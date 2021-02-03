По состоянию на 3 февраля в Украине подтверждено более 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в три раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 3285 человек: в частности, заболели 156 детей и 186 медиков.

В больницы госпитализировали еще 2159 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

В течение суток скончались еще 165 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 23 089 человек. Выздоровели за сутки 10 101 пациент. За все время коронавирус преодолели 1 млн 045 тыс. 473 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 227 164 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 43 643 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 25 235, методом ИФА – 18 408).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 299 тыс. 699 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 330 случаев за сутки; всего выявлено 129 164 случая – 2392 пациента скончались, 73 515 выздоровели;

• Винницкая область – 192 случая за сутки; всего зафиксировано 27 410 случаев – 521 пациент скончался, 23 375 выздоровели;

• Волынская область – 94 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 37 070 случаев – 583 человека скончались, 34 482 выздоровели;

• Днепропетровская область – 122 случая за сутки; за все время обнаружено 68 015 случаев – 1839 человек скончались, 62 153 выздоровели;

• Донецкая область – 102 случая за сутки; всего выявлено 44 322 случая – 953 человека скончались, 40 220 выздоровели;

• Житомирская область – 62 случая за сутки; всего обнаружено 44 711 случаев – 754 человека скончались, 41 600 выздоровели;

• Закарпатская область – 129 случаев за сутки; за все время зафиксировано 32 091 случай – 732 пациента скончались, 28 092 выздоровели;

• Запорожская область – 211 случаев за сутки; всего подтверждено 66 153 случая – 839 человек скончались, 56 717 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 298 случаев за сутки; всего обнаружено 49 479 случаев – 957 человек скончались, 43 216 выздоровели;

• Киевская область – 164 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 69 609 случаев – 1142 пациента скончались, 58 288 выздоровели;

• Кировоградская область – 40 случаев за сутки; всего зафиксировано 9861 случай – 329 человек скончались, 7206 выздоровели;

• Луганская область – 61 случай за сутки; всего обнаружено 14 037 случаев – 403 человека скончались, 12 054 выздоровели;

• Львовская область – 182 случая за сутки; всего подтверждено 71 628 случаев – 2101 пациент скончался, 62 024 выздоровели;

• Николаевская область – 65 случаев за сутки; всего выявлено 39 182 случая – 694 человека скончались, 28 393 выздоровели;

• Одесская область – 177 случаев за сутки; за все время зафиксировано 81 770 случаев – 1334 человека скончались, 72 978 выздоровели;

• Полтавская область – 192 случая за сутки; всего подтверждено 43 487 случаев – 900 человек скончались, 39 836 выздоровели;

• Ровенская область – 101 случай за сутки; за все время обнаружено 46 083 случая – 580 человек скончались, 43 510 выздоровели;

• Сумская область – 74 случая за сутки; всего выявлено 46 013 случаев – 624 человека скончались, 43 070 выздоровели;

• Тернопольская область – 120 случаев за сутки; всего подтверждено 38 077 случаев – 539 человек скончались, 35 527 выздоровели;

• Харьковская область – 230 случаев за сутки; всего зафиксировано 78 366 случаев – 1396 пациентов скончались, 70 649 выздоровели;

• Херсонская область – 23 случая за сутки; за все время обнаружено 20 789 случаев – 588 человек скончались, 18 470 выздоровели;

• Хмельницкая область – 0 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 43 964 случая – 796 человек скончались, 41 030 выздоровели;

• Черкасская область – 98 случаев за сутки; всего выявлено 45 985 случаев – 552 пациента скончались, 41 170 выздоровел;

• Черновицкая область – 165 случаев за сутки; всего зафиксировано 45 965 случаев – 881 пациент скончался, 40 011 выздоровели;

• Черниговская область – 53 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 33 933 случая – 660 человек скончались, 27 887 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.