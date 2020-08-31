В Украине по состоянию на 31 августа зафиксировано более 2100 новых случаев коронавируса COVID-19. Случаи инфицирования подтверждены во всех регионах нашей страны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 2141 человек: в том числе 112 детей и 82 медика.

Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Киеве (277), Одесской области (189), Харьковской области (187), Ивано-Франковской области (165), Черновицкой области (158), Львовской области (154), Тернопольской области (149).

За сутки скончались еще 30 человек. С начала вспышки в Украине вследствие осложнений от COVID-19 скончались 2557 человек. Выздоровели за сутки 380 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 57 тыс. 114 пациентов.

В общей сложности в Украине зафиксировано уже 121 тыс. 215 случаев коронавируса. Заболели, в том числе, 7973 ребенка и 11 тыс. 261 медик.

За минувшие сутки было осуществлено 18 тысяч 162 тестирования: из них 14 тысяч 109 методом ПЦР, а остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).

С начала эпидемии в Украине проведено 1 млн 550 тыс. 280 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 3993 случая; из них 83 летальных; 2778 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 5471 случай; 119 человек скончались, 3877 выздоровели;

• Днепропетровская область – 2349 случаев; из них 47 летальных; 1200 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 1418 случаев; в том числе 21 летальный; 871 пациент выздоровел;

• Житомирская область – 3302 случая; 65 человек скончались, 1859 выздоровели;

• Закарпатская область – 7516 случаев; 262 человека скончались, 3324 выздоровели;

• Запорожская область – 1596 случаев; из них 25 летальных; 918 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 9179 случаев; 215 человек скончались, 3340 выздоровели;

• Кировоградская область – 814 случаев; 45 человек скончались, 691 выздоровел;

• город Киев – 13 370 случаев; 208 человек скончались, 4339 выздоровели;

• Киевская область – 5669 случаев; 96 человек скончались, 3613 выздоровели;

• Львовская область – 14 510 случаев; 394 человека скончались, 4350 выздоровели;

• Луганская область – 315 случаев; в том числе 2 летальных; 187 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 1252 случая; из них 28 летальных; 581 пациент выздоровел;

• Одесская область – 7283 случая; 102 человека скончались, 1787 выздоровели;

• Полтавская область – 789 случаев; из них 20 летальных; 500 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 9182 случая; 130 человек скончались, 6536 выздоровели;

• Сумская область – 1470 случаев; из них 24 летальных; 663 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 6014 случаев; 71 человек скончался, 3049 выздоровели;

• Харьковская область – 9076 случаев; 204 человека скончались, 3261 выздоровел;

• Херсонская область – 396 случаев; в том числе 12 летальных; 269 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 2481 случай; 45 человек скончались, 1363 выздоровели;

• Черновицкая область – 10 303 случая; 279 человек скончались, 6230 выздоровели;

• Черкасская область – 1573 случая; 38 человек скончались, 964 выздоровели;

• Черниговская область – 1894 случая; из них 22 летальных; 564 пациента выздоровели.