Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

За прошедшие сутки:

  • заболело – 3130 человек, из них 195 детей и 116 медработников;
  • госпитализированы 537 человек;
  • 56 летальных случаев;
  • выздоровели 1009 человек.

Всего за сутки осуществлено 28 835 тестирований, в том числе 24 049 исследований методом ПЦР, а также 4786 – методом ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области (494, в г.. Харьков – 414), г. Киеве (323), Днепропетровской (186), Львовской (148), Киевской (143) и Одесской (142) областях.

Ситуация по областям Украины следующая:

  • Винницкая область – 5900 случаев;
  • Волынская область – 7632 случая;
  • Днепропетровская область – 5285 случаев;
  • Донецкая область – 3016 случаев;
  • Житомирская область – 5656 случаев;
  • Закарпатская область – 9632 случая;
  • Запорожская область – 3663 случая;
  • Ивано-Франковская область – 13 335 случаев;
  • Кировоградская область – 1074 случая;
  • м. Киев – 21815 случаев;
  • Киевская область – 8714 случаев;
  • Львовская область – 19 784 случая;
  • Луганская область – 974 случая;
  • Николаевская область – 2980 случаев;
  • Одесская область – 12 876 случаев;
  • Полтавская область – 1910 случаев;
  • Ровенская область – 12 032 случая;
  • Сумская область – 3672 случая;
  • Тернопольская область – 12 986 случаев;
  • Харьковская область – 17 364 случая;
  • Херсонская область – 1049 случаев;
  • Хмельницкая область – 5622 случая;
  • Черновицкая область – 14 009 случаев;
  • Черкасская область – 3694 случая;
  • Черниговская область – 3960 случаев.