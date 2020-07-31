Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за прошедшие сутки заболели 1090 человек: из них 77 детей и 78 медиков.
Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено: во Львовской области – 147, Ивано-Франковской области – 111 и Киеве – 110.
За сутки умерли 20 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1693 летальных случая.
При этом за сутки выздоровели 598 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 38 752 пациента.
За все время эпидемии в Украине заболели 69 тысяч 884 человека: в том числе 4930 детей и 8654 медики.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая область -2736 случаев; из них 51 летальный; 2046 пациентов выздоровели;
- Волынская область -3783 случаи; 84 человека умерли; 2756 выздоровели;
- Днепропетровская область -1402 случаи; из них 27 летальных; 1094 пациенты выздоровели;
- Донецкая область -881 случай; из них 12 летальных; 645 пациентов выздоровели;
- Житомирская область -1850 случаев; 37 человек погибли, 1477 выздоровели;
- Закарпатская область -5146 случаев; 192 человека погибли, 2044 выздоровели;
- Запорожская область -790 случаев; из них 21 летальный; 597 пациентов выздоровели;
- Ивано-Франковская область -4557 случаев; 138 человек умерли, 1643 выздоровели;
- Кировоградская область -703 случаи; из них 36 летальных; 632 пациенты выздоровели;
- Киев -8241 случай; 132 человека погибли, 2941 выздоровела;
- Киевская область -3716 случаи; 63 человека погибли, 2660 выздоровели;
- Львовская область -9526 случаев; 260 человек умерли, 2314 выздоровели;
- Луганская область -126 случаев; из них 1 летальный; 94 пациенты выздоровели;
- Николаевская область -590 случаев; из них 14 летальных; 445 пациентов выздоровели;
- Одесская область -3214 случаев; из них 45 летальных; 1288 пациентов выздоровели;
- Полтавская область -440 случаев; 15 человек погибли, 329 выздоровели;
- Ровенская область -6024 случаи; 93 человека погибли, 4688 выздоровели;
- Сумская область -485 случаев; из них 8 летальных; 339 пациентов выздоровели;
- Тернопольская область -2976 случаев; 39 человек умерли, 1770 выздоровели;
- Харьковская область -3711 случаев; 127 человек умерли, 2152 выздоровели;
- Херсонская область -227 случаев; из них 3 летальных; 202 пациенты выздоровели;
- Хмельницкая область -1138 случаев; из них 24 летальных; 925 пациентов выздоровели;
- Черновицкая область -5875 случаев; 216 человек умерли, 4430 выздоровели;
- Черкасская область -924 случаи; 37 человек погибли, 713 выздоровели;
- Черниговская область -823 случаи; из них 18 летальных; 528 пациентов выздоровели.
Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 31 июля составляет 29 439. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (276) Закарпатской (232) и Ивано-Франковской (203) областях.
Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,7%) областях.
За сутки исследовано 15 427 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1 029 220 ПЦР-исследований.
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