Станом на 27 травня в Україні підтверджено понад 3,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже у п’ять разів більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 3 509 людей. Серед них – 193 дитини та 82 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 1 402 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 183 людини. За весь час епідемії померли 50 076 людей. Одужали за добу 16 867 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 006 тис. 918 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 193 тис. 367 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 67 564 тестування на коронавірус (з них методом ПЛР – 29 280 осіб, методом ІФА – 12 440 осіб, експрес-тестами – 25 844 особи).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 105 тис. 901 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 454 випадки за добу; всього виявлено 205 517 випадків – 5055 людей померли, 157 728 одужали;

• Вінницька область – 76 випадків за добу; всього зафіксовано 70 353 випадки – 1658 людей померли, 64 449 одужали;

• Волинська область – 100 випадків за добу; всього підтверджено 60 996 випадків – 1138 людей померли, 56 652 одужали;

• Дніпропетровська область – 284 випадки за добу; всього діагностовано 132 582 випадки – 4051 пацієнт помер, 119 503 одужали;

• Донецька область – 132 випадки за добу; за весь час виявлено 88 798 випадків – 2214 пацієнтів померли, 82 217 одужали;

• Житомирська область – 120 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 87 399 випадків – 1733 пацієнта померли, 83 258 одужали;

• Закарпатська область – 30 випадків за добу; всього підтверджено 61 511 випадків – 1582 пацієнта померли, 58 779 одужали;

• Запорізька область – 187 випадків за добу; всього діагностовано 102 276 випадків – 2313 пацієнтів померли, 94 167 одужали;

• Івано-Франківська область – 71 випадок за добу; всього виявлено 86 020 випадків – 2051 пацієнт помер, 82 479 одужали;

• Київська область – 194 випадки за добу; за весь час зафіксовано 124 578 випадків – 2662 пацієнта померли, 117 178 одужали;

• Кіровоградська область – 33 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 20 188 випадків – 788 людей померли, 16 536 одужали;

• Луганська область – 59 випадків за добу; всього діагностовано 25 983 випадки – 880 людей померли, 23 483 одужали;

• Львівська область – 278 випадків за добу; всього виявлено 135 329 випадків – 3546 людей померли, 127 834 одужали;

• Миколаївська область – 141 випадок за добу; всього зафіксовано 68 075 випадків – 1789 людей померли, 64 552 одужали;

• Одеська область – 84 випадки за добу; всього підтверджено 139 128 випадків – 2882 пацієнта померли, 126 528 одужали;

• Полтавська область – 111 випадків за добу; всього діагностовано 76 689 випадків – 1774 пацієнта померли, 72 970 одужали;

• Рівненська область – 163 випадки за добу; за весь час підтверджено 77 735 випадків – 1163 пацієнта померли, 74 296 одужали;

• Сумська область – 81 випадок за добу; всього зафіксовано 76 610 випадків – 1284 пацієнта померли, 73 018 одужали;

• Тернопільська область – 79 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 69 241 випадок – 1165 людей померли, 65 136 одужали;

• Харківська область – 233 випадки за добу; всього діагностовано 146 244 випадки – 3221 пацієнт помер, 131 837 одужали;

• Херсонська область – 138 випадків за добу; всього виявлено 34 554 випадки – 1055 людей померли, 30 511 одужали;

• Хмельницька область – 122 випадки за добу; всього зафіксовано 87 719 випадків – 1791 пацієнт помер, 82 086 одужали;

• Черкаська область – 91 випадок за добу; всього підтверджено 80 289 випадків – 1225 людей померли, 72 963 одужали;

• Чернівецька область – 89 випадків за добу; всього діагностовано 79 051 випадок – 1756 людей померли, 75 865 одужали;

• Чернігівська область – 159 випадків за добу; за час епідемії виявлено 56 502 випадки – 1300 людей померли, 52 893 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 26 травня в Україні було щеплено 15 131 людину. Одну дозу отримали 4 998 людей, повністю імунізовані – 10 133 людини.

Вакцинацію здійснювали 276 мобільних бригад та 343 пункти щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації загалом здійснено 1 млн 099 тис. 713 щеплень.

Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 107 524 особи.

Станом на 27 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 593 041 людина.