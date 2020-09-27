Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
За прошедшие сутки:
- заболело – 3130 человек, из них 195 детей и 116 медработников;
- госпитализированы 537 человек;
- 56 летальных случаев;
- выздоровели 1009 человек.
Всего за сутки осуществлено 28 835 тестирований, в том числе 24 049 исследований методом ПЦР, а также 4786 – методом ИФА.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области (494, в г.. Харьков – 414), г. Киеве (323), Днепропетровской (186), Львовской (148), Киевской (143) и Одесской (142) областях.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая область – 5900 случаев;
- Волынская область – 7632 случая;
- Днепропетровская область – 5285 случаев;
- Донецкая область – 3016 случаев;
- Житомирская область – 5656 случаев;
- Закарпатская область – 9632 случая;
- Запорожская область – 3663 случая;
- Ивано-Франковская область – 13 335 случаев;
- Кировоградская область – 1074 случая;
- м. Киев – 21815 случаев;
- Киевская область – 8714 случаев;
- Львовская область – 19 784 случая;
- Луганская область – 974 случая;
- Николаевская область – 2980 случаев;
- Одесская область – 12 876 случаев;
- Полтавская область – 1910 случаев;
- Ровенская область – 12 032 случая;
- Сумская область – 3672 случая;
- Тернопольская область – 12 986 случаев;
- Харьковская область – 17 364 случая;
- Херсонская область – 1049 случаев;
- Хмельницкая область – 5622 случая;
- Черновицкая область – 14 009 случаев;
- Черкасская область – 3694 случая;
- Черниговская область – 3960 случаев.