Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 9 699 человек: из них 341 ребенок и 439 медиков.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.
В течение суток скончались 209 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 18 533 человека.
Выздоровели за сутки 11 803 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели 709 993 пациента.
Всего в Украине зафиксировано 1 055 047 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 58 547 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 38 932, а методом ИФА – 19 615).
За все время было проведено 5 млн 585 тыс. 615 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 111 471 случай; 1919 человек скончались, 39 374 выздоровели;
• Винницкая область – 22 500 случаев; 395 человек скончались, 15 237 выздоровели;
• Волынская область – 33 016 случаев; 515 человек скончались, 28 605 выздоровели;
• Днепропетровская область – 58 561 случай; 1409 человек скончались, 44 906 выздоровели;
• Донецкая область – 36 391 случай; 704 пациента скончались, 27 642 выздоровели;
• Житомирская область – 39 202 случая; 655 человек скончались, 31 998 выздоровели;
• Закарпатская область – 28 200 случаев; 637 человек скончались, 23 526 выздоровели;
• Запорожская область – 54 088 случаев; 594 человека скончались, 20 530 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 43 190 случаев; 805 человек скончались, 29 083 выздоровели;
• Киевская область – 59 204 случая; 966 человек скончались, 34 965 выздоровели;
• Кировоградская область – 8448 случаев; 253 пациента скончались, 4191 выздоровел;
• Луганская область – 10 508 случаев; 293 человека скончались, 7519 выздоровели;
• Львовская область – 61 268 случаев; 1771 пациент скончался, 46 381 выздоровел;
• Николаевская область – 30 900 случаев; 508 человек скончались, 14 208 выздоровели;
• Одесская область – 71 125 случаев; 1055 человек скончались, 45 016 выздоровели;
• Полтавская область – 36 079 случаев; 744 человека скончались, 28 021 выздоровел;
• Ровенская область – 40 990 случаев; 516 человек скончались, 36 712 выздоровели;
• Сумская область – 40 642 случая; 527 человек скончались, 34 186 выздоровели;
• Тернопольская область – 34 023 случая; 460 человек скончались, 30 151 выздоровел;
• Харьковская область – 69 377 случаев; 1092 человека скончались, 56 551 выздоровел;
• Херсонская область – 17 752 случая; 431 пациент скончался, 9273 выздоровели;
• Хмельницкая область – 39 187 случаев; 674 пациента скончались, 33 429 выздоровели;
• Черкасская область – 39 011 случаев; 384 человека скончались, 22 741 выздоровели;
• Черновицкая область – 40 017 случаев; 784 человека скончались, 28 840 выздоровели;
• Черниговская область – 29 897 случаев; 442 пациента скончались, 16 908 выздоровели.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.