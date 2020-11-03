Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

За минувшие сутки заболели 8899 человек: среди них 346 детей и 401 медик.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Киеве (789), Харьковской области (712), Хмельницкой области (506), Донецкой области (496), Житомирской области (470), Одесской области (460), Львовской области (434), Ивано-Франковской области (427), Запорожской области (427), Ровенской области (425), Черновицкой области (396).

За сутки скончались еще 157 пациентов. С начала эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 7532 человека.

Выздоровели за сутки 5100 человек, что является рекордным показателем.