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 32 030 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 441).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 125 тыс. 257 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 375 случаев за сутки; всего выявлено 126 639 случаев – 2292 пациента скончались, 60 152 выздоровели;

• Винницкая область – 53 случая за сутки; всего зафиксировано 26 019 случаев – 495 человек скончались, 21 938 выздоровели;

• Волынская область – 93 случая за сутки; всего подтверждено 36 207 случаев – 564 человека скончались, 33 742 выздоровели;

• Днепропетровская область – 108 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 66 446 случаев – 1761 пациент скончался, 56 117 выздоровели;

• Донецкая область – 46 случаев за сутки; всего диагностировано 43 220 случаев – 815 человек скончались, 38 103 выздоровели;

• Житомирская область – 20 случаев за сутки; за все время обнаружено 43 633 случая – 733 человека скончались, 40 166 выздоровели;

• Закарпатская область – 103 случая за сутки; с начала эпидемии подтверждено 30 812 случаев – 708 человек скончались, 27 376 выздоровели;

• Запорожская область – 276 случаев за сутки; всего выявлено 64 677 случаев – 800 человек скончались, 47 885 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 255 случаев за сутки; всего подтверждено 47 072 случая – 910 человек скончались, 42 216 выздоровели;

• Киевская область – 78 случаев за сутки; за все время зафиксировано 67 942 случая – 1110 человек скончались, 52 667 выздоровели;

• Кировоградская область – 17 случаев за сутки; всего обнаружено 9626 случаев – 314 человек скончались, 6321 выздоровел;

• Луганская область – 56 случаев за сутки; всего диагностировано 13 591 случай – 387 человек скончались, 11 021 выздоровел;

• Львовская область – 167 случаев за сутки; всего выявлено 69 570 случаев – 2043 человека скончались, 58 110 выздоровели;

• Николаевская область – 30 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 38 019 случаев – 645 человек скончались, 22 893 выздоровели;

• Одесская область – 211 случаев за сутки; всего зафиксировано 80 431 случай – 1296 пациентов скончались, 69 612 выздоровели;

• Полтавская область – 100 случаев за сутки; всего подтверждено 42 504 случая – 865 человек скончались, 37 615 выздоровели;

• Ровенская область – 81 случай за сутки; всего обнаружено 45 162 случая – 559 человек скончались, 42 124 выздоровели;

• Сумская область – 37 случаев за сутки; за все время выявлено 45 277 случаев – 604 пациента скончались, 41 691 выздоровел;

• Тернопольская область – 95 случаев за сутки; всего обнаружено 37 087 случаев – 515 человек скончались, 33 946 выздоровели;

• Харьковская область – 207 случаев за сутки; всего подтверждено 76 671 случай – 1333 человека скончались, 66 178 выздоровели;

• Херсонская область – 37 случаев за сутки; всего выявлено 20 385 случаев – 556 человек скончались, 16 296 выздоровели;

• Хмельницкая область – 15 случаев за сутки; всего зафиксировано 43 260 случаев – 772 пациента скончались, 39 666 выздоровели;

• Черкасская область – 122 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 45 116 случаев – 521 пациент скончался, 38 880 выздоровели;

• Черновицкая область – 192 случая за сутки; всего выявлено 44 501 случай – 854 человека скончались, 37 029 выздоровели;

• Черниговская область – 5 случаев за сутки; за все время диагностировано 33 240 случаев – 605 пациентов скончались, 24 091 выздоровел.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.