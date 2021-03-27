Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за сутки коронавирус обнаружили у 17 424 человек. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.
В больницы были госпитализированы 4747 человек.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171) областях и г. Киев (1226).
В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 290 человек. За все время эпидемии умерли 31 751 человек.
Выздоровели за сутки 7124 пациента. За все время коронавирус преодолели 1 млн 297 тыс. 282 пациента.
Всего в Украине было выявлено 1 632 131 случай заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 123 500 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530).
За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 945 тыс. 044 ПЦР-тестирования.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 1226 случаев за сутки; всего выявлено 158 993 случая – 3274 пациента умерли, 104 617 выздоровели;
• Винницкая область – 724 случая за сутки; всего зафиксировано 55 438 случаев – 979 человек скончались, 34 165 выздоровели;
• Волынская область – 370 случаев за сутки; всего подтверждено 45 780 случаев – 743 пациента умерли, 40 275 выздоровели;
• Днепропетровская область – 1171 случай за сутки; за все время диагностировано 88 719 случаев – 2306 пациентов умерли, 73 755 выздоровели;
• Донецкая область – 802 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 56 982 случая – 1250 человек умерли, 47 018 выздоровели;
• Житомирская область – 813 случаев за сутки; всего зафиксировано 69 071 случай – 1133 пациента умерли, 50 574 выздоровели;
• Закарпатская область – 353 случая за сутки; всего подтверждено 53 016 случаев – 1266 человек умерли, 39 677 выздоровели;
• Запорожская область – 599 случаев за сутки; всего диагностировано 76 998 случаев – 1383 пациента умерли, 68 729 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 373 случая за сутки; всего выявлено 78 170 случаев – 1657 человек умерли, 60 833 выздоровели;
• Киевская область – 1273 случая за сутки; всего зафиксировано 92 672 случая – 1548 человек умерли, 76 664 выздоровели;
• Кировоградская область – 172 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 12 753 случая – 455 человек скончались, 8944 выздоровели;
• Луганская область – 167 случаев за сутки; за все время диагностировано 16 960 случаев – 513 пациентов умерли, 14 828 выздоровели;
• Львовская область – 1407 случаев за сутки; всего выявлено 100 151 случай – 2581 пациент умер, 77 751 выздоровел;
• Николаевская область – 454 случая за сутки; всего зафиксировано 50 749 случаев – 998 человек скончались, 41 770 выздоровели;
• Одесская область – 1282 случая за сутки; всего диагностировано 104 610 случаев – 1725 человек умерли, 82 833 выздоровели;
• Полтавская область – 673 случая за сутки; за все время подтверждено 53 910 случаев – 1120 человек умерли, 45 679 выздоровели;
• Ровенская область – 553 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 56 363 случая – 724 пациента умерли, 50 382 выздоровели;
• Сумская область – 567 случаев за сутки; всего зафиксировано 56 603 случая – 795 человек умерли, 49 036 выздоровели;
• Тернопольская область – 628 случаев за сутки; всего подтверждено 52 750 случаев – 729 человек скончались, 43 974 выздоровели;
• Харьковская область – 1132 случая за сутки; всего диагностировано 100 322 случая – 1893 пациента умерли, 83 501 выздоровел;
• Херсонская область – 174 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 23 707 случаев – 695 человек скончались, 21 142 выздоровели;
• Хмельницкая область – 822 случая за сутки; за все время зафиксировано 61 501 случай – 1087 человек умерли, 49 587 выздоровели;
• Черкасская область – 548 случаев за сутки; всего подтверждено 56 094 случая – 737 человек скончались, 49 049 выздоровели;
• Черновицкая область – 516 случаев за сутки; всего диагностировано 68 648 случаев – 1317 человек умерли, 49 223 выздоровели;
• Черниговская область – 625 случаев за сутки; всего выявлено 41 171 случай – 843 пациента умерли, 33 276 выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.
Ситуация с вакцинацией
В течение 26 марта в Украине было привито 17 939 человек.
С начала кампании по вакцинации привито 192 264 человека. Из них получили 1 дозу – 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.
Количество прививок, сделанных в регионах 26 марта:
г. Киев – 1650 прививок;
Винницкая область – 830 прививок;
Волынская область – 280 прививок;
Днепропетровская область – 1320 прививок;
Донецкая область – 770 прививок;
Житомирская область – 690 прививок;
Закарпатская область – 420 прививок;
Запорожская область – 590 прививок;
Ивано-Франковская область – 629 прививок;
Киевская область – 1170 прививок;
Кировоградская область – 460 прививок;
Луганская область – 340 прививок;
Львовская область – 1060 прививок;
Николаевская область – 600 прививок;
Одесская область – 400 прививок;
Полтавская область – 700 прививок;
Ровенская область – 650 прививок;
Сумская область – 1080 прививок;
Тернопольская область – 590 прививок;
Харьковская область – 390 прививок;
Херсонская область – 1190 прививок;
Хмельницкая область – 640 прививок;
Черкасская область – 710 прививок;
Черновицкая область – 270 прививок;
Черниговская область – 510 прививок.
Прививки делали 180 мобильных бригад по иммунизации и 493 прививочных пункта.
По состоянию на 26 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 356 308 человек.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемая в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.
- 19 марта министр охраны здоровья Максим Степанов объявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует в этом году закупить почти 8 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 для вакцинации 3,9 млн человек. Об этом сообщила экспертная организация StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу МОЗ.