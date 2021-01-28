По состоянию на 28 января в Украине подтверждено более 5,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в два раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 5 529 человек: в частности, заболели 248 детей и 236 медиков.

В больницы госпитализировали еще 1 941 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: во Львовской области (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

В течение суток скончались 149 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 22 351 человек. Выздоровели за сутки 11 946 пациентов. За все время коронавирус преодолели 992 031 пациент.

Всего в Украине было выявлено 1 206 412 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 48 736 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 28 627, методом ИФА – 20 109).

За время эпидемии в Украине сделано 6 184 320 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 396 случаев за сутки; всего выявлено 127 472 случая – 2326 человек скончались, 63 987 выздоровели;

• Винницкая область – 255 случаев за сутки; всего обнаружено 26 432 случая – 496 человек скончались, 22 274 выздоровели;

• Волынская область – 159 случаев за сутки; всего зафиксировано 36 442 случая – 571 пациент скончался, 33 881 выздоровел;

• Днепропетровская область – 296 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 66 930 случаев – 1786 человек скончались, 58 841 выздоровели;

• Донецкая область – 201 случай за сутки; за все время обнаружено 43 564 случая – 848 человек скончались, 38 924 выздоровели;

• Житомирская область – 263 случая за сутки; всего выявлено 44 003 случая – 737 человек скончались, 40 695 выздоровели;

• Закарпатская область – 247 случаев за сутки; всего подтверждено 31 145 случаев – 711 пациентов скончались, 27 573 выздоровели;

• Запорожская область – 249 случаев за сутки; всего зафиксировано 65 130 случаев – 812 пациентов скончались, 50 345 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 262 случая за сутки; за все время обнаружено 47 501 случай – 923 человека скончались, 42 470 выздоровели;

• Киевская область – 163 случая за сутки; всего выявлено 68 381 случай – 1122 человека скончались, 54 857 выздоровели;

• Кировоградская область – 45 случаев за сутки; всего обнаружено 9719 случаев – 320 пациентов скончались, 6617 выздоровели;

• Луганская область – 105 случаев за сутки; всего подтверждено 13 745 случаев – 393 пациента скончались, 11 402 выздоровели;

• Львовская область – 454 случая за сутки; за время эпидемии диагностировано 70 245 случаев – 2059 человек скончались, 59 448 выздоровели;

• Николаевская область – 308 случаев за сутки; всего выявлено 38 501 случай – 657 человек скончались, 24 431 выздоровел;

• Одесская область – 171 случай за сутки; за все время обнаружено 80 787 случаев – 1306 человек скончались, 70 830 выздоровели;

• Полтавская область – 151 случай за сутки; всего зафиксировано 42 771 случай – 875 человек скончались, 38 665 выздоровели;

• Ровенская область – 172 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 45 498 случаев – 565 человек скончались, 42 513 выздоровели;

• Сумская область – 175 случаев за сутки; всего выявлено 45 537 случаев – 606 пациентов скончались, 42 071 выздоровел;

• Тернопольская область – 213 случаев за сутки; всего обнаружено 37 396 случаев – 521 пациент скончался, 34 368 выздоровели;

• Харьковская область – 313 случаев за сутки; за все время зафиксировано 77 222 случая – 1349 человек скончались, 68 100 выздоровели;

• Херсонская область – 102 случая за сутки; всего выявлено 20 551 случай – 566 человек скончались, 16 704 выздоровели;

• Хмельницкая область – 242 случая за сутки; всего подтверждено 43 671 случай – 782 пациента скончались, 40 143 выздоровели;

• Черкасская область – 103 случая за сутки; за все время обнаружено 45 345 случаев – 535 человек скончались, 39 757 выздоровели;

• Черновицкая область – 285 случаев за сутки; всего выявлено 44 955 случаев – 863 пациента скончались, 37 833 выздоровели;

• Черниговская область – 199 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 33 469 случаев – 622 пациента скончались, 25 302 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.