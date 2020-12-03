Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 14 496 человек: из них 745 детей и 614 медиков.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.
В течение суток скончались 243 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 12 960 человек.
Выздоровели за сутки 15 372 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели 384 426 пациентов.
Всего в Украине зафиксировано 772 760 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 72 678 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 47 172, а методом ИФА – 25 506).
За все время было проведено 4 млн 654 тыс. 206 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 75 376 случаев; 1369 человек скончались, 24 275 выздоровели;
• Винницкая область – 17 988 случаев; 306 человек скончались, 10 130 выздоровели;
• Волынская область – 25 121 случай; 444 пациента скончались, 17 744 выздоровели;
• Днепропетровская область – 40 966 случаев; 947 человек скончались, 23 558 выздоровели;
• Донецкая область – 24 175 случаев; 439 пациентов скончались, 14 111 выздоровели;
• Житомирская область – 30 630 случаев; 521 пациент скончался, 20 740 выздоровели;
• Закарпатская область – 23 880 случаев; 544 человека скончались, 14 650 выздоровели;
• Запорожская область – 33 615 случаев; 327 человек скончались, 5691 выздоровел;
• Ивано-Франковская область – 38 080 случаев; 663 человека скончались, 14 303 выздоровели;
• Киевская область – 40 427 случаев; 719 человек скончались, 13 898 выздоровели;
• Кировоградская область – 5701 случай; 169 человек скончались, 2439 выздоровели;
• Луганская область – 6610 случаев; 178 пациентов скончались, 4655 выздоровели;
• Львовская область – 48 144 случая; 1301 пациент скончался, 31 485 выздоровели;
• Николаевская область – 19 894 случая; 323 человека скончались, 7193 выздоровели;
• Одесская область – 47 920 случаев; 609 человек скончались, 12 062 выздоровели;
• Полтавская область – 23 926 случаев; 511 пациентов скончались, 13 689 выздоровели;
• Ровенская область – 32 223 случая; 397 человек скончались, 25 315 выздоровели;
• Сумская область – 31 184 случая; 393 человека скончались, 13 389 выздоровели;
• Тернопольская область – 28 673 случая; 388 человек скончались, 22 673 выздоровели;
• Харьковская область – 57 267 случаев; 777 человек скончались, 35 785 выздоровели;
• Херсонская область – 11 087 случаев; 215 человек скончались, 5126 выздоровели;
• Хмельницкая область – 30 943 случая; 455 человек скончались, 18 820 выздоровели;
• Черкасская область – 24 776 случаев; 216 пациентов скончались, 10 095 выздоровели;
• Черновицкая область – 34 432 случая; 658 человек скончались, 16 132 выздоровели;
• Черниговская область – 19 722 случая; 91 пациент скончался, 6468 выздоровели.