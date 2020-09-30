По состоянию на 30 сентября в Украине подтверждено рекордное суточное количество случаев коронавируса и рекордный показатель выздоровлений от COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 4027 человек, что является рекордным показателем с начала вспышки в нашей стране. Из них 276 детей и 171 медработник.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (549), Донецкой области (345), Днепропетровской области (271), Львовской области (265), Киеве (219), Сумской области (215), Тернопольской области (211), Одесской области (179), Хмельницкой области (172), Черновицкой области (166), Волынской области (148), Киевской области (143), Черкасской области (141), Винницкой области (132), Полтавской области (124), Ивано-Франковской области (123).

За сутки скончались еще 64 человека. В общей сложности в Украине от осложнений COVID-19 умерли 4129 человек. Выздоровели за сутки 2110 пациентов, что является рекордным показателем. В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 92 360 пациентов.

Всего за время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 208 959 человек (из них 13 720 детей, а также 15 250 медиков).

За сутки было проведено 51 229 тестирований на коронавирус (из них 27 572 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).

Всего проведено 2 млн 278 тыс. 248 ПЦР-тестирований.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 6194 случая; 116 человек скончались, 3996 выздоровели;

• Волынская область – 8059 случаев; 168 человек скончались, 5180 выздоровели;

• Днепропетровская область – 5822 случая; 112 человек скончались, 3086 выздоровели;

• Донецкая область – 3477 случаев; из них 56 летальных; 1090 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 5923 случая; 109 человек скончались, 3366 выздоровели;

• Закарпатская область – 9819 случаев; 307 человек скончались, 4614 выздоровели;

• Запорожская область – 3995 случаев; в том числе 62 летальных; 1344 пациента выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 13 700 случаев; 314 человек скончались, 6463 выздоровели;

• Кировоградская область – 1108 случаев; из них 57 летальных; 864 пациента выздоровели;

• г. Киев – 22 778 случаев; 381 человек скончался, 6710 выздоровели;

• Киевская область – 9139 случаев; 174 человека скончались, 5569 выздоровели;

• Львовская область – 20 350 случаев; 563 пациента скончались, 7190 выздоровели;

• Луганская область – 1049 случаев; из них 14 летальных; 564 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 3163 случая; 76 человек скончались, 1042 выздоровели;

• Одесская область – 13 529 случаев; 203 человека скончались, 2520 выздоровели;

• Полтавская область – 2231 случай; в том числе 40 летальных; 1029 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 12 411 случаев; 166 человек скончались, 9989 выздоровели;

• Сумская область – 4223 случая; из них 72 летальных; 1748 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 13 514 случаев; 165 человек скончались, 7762 пациента выздоровели;

• Харьковская область – 18 678 случаев; 350 человек скончались, 4347 выздоровели;

• Херсонская область – 1134 случая; в том числе 25 летальных; 596 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 6068 случаев; 114 человек скончались, 2535 выздоровели;

• Черновицкая область – 14 446 случаев; 362 человека скончались, 8072 выздоровели;

• Черкасская область – 4022 случая; 56 человек скончались, 1721 выздоровел;

• Черниговская область – 4127 случаев; из них 67 летальных; 963 пациента выздоровели.