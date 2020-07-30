В Украине за сутки зафиксировали 1197 новых случаев COVID-19 - это новый суточный антирекорд по количеству заболеваний.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 1197 человек: из них 72 ребенка и 67 медиков.

Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено: в Киеве – 199, Львовской области – 131, Ровенской области – 105, Ивано-Франковской – 104.

За сутки умерли 23 человека. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1673 летальных случая.

При этом за сутки выздоровели 760 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 38 154 пациента.

За все время эпидемии в Украине заболели 68 тысяч 794 человека: в том числе 4853 ребенка и 8576 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область -2698 случаев; из них 50 летальных; 2015 пациентов выздоровели;

-2698 случаев; из них 50 летальных; 2015 пациентов выздоровели; Волынская область -3735 случаев; 84 человека умерли; 2724 выздоровели;

-3735 случаев; 84 человека умерли; 2724 выздоровели; Днепропетровская область -1394 случаи; из них 27 летальных; 1088 пациентов выздоровели;

-1394 случаи; из них 27 летальных; 1088 пациентов выздоровели; Донецкая область -865 случаев; из них 12 летальных; 645 пациентов выздоровели;

-865 случаев; из них 12 летальных; 645 пациентов выздоровели; Житомирская область -1807 случаев; 37 человек погибли, 1446 выздоровели;

-1807 случаев; 37 человек погибли, 1446 выздоровели; Закарпатская область -5078 случаев; 183 человека погибли, 1980 выздоровели;

-5078 случаев; 183 человека погибли, 1980 выздоровели; Запорожская область -779 случаев; из них 21 летальный; 591 пациент выздоровел;

-779 случаев; из них 21 летальный; 591 пациент выздоровел; Ивано-Франковская область -4446 случаев; 136 человек умерли, 1591 выздоровел;

-4446 случаев; 136 человек умерли, 1591 выздоровел; Кировоградская область -702 случаи; из них 35 летальных; 630 пациентов выздоровели;

-702 случаи; из них 35 летальных; 630 пациентов выздоровели; Киев -8131 случай; 132 человека погибли, 2877 выздоровели;

-8131 случай; 132 человека погибли, 2877 выздоровели; Киевская область -3672 случаи; 62 человека погибли, 2638 выздоровели;

-3672 случаи; 62 человека погибли, 2638 выздоровели; Львовская область -9379 случаев; 255 человек умерли, 2256 выздоровели;

-9379 случаев; 255 человек умерли, 2256 выздоровели; Луганская область -122 случаи; из них 1 летальный; 94 пациенты выздоровели;

-122 случаи; из них 1 летальный; 94 пациенты выздоровели; Николаевская область -578 случаев; из них 14 летальных; 440 пациентов выздоровели;

-578 случаев; из них 14 летальных; 440 пациентов выздоровели; Одесская область -3150 случаев; из них 44 летальных; 1278 пациентов выздоровели;

-3150 случаев; из них 44 летальных; 1278 пациентов выздоровели; Полтавская область -431 случай; 15 человек погибли, 326 выздоровели;

-431 случай; 15 человек погибли, 326 выздоровели; Ровенская область -5942 случаи; 93 человека погибли, 4640 выздоровели;

-5942 случаи; 93 человека погибли, 4640 выздоровели; Сумская область -484 случаи; из них 8 летальных; 337 пациентов выздоровели;

-484 случаи; из них 8 летальных; 337 пациентов выздоровели; Тернопольская область -2922 случаи; 39 человек погибли, 1749 выздоровели;

-2922 случаи; 39 человек погибли, 1749 выздоровели; Харьковская область -3626 случаев; 127 человек умерли, 2109 выздоровели;

-3626 случаев; 127 человек умерли, 2109 выздоровели; Херсонская область -224 случаи; из них 3 летальных; 201 пациент выздоровел;

-224 случаи; из них 3 летальных; 201 пациент выздоровел; Хмельницкая область -1109 случаев; из них 24 летальных; 914 пациентов выздоровели;

-1109 случаев; из них 24 летальных; 914 пациентов выздоровели; Черновицкая область -5812 случаев; 216 человек умерли, 4357 выздоровели;

-5812 случаев; 216 человек умерли, 4357 выздоровели; Черкасская область -919 случаев; 37 человек погибли, 700 выздоровели;

-919 случаев; 37 человек погибли, 700 выздоровели; Черниговская область -789 случаев; из них 18 летальных; 528 пациентов выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 30 июля составляет 28 967. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (273) Закарпатской (232,5) и Ивано-Франковской (198,8) областях.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,7%) областях.

За сутки исследовано 15 494 образцы методом ПЦР. Всего проведено 1 013 793 ПЦР-исследований.