По состоянию на 28 октября в Украине зафиксировано более 7,4 тыс. случаев коронавируса и рекордное количество смертей среди пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 7474 человека: среди них 300 детей и 475 медиков.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (635), Одесской области (567), Киеве (563), Днепропетровской области (497), Львовской области (398), Черновицкой области (392), Запорожской области (389), Хмельницкой области (383), Ивано-Франковской области (332), Киевской области (309).

За сутки скончались 165 пациентов, что является рекордным показателем с начала эпидемии в нашей стране.

В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 6755 человек.

При этом выздоровели за сутки 3306 человек, что также является рекордным показателем. В общей сложности коронавирус уже преодолели 148 642 пациента.

За все время в Украине было обнаружено 363 075 случаев коронавируса. Заболели, в том числе, 21 143 ребенка, а также 22 287 медиков.

За сутки было проведено 70 592 тестирования на коронавирус (из них 41 947 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА, на антитела).

Всего проведено 3 129 235 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 9697 случаев; 171 человек скончался, 5982 выздоровели;

• Волынская область – 12 871 случай; 255 человек скончались, 7339 выздоровели;

• Днепропетровская область – 13 915 случаев; 335 человек скончались, 5469 выздоровели;

• Донецкая область – 9024 случая; в том числе 89 летальных; 1483 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 13 154 случая; 226 пациентов скончались, 6971 выздоровел;

• Закарпатская область – 13 571 случай; 359 человек скончались, 6152 выздоровели;

• Запорожская область – 8852 случая; в том числе 110 летальных; 2076 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 19 247 случаев; 425 человек скончались, 9432 выздоровели;

• Кировоградская область – 2212 случаев; в том числе 84 летальных; 1158 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 35 450 случаев; 721 человек скончался, 12 146 выздоровели;

• Киевская область – 15 465 случаев; 357 человек скончались, 7762 выздоровели;

• Львовская область – 28 484 случая; 815 человек скончались, 11 220 выздоровели;

• Луганская область – 3416 случаев; в том числе 68 летальных; 1163 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 7317 случаев; 146 человек скончались, 1775 выздоровели;

• Одесская область – 23 207 случаев; 351 человек скончался, 3272 выздоровели;

• Полтавская область – 8639 случаев; 167 человек скончались, 3334 выздоровели;

• Ровенская область – 18 299 случаев; 232 человека скончались, 13 959 выздоровели;

• Сумская область – 10 974 случая; 171 человек скончался, 3412 выздоровели;

• Тернопольская область – 19 818 случаев; 247 человек скончались, 14 760 выздоровели;

• Харьковская область – 34 441 случай; 515 человек скончались, 6497 выздоровели;

• Херсонская область – 3454 случая; в том числе 72 летальных; 1442 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 14 228 случаев; 213 человек скончались, 6189 выздоровели;

• Черновицкая область – 20 509 случаев; 446 человек скончались, 10 189 выздоровели;

• Черкасская область – 8539 случаев; в том числе 92 летальных; 3894 пациента выздоровели;

• Черниговская область – 8292 случая; 88 человек скончались, 1566 выздоровели.