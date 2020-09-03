Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 2430 человек: в том числе 149 детей и 137 медиков.

Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Харьковской области (301), Киеве (280), Тернопольской области (242), Львовской области (209), Ивано-Франковской области (163), Черновицкой области (137), Одесской области (116), Хмельницкой области (110), Закарпатской области (91).

За сутки скончались 54 человека. Это наибольшее количество летальных случаев с начала вспышки в Украине. За все время эпидемии вследствие осложнений от COVID-19 умерли 2710 человек.

При этом выздоровели за сутки 859 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 59 тыс. 676 человек.

В общей сложности в Украине зафиксировано уже 128 тыс. 228 случаев коронавируса. Заболели, в том числе, 8359 детей и 11 тыс. 635 медиков.

За сутки было сделано 46 151 тестирование на коронавирус (из них 23 990 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).

С начала эпидемии в Украине проведено 1 млн 621 тыс. 697 ПЦР-исследований.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 4194 случая; из них 85 летальных; 2873 пациента выздоровели;

Волынская область – 5662 случая; 123 человека скончались, 4031 выздоровел;

Днепропетровская область – 2518 случаев; 52 человека скончались, 1227 выздоровели;

Донецкая область – 1549 случаев; в том числе 23 летальных; 892 пациента выздоровели;

Житомирская область – 3471 случай; 69 человек скончались, 1984 выздоровели;

Закарпатская область – 7788 случаев; 267 человек скончались, 3389 выздоровели;

Запорожская область – 1708 случаев; из них 25 летальных; 981 пациент выздоровел;

Ивано-Франковская область – 9685 случаев; 267 человек скончались, 3389 выздоровели;

Кировоградская область – 833 случая; в том числе 47 летальных; 701 пациент скончался;

г. Киев – 14 158 случаев; 222 человека скончались, 4548 выздоровели;

Киевская область – 5931 случай; 102 человека скончались, 3825 выздоровели;

Львовская область – 15 116 случаев; 423 человека скончались, 4640 выздоровели;

Луганская область – 373 случая; в том числе 3 летальных; 202 пациента выздоровели;

Николаевская область – 1372 случая; из них 34 летальных; 602 пациента выздоровели;

Одесская область – 7813 случаев; 113 человек скончались, 1902 выздоровели;

Полтавская область – 855 случаев; в том числе 22 летальных; 541 пациент выздоровел;

Ровенская область – 9476 случаев; 134 человека скончались, 6873 выздоровели;

Сумская область – 1629 случаев; в том числе 27 летальных; 769 пациентов выздоровели;

Тернопольская область – 6637 случаев; 79 человек скончались, 3184 выздоровели;

Харьковская область – 9941 случай; 218 человек скончались, 3273 выздоровели;

Херсонская область – 435 случаев; из них 13 летальных; 286 пациентов выздоровели;

Хмельницкая область – 2740 случаев; 52 человека скончались, 1402 выздоровели;

Черновицкая область – 10 624 случая; 289 человек скончались, 6394 выздоровели;

Черкасская область – 1670 случаев; 39 человек скончались, 1003 выздоровели;

Черниговская область – 2050 случаев; в том числе 22 летальных; 607 пациентов выздоровели.

  • С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
  • Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.