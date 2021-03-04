По состоянию на 4 марта в Украине подтверждено более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и более чем вдвое меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 10 057 человек: в частности, заболели 611 детей и 388 медработников.

В больницы были госпитализированы еще 3271 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

В течение суток умерли 194 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 26 591 человек. Выздоровели за сутки 4837 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 186 тыс. 873 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 374 762 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 83 086 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 38 068, методом ИФА – 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 753).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 021 тыс. 993 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 868 случаев за сутки; всего выявлено 140 006 случаев – 2718 человек умерли, 95 695 выздоровели;

• Винницкая область – 827 случаев за сутки; всего зафиксировано 39 067 случаев – 688 человек скончались, 28 285 выздоровели;

• Волынская область – 258 случаев за сутки; всего подтверждено 40 659 случаев – 652 пациента умерли, 37 346 вылечились;

• Днепропетровская область – 384 случая за сутки; за время эпидемии диагностировано 74 679 случаев – 2015 человек умерли, 68 828 вылечились;

• Донецкая область – 280 случаев за сутки; всего выявлено 47 978 случаев – 1076 человек умерли, 44 617 выздоровели;

• Житомирская область – 888 случаев за сутки; за все время зафиксировано 52 854 случая – 861 пациент умер, 44 940 выздоровели;

• Закарпатская область – 679 случаев за сутки; всего подтверждено 42 091 случай – 956 пациентов умерли, 31 547 вылечились;

• Запорожская область – 180 случаев за сутки; всего выявлено 70 247 случаев – 1184 человека умерли, 65 684 вылечились;

• Ивано-Франковская область – 776 случаев за сутки; за все время диагностировано 67 024 случая – 1212 пациентов умерли, 50 269 выздоровели;

• Киевская область – 423 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 76 978 случаев – 1276 человек умерли, 69 869 выздоровели;

• Кировоградская область – 93 случая за сутки; всего выявлено 10 835 случаев – 379 человек скончались, 8099 выздоровели;

• Луганская область – 53 случая за сутки; всего зафиксировано 15 119 случаев – 470 человек скончались, 13 995 вылечились;

• Львовская область – 590 случаев за сутки; всего подтверждено 80 575 случаев – 2308 пациентов умерли, 70 057 выздоровели;

• Николаевская область – 197 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 42 939 случаев – 802 пациента умерли, 36 910 выздоровели;

• Одесская область – 483 случая за сутки; всего выявлено 87 210 случаев – 1460 человек умерли, 79 567 выздоровели;

• Полтавская область – 253 случая за сутки; всего зафиксировано 46 754 случая – 991 пациент умер, 42 708 выздоровели;

• Ровенская область – 202 случая за сутки; за все время диагностировано 49 484 случая – 631 пациент умер, 47 051 выздоровели;

• Сумская область – 297 случаев за сутки; всего зафиксировано 49 152 случая – 680 человек скончались, 46 388 выздоровели;

• Тернопольская область – 457 случаев за сутки; всего подтверждено 43 223 случая – 612 пациентов умерли, 39 075 вылечились;

• Харьковская область – 442 случая за сутки; за все время выявлено 85 039 случаев – 1619 человек умерли, 77 486 выздоровели;

• Херсонская область – 36 случаев за сутки; всего зафиксировано 21 823 случая – 649 пациентов умерли, 20 361 выздоровели;

• Хмельницкая область – 357 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 48 914 случаев – 902 пациента умерли, 45 078 вылечились;

• Черкасская область – 241 случай за сутки; всего выявлено 49 170 случаев – 642 пациента умерли, 46 054 выздоровели;

• Черновицкая область – 626 случаев за сутки; всего зафиксировано 56 754 случая – 1046 человек умерли, 45 585 выздоровели;

• Черниговская область – 167 случаев за сутки; всего подтверждено 36 188 случаев – 762 пациента умерли, 31 379 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 3 марта в Украине было привито 2680 человек. С начала кампании по вакцинации привито 9568 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах 3 марта:

• Винницкая область – 60 прививок;

• Волынская область – 90 прививок;

• Днепропетровская область – 350 прививок;

• Донецкая область – 220 прививок;

• Житомирская область – 50 прививок;

• Закарпатская область – 30 прививок;

• Запорожская область – 50 прививок;

• Ивано-Франковская область – 54 прививок;

• Киевская область – 310 прививок;

• Кировоградская область – 80 прививок;

• Луганская область – 80 прививок;

• Львовская область – 60 прививок;

• г. Киев – 90 прививок;

• Николаевская область – 120 прививок;

• Одесская область – 100 прививок;

• Полтавская область – 70 прививок;

• Ровенская область – 200 прививок;

• Сумская область – 40 прививок;

• Тернопольская область – 228 прививок;

• Харьковская область – 60 прививок;

• Херсонская область – 50 прививок;

• Хмельницкая область – 88 прививок;

• Черкасская область – 60 прививок;

• Черновицкая область – 40 прививок;

• Черниговская область – 100 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (350 прививок), за весь период прививочной кампании – в Донецкой области (840 прививок).