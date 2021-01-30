По состоянию на 30 января в Украине подтверждено более 4,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти в 2,5 раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 4 685 человек: в частности, заболели 200 детей и 336 медиков.

В больницы госпитализировали 1 906 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (412), Львовской областях (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

В течение суток скончались 149 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 22 628 человек. Выздоровели за сутки 11 317 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 014 тыс. 658 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 216 278 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 41 781 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР – 23 871, методом ИФА – 17 910).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 232 тыс. 960 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 341 случай за сутки; всего выявлено 128 174 случая – 2349 человек скончались, 67 851 выздоровел;

• Винницкая область – 241 случай за сутки; всего обнаружено 26 955 случаев – 503 человека скончались, 22 768 выздоровели;

• Волынская область – 146 случаев за сутки; за все время зафиксировано 36 747 случаев – 578 человек скончались, 34 107 выздоровели;

• Днепропетровская область – 335 случаев за сутки; всего подтверждено 67 524 случая – 1806 человек скончались, 60 004 выздоровели;

• Донецкая область – 170 случаев за сутки; всего диагностировано 43 927 случаев – 902 пациента скончались, 39 377 выздоровели;

• Житомирская область – 158 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 44 328 случаев – 742 пациента скончались, 41 055 выздоровели;

• Закарпатская область – 245 случаев за сутки; всего подтверждено 31 527 случаев – 714 человек скончались, 27 796 выздоровели;

• Запорожская область – 220 случаев за сутки; всего обнаружено 65 582 случая – 829 человек скончались, 52 908 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 412 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 48 269 случаев – 935 человек скончались, 42 712 выздоровели;

• Киевская область – 325 случаев за сутки; всего выявлено 69 032 случая – 1132 пациента скончались, 56 670 выздоровели;

• Кировоградская область – 36 случаев за сутки; всего обнаружено 9782 случая – 323 человека скончались, 6874 выздоровели;

• Луганская область – 108 случаев за сутки; за все время подтверждено 13 893 случая – 396 человек скончались, 11 644 выздоровели;

• Львовская область – 356 случаев за сутки; всего зафиксировано 71 041 случай – 2073 человека скончались, 60 814 выздоровели;

• Николаевская область – 84 случая за сутки; всего обнаружено 38 792 случая – 666 человек скончались, 26 695 выздоровели;

• Одесская область – 174 случая за сутки; всего подтверждено 81 221 случай – 1313 человек скончались, 71 778 выздоровели;

• Полтавская область – 104 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 43 093 случая – 883 человека скончались, 39 258 выздоровели;

• Ровенская область – 116 случаев за сутки; за все время зафиксировано 45 823 случая – 569 человек скончались, 42 838 выздоровели;

• Сумская область – 77 случаев за сутки; всего выявлено 45 737 случаев – 617 человек скончались, 42 340 выздоровели;

• Тернопольская область – 124 случая за сутки; всего подтверждено 37 699 случаев – 526 человек скончались, 34 841 выздоровели;

• Харьковская область – 280 случаев за сутки; всего зафиксировано 77 750 случаев – 1362 пациента скончались, 68 946 выздоровели;

• Херсонская область – 52 случая за сутки; всего обнаружено 20 673 случая – 575 человек скончались, 17 381 выздоровел;

• Хмельницкая область – 123 случая за сутки; всего подтверждено 43 941 случай – 784 человека скончались, 40 579 выздоровели;

• Черкасская область – 155 случаев за сутки; за все время выявлено 45 631 случай – 547 человек скончались, 40 371 выздоровели;

• Черновицкая область – 186 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 45 399 случаев – 868 человек скончались, 38 602 выздоровели;

• Черниговская область – 117 случаев за сутки; всего выявлено 33 738 случаев – 636 пациентов скончались, 26 449 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.