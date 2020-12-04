Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболел 15 131 человек: из них 649 детей и 681 медик.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.
В течение суток скончались 235 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 13 195 человек.
Выздоровели за сутки 13 383 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели 397 809 пациентов.
Всего в Украине зафиксировано 787 891 случай заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 74 880 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 48 028, а методом ИФА – 26 852).
За все время было проведено 4 млн 702 тыс. 234 ПЦР-тестирования.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 76 750 случаев; 1395 человек скончались, 24 585 выздоровели;
• Винницкая область – 18 271 случай; 308 пациентов скончались, 10 319 выздоровели;
• Волынская область – 25 465 случаев; 446 человек скончались, 18 221 выздоровел;
• Днепропетровская область – 42 224 случая; 981 пациент скончался, 24 120 выздоровели;
• Донецкая область – 24 595 случаев; 460 человек скончались, 15 246 выздоровели;
• Житомирская область – 31 183 случая; 524 человека скончались, 21 411 выздоровели;
• Закарпатская область – 24 067 случаев; 548 человек скончались, 15 022 выздоровели;
• Запорожская область – 34 721 случай; 337 человек скончались, 5972 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 38 588 случаев; 673 пациента скончались, 14 523 выздоровели;
• Киевская область – 41 415 случаев; 727 человек скончались, 14 648 выздоровели;
• Кировоградская область – 5888 случаев; 173 пациента скончались, 2495 выздоровели;
• Луганская область – 6726 случаев; 182 пациента скончались, 4862 выздоровели;
• Львовская область – 48 819 случаев; 1325 пациентов скончались, 31 946 выздоровели;
• Николаевская область – 20 358 случаев; 325 человек скончались, 7862 выздоровели;
• Одесская область – 49 131 случай; 629 человек скончались, 13 208 выздоровели;
• Полтавская область – 24 532 случая; 523 человека скончались, 14 476 выздоровели;
• Ровенская область – 32 702 случая; 404 человека скончались, 25 885 выздоровели;
• Сумская область – 32 080 случаев; 410 человек скончались, 14 331 выздоровел;
• Тернопольская область – 29 007 случаев; 390 человек скончались, 22 974 выздоровели;
• Харьковская область – 58 030 случаев; 787 человек скончались, 36 601 выздоровел;
• Херсонская область – 11 398 случаев; 216 человек скончались, 5381 выздоровел;
• Хмельницкая область – 31 412 случаев; 457 человек скончались, 19 992 выздоровели;
• Черкасская область – 25 492 случая; 222 пациента скончались, 10 424 выздоровели;
• Черновицкая область – 34 710 случаев; 662 человека скончались, 16 640 выздоровели;
• Черниговская область – 20 327 случаев; 91 пациент скончался, 6665 выздоровели.
- Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
- Кабинет Министров Украины решил не продлевать карантин выходного дня. По всей стране будут действовать ограничения оранжевой зоны.
- Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что локдаун (жесткий карантин) в Украине из-за ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в любом случае будет введен. Сейчас решается вопрос, когда именно.
- Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.