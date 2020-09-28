Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
За прошедшие сутки:
- заболел 2671 человек, из них 164 ребенка и 122 медработника;
- госпитализированы 472 человека;
- 37 летальных случаев;
- выздоровел 571 пациент.
Всего за сутки осуществлено 20 312 тестирований, в том числе 16 533 исследования методом ПЦР, а также 3779 – методом ИФА.
Общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Украине сегодня пересекла отметку в 200 000 человек.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области (339), в г. Киев (328), Одесской (203) Тернопольской (153) и Волынской (143) областях.
- С 28 сентября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.