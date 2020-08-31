Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 2141 человек: в том числе 112 детей и 82 медика.
Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Киеве (277), Одесской области (189), Харьковской области (187), Ивано-Франковской области (165), Черновицкой области (158), Львовской области (154), Тернопольской области (149).
За сутки скончались еще 30 человек. С начала вспышки в Украине вследствие осложнений от COVID-19 скончались 2557 человек.
Выздоровели за сутки 380 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 57 тыс. 114 пациентов.
В общей сложности в Украине зафиксировано уже 121 тыс. 215 случаев коронавируса. Заболели, в том числе, 7973 ребенка и 11 тыс. 261 медик.
За минувшие сутки было осуществлено 18 тысяч 162 тестирования: из них 14 тысяч 109 методом ПЦР, а остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).
С начала эпидемии в Украине проведено 1 млн 550 тыс. 280 тестирований методом ПЦР.
Ситуация по областям Украины следующая:
• Винницкая область – 3993 случая; из них 83 летальных; 2778 пациентов выздоровели;
• Волынская область – 5471 случай; 119 человек скончались, 3877 выздоровели;
• Днепропетровская область – 2349 случаев; из них 47 летальных; 1200 пациентов выздоровели;
• Донецкая область – 1418 случаев; в том числе 21 летальный; 871 пациент выздоровел;
• Житомирская область – 3302 случая; 65 человек скончались, 1859 выздоровели;
• Закарпатская область – 7516 случаев; 262 человека скончались, 3324 выздоровели;
• Запорожская область – 1596 случаев; из них 25 летальных; 918 пациентов выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 9179 случаев; 215 человек скончались, 3340 выздоровели;
• Кировоградская область – 814 случаев; 45 человек скончались, 691 выздоровел;
• город Киев – 13 370 случаев; 208 человек скончались, 4339 выздоровели;
• Киевская область – 5669 случаев; 96 человек скончались, 3613 выздоровели;
• Львовская область – 14 510 случаев; 394 человека скончались, 4350 выздоровели;
• Луганская область – 315 случаев; в том числе 2 летальных; 187 пациентов выздоровели;
• Николаевская область – 1252 случая; из них 28 летальных; 581 пациент выздоровел;
• Одесская область – 7283 случая; 102 человека скончались, 1787 выздоровели;
• Полтавская область – 789 случаев; из них 20 летальных; 500 пациентов выздоровели;
• Ровенская область – 9182 случая; 130 человек скончались, 6536 выздоровели;
• Сумская область – 1470 случаев; из них 24 летальных; 663 пациента выздоровели;
• Тернопольская область – 6014 случаев; 71 человек скончался, 3049 выздоровели;
• Харьковская область – 9076 случаев; 204 человека скончались, 3261 выздоровел;
• Херсонская область – 396 случаев; в том числе 12 летальных; 269 пациентов выздоровели;
• Хмельницкая область – 2481 случай; 45 человек скончались, 1363 выздоровели;
• Черновицкая область – 10 303 случая; 279 человек скончались, 6230 выздоровели;
• Черкасская область – 1573 случая; 38 человек скончались, 964 выздоровели;
• Черниговская область – 1894 случая; из них 22 летальных; 564 пациента выздоровели.
- С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
- Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.