Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 2430 человек: в том числе 149 детей и 137 медиков.
Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Харьковской области (301), Киеве (280), Тернопольской области (242), Львовской области (209), Ивано-Франковской области (163), Черновицкой области (137), Одесской области (116), Хмельницкой области (110), Закарпатской области (91).
За сутки скончались 54 человека. Это наибольшее количество летальных случаев с начала вспышки в Украине. За все время эпидемии вследствие осложнений от COVID-19 умерли 2710 человек.
При этом выздоровели за сутки 859 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 59 тыс. 676 человек.
В общей сложности в Украине зафиксировано уже 128 тыс. 228 случаев коронавируса. Заболели, в том числе, 8359 детей и 11 тыс. 635 медиков.
За сутки было сделано 46 151 тестирование на коронавирус (из них 23 990 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).
С начала эпидемии в Украине проведено 1 млн 621 тыс. 697 ПЦР-исследований.
Ситуация по областям Украины следующая:
• Винницкая область – 4194 случая; из них 85 летальных; 2873 пациента выздоровели;
• Волынская область – 5662 случая; 123 человека скончались, 4031 выздоровел;
• Днепропетровская область – 2518 случаев; 52 человека скончались, 1227 выздоровели;
• Донецкая область – 1549 случаев; в том числе 23 летальных; 892 пациента выздоровели;
• Житомирская область – 3471 случай; 69 человек скончались, 1984 выздоровели;
• Закарпатская область – 7788 случаев; 267 человек скончались, 3389 выздоровели;
• Запорожская область – 1708 случаев; из них 25 летальных; 981 пациент выздоровел;
• Ивано-Франковская область – 9685 случаев; 267 человек скончались, 3389 выздоровели;
• Кировоградская область – 833 случая; в том числе 47 летальных; 701 пациент скончался;
• г. Киев – 14 158 случаев; 222 человека скончались, 4548 выздоровели;
• Киевская область – 5931 случай; 102 человека скончались, 3825 выздоровели;
• Львовская область – 15 116 случаев; 423 человека скончались, 4640 выздоровели;
• Луганская область – 373 случая; в том числе 3 летальных; 202 пациента выздоровели;
• Николаевская область – 1372 случая; из них 34 летальных; 602 пациента выздоровели;
• Одесская область – 7813 случаев; 113 человек скончались, 1902 выздоровели;
• Полтавская область – 855 случаев; в том числе 22 летальных; 541 пациент выздоровел;
• Ровенская область – 9476 случаев; 134 человека скончались, 6873 выздоровели;
• Сумская область – 1629 случаев; в том числе 27 летальных; 769 пациентов выздоровели;
• Тернопольская область – 6637 случаев; 79 человек скончались, 3184 выздоровели;
• Харьковская область – 9941 случай; 218 человек скончались, 3273 выздоровели;
• Херсонская область – 435 случаев; из них 13 летальных; 286 пациентов выздоровели;
• Хмельницкая область – 2740 случаев; 52 человека скончались, 1402 выздоровели;
• Черновицкая область – 10 624 случая; 289 человек скончались, 6394 выздоровели;
• Черкасская область – 1670 случаев; 39 человек скончались, 1003 выздоровели;
• Черниговская область – 2050 случаев; в том числе 22 летальных; 607 пациентов выздоровели.
- С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
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