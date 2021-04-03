По состоянию на 3 апреля в Украине подтверждено более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным суточным показателем с начала эпидемии в нашей стране.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 20 341 человека. В частности, заболели 809 детей и 473 медработника.

В больницы были госпитализированы еще 5186 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 396 человек. За все время эпидемии в Украине умерли 34 075 человек. Выздоровели за сутки 9166 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 342 тыс. 536 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 млн 731 тыс. 971 случай заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 128 492 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457).

За время эпидемии в Украине сделано 8 млн 297 тыс. 800 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 2053 случая за сутки; всего выявлено 166 658 случаев – 3545 человек умерли, 107 484 выздоровели;

• Винницкая область – 612 случаев за сутки; всего зафиксировано 59 377 случаев – 1120 человек умерли, 36 760 выздоровели;

• Волынская область – 445 случаев за сутки; всего подтверждено 48 131 случай – 795 человек скончались, 41 198 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1433 случая за сутки; за все время диагностировано 94 707 случаев – 2449 человек умерли, 76 114 выздоровели;

• Донецкая область – 749 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 61 291 случай – 1309 человек умерли, 49 004 выздоровели;

• Житомирская область – 642 случая за сутки; всего зафиксировано 73 566 случаев – 1243 пациента умерли, 53 052 выздоровели;

• Закарпатская область – 393 случая за сутки; всего подтверждено 55 478 случаев – 1365 человек умерли, 42 317 выздоровели;

• Запорожская область – 754 случая за сутки; всего диагностировано 80 522 случая – 1459 человек умерли, 69 681 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 332 случая за сутки; всего выявлено 80 430 случаев – 1747 человек умерли, 65 142 выздоровели;

• Киевская область – 1366 случаев за сутки; всего зафиксировано 98 807 случаев – 1695 человек умерли, 79 364 выздоровели;

• Кировоградская область – 144 случая за сутки; всего подтверждено 13 675 случаев – 483 пациента умерли, 9217 выздоровели;

• Луганская область – 230 случаев за сутки; всего диагностировано 18 109 случаев – 550 человек умерли, 15 250 выздоровели;

• Львовская область – 1538 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 108 017 случаев – 2688 человек умерли, 80 783 выздоровели;

• Николаевская область – 471 случай за сутки; за все время зафиксировано 53 178 случаев – 1116 человек умерли, 42 214 выздоровели;

• Одесская область – 1521 случай за сутки; всего подтверждено 112 000 случаев – 1881 пациент умер, 83 661 выздоровел;

• Полтавская область – 774 случая за сутки; всего диагностировано 57 300 случаев – 1191 пациент умер, 47 820 выздоровели;

• Ровенская область – 690 случаев за сутки; за все время выявлено 59 714 случаев – 771 пациент умер, 51 742 выздоровели;

• Сумская область – 825 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 60 577 случаев – 841 пациент умер, 50 583 выздоровели;

• Тернопольская область – 673 случая за сутки; всего зафиксировано 56 204 случая – 804 пациента умерли, 45 974 выздоровели;

• Харьковская область – 1470 случаев за сутки; всего диагностировано 107 388 случаев – 2023 пациента умерли, 86 360 выздоровели;

• Херсонская область – 274 случая за сутки; всего выявлено 25 022 случая – 718 человек скончались, 21 501 выздоровели;

• Хмельницкая область – 1144 случая за сутки; всего зафиксировано 67 417 случаев – 1209 человек умерли, 52 219 выздоровели;

• Черкасская область – 743 случая за сутки; всего подтверждено 59 509 случаев – 776 человек скончались, 50 436 выздоровели;

• Черновицкая область – 360 случаев за сутки; всего диагностировано 71 112 случаев – 1401 пациент умер, 50 388 выздоровели;

• Черниговская область – 705 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 43 782 случая – 896 человек скончались, 34 272 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 2 апреля в Украине было привито 18 814 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 286 647 человек. Из них получили 1 дозу – 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество прививок, сделанных в регионах 2 апреля:

• г. Киев – 2060 прививок;

• Винницкая область – 840 прививок;

• Волынская область – 350 прививок;

• Днепропетровская область – 1320 прививок;

• Донецкая область – 570 прививок;

• Житомирская область – 810 прививок;

• Закарпатская область – 440 прививок;

• Запорожская область – 930 прививок;

• Ивано-Франковская область – 684 прививки;

• Киевская область – 270 прививок;

• Кировоградская область – 480 прививок;

• Луганская область – 390 прививок;

• Львовская область – 1160 прививок;

• Николаевская область – 480 прививок;

• Одесская область – 830 прививок;

• Полтавская область – 860 прививок;

• Ровенская область – 540 прививок;

• Сумская область – 570 прививок;

• Тернопольская область – 420 прививок;

• Харьковская область – 1930 прививок;

• Херсонская область – 50 прививок;

• Хмельницкая область – 680 прививок;

• Черкасская область – 1380 прививок;

• Черновицкая область – 390 прививок;

• Черниговская область – 380 прививок.

Вакцинация осуществлялась 162 мобильными бригадами по иммунизации и 769 прививочными пунктами.

По состоянию на 2 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.