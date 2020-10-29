По состоянию на 29 октября в Украине подтверждено более 7,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

За минувшие сутки заболели 7342 человека: среди них 287 детей, а также 363 медика.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Киеве (577), Харьковской области (575), Хмельницкой области (478), Одесской области (416), Львовской области (405), Черновицкой области (397), Днепропетровской области (386), Житомирской области (364), Запорожской области (359), Ивано-Франковской области (349), Киевской области (315).

За сутки скончались 113 пациентов. В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 6868 человек. При этом выздоровели за сутки 2990 пациентов. В общей сложности коронавирус уже преодолели 151 632 человека.

За все время в Украине было обнаружено 370 417 случаев заражения коронавирусом. Заболели, в том числе, 21 430 детей, а также 22 650 медиков.

За сутки было проведено 78 684 тестирования на коронавирус (из них 47 162 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА, на антитела).

Всего проведено 3 176 397 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 9899 случаев; 175 человек скончались, 6086 выздоровели;

• Волынская область – 13 089 случаев; 259 человек скончались, 7436 выздоровели;

• Днепропетровская область – 14 301 случай; 335 человек скончались, 5605 выздоровели;

• Донецкая область – 9177 случаев; в том числе 89 летальных; 1507 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 13 518 случаев; 239 человек скончались, 7028 выздоровели;

• Закарпатская область – 13 842 случая; 364 человека скончались, 6426 выздоровели;

• Запорожская область – 9211 случаев; в том числе 114 летальных; 2151 пациент выздоровел;

• Ивано-Франковская область – 19 596 случаев; 428 человек скончались, 9633 выздоровели;

• Кировоградская область – 2308 случаев; в том числе 85 летальных; 1180 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 36 027 случаев; 726 человек скончались, 12 405 выздоровели;

• Киевская область – 15 780 случаев; 367 человек скончались, 7816 выздоровели;

• Львовская область – 28 889 случаев; 831 пациент скончался, 11 390 выздоровели;

• Луганская область – 3482 случая; в том числе 69 летальных; 1198 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 7450 случаев; 151 человек скончался, 1849 выздоровели;

• Одесская область – 23 623 случая; 357 человек скончались, 3291 выздоровел;

• Полтавская область – 8930 случаев; в том числе 174 летальных; 3573 пациента выздоровели;

• Ровенская область – 18 518 случаев; 238 человек скончались, 14 117 выздоровели;

• Сумская область – 11 238 случаев; 175 человек скончались, 3467 выздоровели;

• Тернопольская область – 20 111 случаев; 248 человек скончались, 15 109 выздоровели;

• Харьковская область – 35 016 случаев; 516 человек скончались, 6556 выздоровели;

• Херсонская область – 3616 случаев; в том числе 80 летальных; 1499 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 14 706 случаев; 216 человек скончались, 6321 выздоровел;

• Черновицкая область – 20 906 случаев; 451 пациент скончался, 10 274 выздоровели;

• Черкасская область – 8735 случаев; в том числе 93 летальных; 4093 пациента выздоровели;

• Черниговская область – 8449 случаев; 88 человек скончались, 1622 выздоровели.