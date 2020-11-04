По состоянию на 4 ноября в Украине было зафиксировано сразу три COVID-рекорда: по количеству случаев заражения за сутки, выздоровлений и летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 8899 человек: из них детей – 313, медработников – 408.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях.

В течение суток скончались 199 пациентов, что является рекордным показателем.

С начала эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 7731 человек.

Выздоровели за сутки 7536 человек, что также является рекордом.

В общей сложности коронавирус преодолели 176 404 человека.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 420 617 случаев заражения COVID-19.

За сутки было проведено 72 442 тестирования на коронавирус (из них 42 278 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА).

С начала эпидемии было проведено 3 386 489 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 40 390 случаев; 816 человек скончались, 13 421 выздоровел;

• Винницкая область – 11 363 случая; 198 человек скончались, 6656 выздоровели;

• Волынская область – 14 544 случая; 287 человек скончались, 8464 выздоровели;

• Днепропетровская область – 16 169 случаев; 412 пациентов скончались, 6670 выздоровели;

• Донецкая область – 12 367 случаев; в том числе 161 летальный; 2204 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 16 200 случаев; 282 пациента скончались, 8558 выздоровели;

• Закарпатская область – 15 470 случаев; 387 человек скончались, 7156 выздоровели;

• Запорожская область – 11 227 случаев; 128 человек скончались, 2439 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 22 047 случаев; 452 пациента скончались, 10 856 выздоровели;

• Киевская область – 17 918 случаев; 425 человек скончались, 8382 выздоровели;

• Кировоградская область – 2730 случаев; в том числе 96 летальных; 1358 пациентов выздоровели;

• Луганская область – 3988 случаев; в том числе 93 летальных; 1651 пациент выздоровел;

• Львовская область – 31 639 случаев; 921 пациент скончался, 14 001 выздоровел;

• Николаевская область – 9027 случаев; 173 человека скончались, 2444 выздоровели;

• Одесская область – 26 332 случая; 397 человек скончались, 5640 выздоровели;

• Полтавская область – 10 617 случаев; 206 человек скончались, 4591 выздоровел;

• Ровенская область – 20 300 случаев; 268 человек скончались, 15 163 выздоровели;

• Сумская область – 12 776 случаев; 194 пациента скончались, 5126 выздоровели;

• Тернопольская область – 21 332 случая; 275 человек скончались, 16 632 выздоровели;

• Харьковская область – 39 559 случаев; 546 человек скончались, 7295 выздоровели;

• Херсонская область – 4622 случая; в том числе 99 летальных; 1912 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 17 439 случаев; 241 пациент скончался, 7752 выздоровели;

• Черкасская область – 9898 случаев; 108 человек скончались, 5379 выздоровели;

• Черновицкая область – 23 296 случаев; 478 человек скончались, 10 834 выздоровели;

• Черниговская область – 9367 случаев; 88 человек скончались, 1820 выздоровели.