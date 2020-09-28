По состоянию на 28 сентября в Украине подтвержден 2671 новый случай коронавируса COVID-19 в сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

За прошедшие сутки:

заболел 2671 человек, из них 164 ребенка и 122 медработника;

госпитализированы 472 человека;

37 летальных случаев;

выздоровел 571 пациент.

Всего за сутки осуществлено 20 312 тестирований, в том числе 16 533 исследования методом ПЦР, а также 3779 – методом ИФА.

Общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Украине сегодня пересекла отметку в 200 000 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области (339), в г. Киев (328), Одесской (203) Тернопольской (153) и Волынской (143) областях.