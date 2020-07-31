В Украине третий день подряд фиксируют более 1000 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 1090 человек: из них 77 детей и 78 медиков.

Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено: во Львовской области – 147, Ивано-Франковской области – 111 и Киеве – 110.

За сутки умерли 20 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1693 летальных случая.

При этом за сутки выздоровели 598 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 38 752 пациента.

За все время эпидемии в Украине заболели 69 тысяч 884 человека: в том числе 4930 детей и 8654 медики.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область -2736 случаев; из них 51 летальный; 2046 пациентов выздоровели;

-2736 случаев; из них 51 летальный; 2046 пациентов выздоровели; Волынская область -3783 случаи; 84 человека умерли; 2756 выздоровели;

-3783 случаи; 84 человека умерли; 2756 выздоровели; Днепропетровская область -1402 случаи; из них 27 летальных; 1094 пациенты выздоровели;

-1402 случаи; из них 27 летальных; 1094 пациенты выздоровели; Донецкая область -881 случай; из них 12 летальных; 645 пациентов выздоровели;

-881 случай; из них 12 летальных; 645 пациентов выздоровели; Житомирская область -1850 случаев; 37 человек погибли, 1477 выздоровели;

-1850 случаев; 37 человек погибли, 1477 выздоровели; Закарпатская область -5146 случаев; 192 человека погибли, 2044 выздоровели;

-5146 случаев; 192 человека погибли, 2044 выздоровели; Запорожская область -790 случаев; из них 21 летальный; 597 пациентов выздоровели;

-790 случаев; из них 21 летальный; 597 пациентов выздоровели; Ивано-Франковская область -4557 случаев; 138 человек умерли, 1643 выздоровели;

-4557 случаев; 138 человек умерли, 1643 выздоровели; Кировоградская область -703 случаи; из них 36 летальных; 632 пациенты выздоровели;

-703 случаи; из них 36 летальных; 632 пациенты выздоровели; Киев -8241 случай; 132 человека погибли, 2941 выздоровела;

-8241 случай; 132 человека погибли, 2941 выздоровела; Киевская область -3716 случаи; 63 человека погибли, 2660 выздоровели;

-3716 случаи; 63 человека погибли, 2660 выздоровели; Львовская область -9526 случаев; 260 человек умерли, 2314 выздоровели;

-9526 случаев; 260 человек умерли, 2314 выздоровели; Луганская область -126 случаев; из них 1 летальный; 94 пациенты выздоровели;

-126 случаев; из них 1 летальный; 94 пациенты выздоровели; Николаевская область -590 случаев; из них 14 летальных; 445 пациентов выздоровели;

-590 случаев; из них 14 летальных; 445 пациентов выздоровели; Одесская область -3214 случаев; из них 45 летальных; 1288 пациентов выздоровели;

-3214 случаев; из них 45 летальных; 1288 пациентов выздоровели; Полтавская область -440 случаев; 15 человек погибли, 329 выздоровели;

-440 случаев; 15 человек погибли, 329 выздоровели; Ровенская область -6024 случаи; 93 человека погибли, 4688 выздоровели;

-6024 случаи; 93 человека погибли, 4688 выздоровели; Сумская область -485 случаев; из них 8 летальных; 339 пациентов выздоровели;

-485 случаев; из них 8 летальных; 339 пациентов выздоровели; Тернопольская область -2976 случаев; 39 человек умерли, 1770 выздоровели;

-2976 случаев; 39 человек умерли, 1770 выздоровели; Харьковская область -3711 случаев; 127 человек умерли, 2152 выздоровели;

-3711 случаев; 127 человек умерли, 2152 выздоровели; Херсонская область -227 случаев; из них 3 летальных; 202 пациенты выздоровели;

-227 случаев; из них 3 летальных; 202 пациенты выздоровели; Хмельницкая область -1138 случаев; из них 24 летальных; 925 пациентов выздоровели;

-1138 случаев; из них 24 летальных; 925 пациентов выздоровели; Черновицкая область -5875 случаев; 216 человек умерли, 4430 выздоровели;

-5875 случаев; 216 человек умерли, 4430 выздоровели; Черкасская область -924 случаи; 37 человек погибли, 713 выздоровели;

-924 случаи; 37 человек погибли, 713 выздоровели; Черниговская область -823 случаи; из них 18 летальных; 528 пациентов выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 31 июля составляет 29 439. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (276) Закарпатской (232) и Ивано-Франковской (203) областях.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,7%) областях.

За сутки исследовано 15 427 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1 029 220 ПЦР-исследований.