Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
За минувшие сутки заболели 8899 человек: среди них 346 детей и 401 медик.
Наибольшее количество новых случаев выявили: в Киеве (789), Харьковской области (712), Хмельницкой области (506), Донецкой области (496), Житомирской области (470), Одесской области (460), Львовской области (434), Ивано-Франковской области (427), Запорожской области (427), Ровенской области (425), Черновицкой области (396).
За сутки скончались еще 157 пациентов. С начала эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 7532 человека.
Выздоровели за сутки 5100 человек, что является рекордным показателем.
За все время в Украине коронавирус преодолели 168 868 пациентов.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 411 093 случая заражения коронавирусом.
За минувшие сутки было сделано 60 836 тестирований на коронавирус (методом ПЦР – 34 818, методом ИФА – 26 018).
За все время было проведено 3 379 029 ПЦР-тестов.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 39 534 случая; 799 человек скончались, 13 153 выздоровели;
• Винницкая область – 11 096 случаев; 193 человека скончались, 6517 выздоровели;
• Волынская область – 14 234 случая; 281 пациент скончался, 8138 выздоровели;
• Днепропетровская область – 15 729 случаев; 393 человека скончались, 6442 выздоровели;
• Донецкая область – 11 731 случай; в том числе 135 летальных; 1696 пациентов выздоровели;
• Житомирская область – 15 833 случая; 272 человека скончались, 8148 выздоровели;
• Закарпатская область – 15 187 случаев; 381 пациент скончался, 7108 выздоровели;
• Запорожская область – 10 797 случаев; в том числе 123 летальных; 2439 пациентов выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 21 596 случаев; 447 человек скончались, 10 539 выздоровели;
• Киевская область – 17 535 случаев; 411 человек скончались, 8153 выздоровели;
• Кировоградская область – 2677 случаев; в том числе 94 летальных; 1308 пациентов выздоровели;
• Луганская область – 3881 случай; в том числе 82 летальных; 1515 пациентов выздоровели;
• Львовская область – 31 134 случая; 901 человек скончался, 12 706 выздоровели;
• Николаевская область – 8736 случаев; 168 человек скончались, 2303 выздоровели;
• Одесская область – 25 785 случаев; 390 человек скончались, 4387 выздоровели;
• Полтавская область – 10 190 случаев; 199 человек скончались, 4238 выздоровели;
• Ровенская область – 19 998 случаев; 264 человека скончались, 14 681 выздоровел;
• Сумская область – 12 409 случаев; 192 пациента скончались, 4868 выздоровели;
• Тернопольская область – 21 186 случаев; 271 пациент скончался, 16 259 выздоровели;
• Харьковская область – 38 709 случаев; 537 человек скончались, 7117 выздоровели;
• Херсонская область – 4424 случая; в том числе 91 летальный; 1865 пациентов выздоровели;
• Хмельницкая область – 16 928 случаев; 239 человек скончались, 7552 выздоровели;
• Черкасская область – 9670 случаев; в том числе 106 летальных; 5179 пациентов выздоровели;
• Черновицкая область – 22 881 случай; 475 человек скончались, 10 737 выздоровели;
• Черниговская область – 9213 случаев; 88 человек скончались, 1820 выздоровели.
- 30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание, на котором утвердила новое эпидемическое зонирование. Киев остается в “оранжевой” зоне.
- Ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года, усилив ограничения. При этом были изменены критерии определения эпидемиологической ситуации в регионах, в зависимости от которой регионы относят к “зеленой”, “желтой”, “оранжевой” или “красной” карантинной зоны.