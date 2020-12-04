По состоянию на 4 декабря в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболел 15 131 человек: из них 649 детей и 681 медик.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.

В течение суток скончались 235 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 13 195 человек. Выздоровели за сутки 13 383 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели 397 809 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 787 891 случай заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 74 880 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 48 028, а методом ИФА – 26 852).

За все время было проведено 4 млн 702 тыс. 234 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 76 750 случаев; 1395 человек скончались, 24 585 выздоровели;

• Винницкая область – 18 271 случай; 308 пациентов скончались, 10 319 выздоровели;

• Волынская область – 25 465 случаев; 446 человек скончались, 18 221 выздоровел;

• Днепропетровская область – 42 224 случая; 981 пациент скончался, 24 120 выздоровели;

• Донецкая область – 24 595 случаев; 460 человек скончались, 15 246 выздоровели;

• Житомирская область – 31 183 случая; 524 человека скончались, 21 411 выздоровели;

• Закарпатская область – 24 067 случаев; 548 человек скончались, 15 022 выздоровели;

• Запорожская область – 34 721 случай; 337 человек скончались, 5972 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 38 588 случаев; 673 пациента скончались, 14 523 выздоровели;

• Киевская область – 41 415 случаев; 727 человек скончались, 14 648 выздоровели;

• Кировоградская область – 5888 случаев; 173 пациента скончались, 2495 выздоровели;

• Луганская область – 6726 случаев; 182 пациента скончались, 4862 выздоровели;

• Львовская область – 48 819 случаев; 1325 пациентов скончались, 31 946 выздоровели;

• Николаевская область – 20 358 случаев; 325 человек скончались, 7862 выздоровели;

• Одесская область – 49 131 случай; 629 человек скончались, 13 208 выздоровели;

• Полтавская область – 24 532 случая; 523 человека скончались, 14 476 выздоровели;

• Ровенская область – 32 702 случая; 404 человека скончались, 25 885 выздоровели;

• Сумская область – 32 080 случаев; 410 человек скончались, 14 331 выздоровел;

• Тернопольская область – 29 007 случаев; 390 человек скончались, 22 974 выздоровели;

• Харьковская область – 58 030 случаев; 787 человек скончались, 36 601 выздоровел;

• Херсонская область – 11 398 случаев; 216 человек скончались, 5381 выздоровел;

• Хмельницкая область – 31 412 случаев; 457 человек скончались, 19 992 выздоровели;

• Черкасская область – 25 492 случая; 222 пациента скончались, 10 424 выздоровели;

• Черновицкая область – 34 710 случаев; 662 человека скончались, 16 640 выздоровели;

• Черниговская область – 20 327 случаев; 91 пациент скончался, 6665 выздоровели.