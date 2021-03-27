По состоянию на 27 марта в Украине подтверждено более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в 2,5 раза меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 17 424 человек. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.

В больницы были госпитализированы 4747 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171) областях и г. Киев (1226).

В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 290 человек. За все время эпидемии умерли 31 751 человек. Выздоровели за сутки 7124 пациента. За все время коронавирус преодолели 1 млн 297 тыс. 282 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 632 131 случай заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 123 500 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 945 тыс. 044 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1226 случаев за сутки; всего выявлено 158 993 случая – 3274 пациента умерли, 104 617 выздоровели;

• Винницкая область – 724 случая за сутки; всего зафиксировано 55 438 случаев – 979 человек скончались, 34 165 выздоровели;

• Волынская область – 370 случаев за сутки; всего подтверждено 45 780 случаев – 743 пациента умерли, 40 275 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1171 случай за сутки; за все время диагностировано 88 719 случаев – 2306 пациентов умерли, 73 755 выздоровели;

• Донецкая область – 802 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 56 982 случая – 1250 человек умерли, 47 018 выздоровели;

• Житомирская область – 813 случаев за сутки; всего зафиксировано 69 071 случай – 1133 пациента умерли, 50 574 выздоровели;

• Закарпатская область – 353 случая за сутки; всего подтверждено 53 016 случаев – 1266 человек умерли, 39 677 выздоровели;

• Запорожская область – 599 случаев за сутки; всего диагностировано 76 998 случаев – 1383 пациента умерли, 68 729 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 373 случая за сутки; всего выявлено 78 170 случаев – 1657 человек умерли, 60 833 выздоровели;

• Киевская область – 1273 случая за сутки; всего зафиксировано 92 672 случая – 1548 человек умерли, 76 664 выздоровели;

• Кировоградская область – 172 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 12 753 случая – 455 человек скончались, 8944 выздоровели;

• Луганская область – 167 случаев за сутки; за все время диагностировано 16 960 случаев – 513 пациентов умерли, 14 828 выздоровели;

• Львовская область – 1407 случаев за сутки; всего выявлено 100 151 случай – 2581 пациент умер, 77 751 выздоровел;

• Николаевская область – 454 случая за сутки; всего зафиксировано 50 749 случаев – 998 человек скончались, 41 770 выздоровели;

• Одесская область – 1282 случая за сутки; всего диагностировано 104 610 случаев – 1725 человек умерли, 82 833 выздоровели;

• Полтавская область – 673 случая за сутки; за все время подтверждено 53 910 случаев – 1120 человек умерли, 45 679 выздоровели;

• Ровенская область – 553 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 56 363 случая – 724 пациента умерли, 50 382 выздоровели;

• Сумская область – 567 случаев за сутки; всего зафиксировано 56 603 случая – 795 человек умерли, 49 036 выздоровели;

• Тернопольская область – 628 случаев за сутки; всего подтверждено 52 750 случаев – 729 человек скончались, 43 974 выздоровели;

• Харьковская область – 1132 случая за сутки; всего диагностировано 100 322 случая – 1893 пациента умерли, 83 501 выздоровел;

• Херсонская область – 174 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 23 707 случаев – 695 человек скончались, 21 142 выздоровели;

• Хмельницкая область – 822 случая за сутки; за все время зафиксировано 61 501 случай – 1087 человек умерли, 49 587 выздоровели;

• Черкасская область – 548 случаев за сутки; всего подтверждено 56 094 случая – 737 человек скончались, 49 049 выздоровели;

• Черновицкая область – 516 случаев за сутки; всего диагностировано 68 648 случаев – 1317 человек умерли, 49 223 выздоровели;

• Черниговская область – 625 случаев за сутки; всего выявлено 41 171 случай – 843 пациента умерли, 33 276 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 26 марта в Украине было привито 17 939 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 192 264 человека. Из них получили 1 дозу – 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах 26 марта:

г. Киев – 1650 прививок;

Винницкая область – 830 прививок;

Волынская область – 280 прививок;

Днепропетровская область – 1320 прививок;

Донецкая область – 770 прививок;

Житомирская область – 690 прививок;

Закарпатская область – 420 прививок;

Запорожская область – 590 прививок;

Ивано-Франковская область – 629 прививок;

Киевская область – 1170 прививок;

Кировоградская область – 460 прививок;

Луганская область – 340 прививок;

Львовская область – 1060 прививок;

Николаевская область – 600 прививок;

Одесская область – 400 прививок;

Полтавская область – 700 прививок;

Ровенская область – 650 прививок;

Сумская область – 1080 прививок;

Тернопольская область – 590 прививок;

Харьковская область – 390 прививок;

Херсонская область – 1190 прививок;

Хмельницкая область – 640 прививок;

Черкасская область – 710 прививок;

Черновицкая область – 270 прививок;

Черниговская область – 510 прививок.

Прививки делали 180 мобильных бригад по иммунизации и 493 прививочных пункта.

По состоянию на 26 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 356 308 человек.