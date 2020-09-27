Станом на 27 вересня в Україні підтверджено 3 130 нових випадків коронавірусу COVID-19 за добу.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

За прошедшие сутки:

заболело – 3130 человек, из них 195 детей и 116 медработников;

госпитализированы 537 человек;

56 летальных случаев;

выздоровели 1009 человек.

Всего за сутки осуществлено 28 835 тестирований, в том числе 24 049 исследований методом ПЦР, а также 4786 – методом ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области (494, в г.. Харьков – 414), г. Киеве (323), Днепропетровской (186), Львовской (148), Киевской (143) и Одесской (142) областях.

Ситуация по областям Украины следующая: