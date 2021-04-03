Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за сутки коронавирус обнаружили у 20 341 человека. В частности, заболели 809 детей и 473 медработника.
В больницы были госпитализированы еще 5186 человек.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 396 человек. За все время эпидемии в Украине умерли 34 075 человек.
Выздоровели за сутки 9166 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 342 тыс. 536 пациентов.
Всего в Украине было выявлено 1 млн 731 тыс. 971 случай заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 128 492 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457).
За время эпидемии в Украине сделано 8 млн 297 тыс. 800 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 2053 случая за сутки; всего выявлено 166 658 случаев – 3545 человек умерли, 107 484 выздоровели;
• Винницкая область – 612 случаев за сутки; всего зафиксировано 59 377 случаев – 1120 человек умерли, 36 760 выздоровели;
• Волынская область – 445 случаев за сутки; всего подтверждено 48 131 случай – 795 человек скончались, 41 198 выздоровели;
• Днепропетровская область – 1433 случая за сутки; за все время диагностировано 94 707 случаев – 2449 человек умерли, 76 114 выздоровели;
• Донецкая область – 749 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 61 291 случай – 1309 человек умерли, 49 004 выздоровели;
• Житомирская область – 642 случая за сутки; всего зафиксировано 73 566 случаев – 1243 пациента умерли, 53 052 выздоровели;
• Закарпатская область – 393 случая за сутки; всего подтверждено 55 478 случаев – 1365 человек умерли, 42 317 выздоровели;
• Запорожская область – 754 случая за сутки; всего диагностировано 80 522 случая – 1459 человек умерли, 69 681 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 332 случая за сутки; всего выявлено 80 430 случаев – 1747 человек умерли, 65 142 выздоровели;
• Киевская область – 1366 случаев за сутки; всего зафиксировано 98 807 случаев – 1695 человек умерли, 79 364 выздоровели;
• Кировоградская область – 144 случая за сутки; всего подтверждено 13 675 случаев – 483 пациента умерли, 9217 выздоровели;
• Луганская область – 230 случаев за сутки; всего диагностировано 18 109 случаев – 550 человек умерли, 15 250 выздоровели;
• Львовская область – 1538 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 108 017 случаев – 2688 человек умерли, 80 783 выздоровели;
• Николаевская область – 471 случай за сутки; за все время зафиксировано 53 178 случаев – 1116 человек умерли, 42 214 выздоровели;
• Одесская область – 1521 случай за сутки; всего подтверждено 112 000 случаев – 1881 пациент умер, 83 661 выздоровел;
• Полтавская область – 774 случая за сутки; всего диагностировано 57 300 случаев – 1191 пациент умер, 47 820 выздоровели;
• Ровенская область – 690 случаев за сутки; за все время выявлено 59 714 случаев – 771 пациент умер, 51 742 выздоровели;
• Сумская область – 825 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 60 577 случаев – 841 пациент умер, 50 583 выздоровели;
• Тернопольская область – 673 случая за сутки; всего зафиксировано 56 204 случая – 804 пациента умерли, 45 974 выздоровели;
• Харьковская область – 1470 случаев за сутки; всего диагностировано 107 388 случаев – 2023 пациента умерли, 86 360 выздоровели;
• Херсонская область – 274 случая за сутки; всего выявлено 25 022 случая – 718 человек скончались, 21 501 выздоровели;
• Хмельницкая область – 1144 случая за сутки; всего зафиксировано 67 417 случаев – 1209 человек умерли, 52 219 выздоровели;
• Черкасская область – 743 случая за сутки; всего подтверждено 59 509 случаев – 776 человек скончались, 50 436 выздоровели;
• Черновицкая область – 360 случаев за сутки; всего диагностировано 71 112 случаев – 1401 пациент умер, 50 388 выздоровели;
• Черниговская область – 705 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 43 782 случая – 896 человек скончались, 34 272 выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.
Ситуация с вакцинацией
В течение 2 апреля в Украине было привито 18 814 человек.
С начала кампании по вакцинации привито 286 647 человек. Из них получили 1 дозу – 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.
Количество прививок, сделанных в регионах 2 апреля:
• г. Киев – 2060 прививок;
• Винницкая область – 840 прививок;
• Волынская область – 350 прививок;
• Днепропетровская область – 1320 прививок;
• Донецкая область – 570 прививок;
• Житомирская область – 810 прививок;
• Закарпатская область – 440 прививок;
• Запорожская область – 930 прививок;
• Ивано-Франковская область – 684 прививки;
• Киевская область – 270 прививок;
• Кировоградская область – 480 прививок;
• Луганская область – 390 прививок;
• Львовская область – 1160 прививок;
• Николаевская область – 480 прививок;
• Одесская область – 830 прививок;
• Полтавская область – 860 прививок;
• Ровенская область – 540 прививок;
• Сумская область – 570 прививок;
• Тернопольская область – 420 прививок;
• Харьковская область – 1930 прививок;
• Херсонская область – 50 прививок;
• Хмельницкая область – 680 прививок;
• Черкасская область – 1380 прививок;
• Черновицкая область – 390 прививок;
• Черниговская область – 380 прививок.
Вакцинация осуществлялась 162 мобильными бригадами по иммунизации и 769 прививочными пунктами.
По состоянию на 2 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемая в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.
- 19 марта Максим Степанов объявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Впоследствии Максим Степанов признал, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине отстает почти в два раза от плана.