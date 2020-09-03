По состоянию на 3 сентября в Украине подтверждено более 2,4 тыс. новых случаев коронавируса COVID-19. Случаи инфицирования подтверждены во всех регионах нашей страны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 2430 человек: в том числе 149 детей и 137 медиков.

Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Харьковской области (301), Киеве (280), Тернопольской области (242), Львовской области (209), Ивано-Франковской области (163), Черновицкой области (137), Одесской области (116), Хмельницкой области (110), Закарпатской области (91).

За сутки скончались 54 человека. Это наибольшее количество летальных случаев с начала вспышки в Украине. За все время эпидемии вследствие осложнений от COVID-19 умерли 2710 человек. При этом выздоровели за сутки 859 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 59 тыс. 676 человек.

В общей сложности в Украине зафиксировано уже 128 тыс. 228 случаев коронавируса. Заболели, в том числе, 8359 детей и 11 тыс. 635 медиков.

За сутки было сделано 46 151 тестирование на коронавирус (из них 23 990 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).

С начала эпидемии в Украине проведено 1 млн 621 тыс. 697 ПЦР-исследований.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 4194 случая; из них 85 летальных; 2873 пациента выздоровели;

• Волынская область – 5662 случая; 123 человека скончались, 4031 выздоровел;

• Днепропетровская область – 2518 случаев; 52 человека скончались, 1227 выздоровели;

• Донецкая область – 1549 случаев; в том числе 23 летальных; 892 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 3471 случай; 69 человек скончались, 1984 выздоровели;

• Закарпатская область – 7788 случаев; 267 человек скончались, 3389 выздоровели;

• Запорожская область – 1708 случаев; из них 25 летальных; 981 пациент выздоровел;

• Ивано-Франковская область – 9685 случаев; 267 человек скончались, 3389 выздоровели;

• Кировоградская область – 833 случая; в том числе 47 летальных; 701 пациент скончался;

• г. Киев – 14 158 случаев; 222 человека скончались, 4548 выздоровели;

• Киевская область – 5931 случай; 102 человека скончались, 3825 выздоровели;

• Львовская область – 15 116 случаев; 423 человека скончались, 4640 выздоровели;

• Луганская область – 373 случая; в том числе 3 летальных; 202 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 1372 случая; из них 34 летальных; 602 пациента выздоровели;

• Одесская область – 7813 случаев; 113 человек скончались, 1902 выздоровели;

• Полтавская область – 855 случаев; в том числе 22 летальных; 541 пациент выздоровел;

• Ровенская область – 9476 случаев; 134 человека скончались, 6873 выздоровели;

• Сумская область – 1629 случаев; в том числе 27 летальных; 769 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 6637 случаев; 79 человек скончались, 3184 выздоровели;

• Харьковская область – 9941 случай; 218 человек скончались, 3273 выздоровели;

• Херсонская область – 435 случаев; из них 13 летальных; 286 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 2740 случаев; 52 человека скончались, 1402 выздоровели;

• Черновицкая область – 10 624 случая; 289 человек скончались, 6394 выздоровели;

• Черкасская область – 1670 случаев; 39 человек скончались, 1003 выздоровели;

• Черниговская область – 2050 случаев; в том числе 22 летальных; 607 пациентов выздоровели.