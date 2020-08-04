В Украине за сутки зафиксировали более 1000 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболел 1061 человек: из них 73 ребенка и 66 медиков.

Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено: во Львовской области – 146, Харьковской области – 143, Ивано-Франковской области – 127 и Киеве – 108.

Новых случаев COVID-19 не выявили в Кировоградской и Херсонской областях.

За сутки умерли 26 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1764 летальных случая.

При этом за сутки выздоровели 737 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 40 613 пациентов.

За все время эпидемии в Украине заболели 74 тысячи 219 человек: в том числе 5236 детей и 8865 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область -2848 случаев; из них 55 летальных; 2122 пациенты выздоровели;

-2848 случаев; из них 55 летальных; 2122 пациенты выздоровели; Волынская область -4008 случаев; 86 человек умерли; 2858 выздоровели;

-4008 случаев; 86 человек умерли; 2858 выздоровели; Днепропетровская область -1459 случаев; из них 30 летальных; 1116 пациентов выздоровели;

-1459 случаев; из них 30 летальных; 1116 пациентов выздоровели; Донецкая область -903 случаи; из них 12 летальных; 661 пациент выздоровел;

-903 случаи; из них 12 летальных; 661 пациент выздоровел; Житомирская область -1967 случаев; 38 человек погибли, 1494 выздоровели;

-1967 случаев; 38 человек погибли, 1494 выздоровели; Закарпатская область -5384 случаи; 206 человек умерли, 2130 выздоровели;

-5384 случаи; 206 человек умерли, 2130 выздоровели; Запорожская область -851 случай; из них 21 летальный; 621 пациент выздоровел;

-851 случай; из них 21 летальный; 621 пациент выздоровел; Ивано-Франковская область – 5041 случай; 143 человека погибли, 1776 выздоровели;

– 5041 случай; 143 человека погибли, 1776 выздоровели; Кировоградская область -711 случаев; из них 36 летальных; 643 пациенты выздоровели;

-711 случаев; из них 36 летальных; 643 пациенты выздоровели; Киев -8662 случаи; 138 человек умерли, 3044 выздоровели;

-8662 случаи; 138 человек умерли, 3044 выздоровели; Киевская область -3877 случаев; 65 человек погибли, 2766 выздоровели;

-3877 случаев; 65 человек погибли, 2766 выздоровели; Львовская область -10067 случаев; 273 человека погибли, 2506 выздоровели;

-10067 случаев; 273 человека погибли, 2506 выздоровели; Луганская область -130 случаев; из них 1 летальный; 104 пациенты выздоровели;

-130 случаев; из них 1 летальный; 104 пациенты выздоровели; Николаевская область -648 случаев; из них 14 летальных; 462 пациенты выздоровели;

-648 случаев; из них 14 летальных; 462 пациенты выздоровели; Одесская область -3545 случаев; из них 49 летальных; 1354 пациенты выздоровели;

-3545 случаев; из них 49 летальных; 1354 пациенты выздоровели; Полтавская область -466 случаев; 15 человек погибли, 337 выздоровели;

-466 случаев; 15 человек погибли, 337 выздоровели; Ровенская область -6355 случаев; 99 человек погибли, 4900 выздоровели;

-6355 случаев; 99 человек погибли, 4900 выздоровели; Сумская область -560 случаев; из них 8 летальных; 373 пациенты выздоровели;

-560 случаев; из них 8 летальных; 373 пациенты выздоровели; Тернопольская область -3121 случай; 39 человек умерли, 1839 выздоровели;

-3121 случай; 39 человек умерли, 1839 выздоровели; Харьковская область -4093 случаи; 134 человека погибли, 2286 выздоровели;

-4093 случаи; 134 человека погибли, 2286 выздоровели; Херсонская область -230 случаев; из них 3 летальных; 209 пациентов выздоровели;

-230 случаев; из них 3 летальных; 209 пациентов выздоровели; Хмельницкая область -1200 случаев; из них 25 летальных; 949 пациентов выздоровели;

-1200 случаев; из них 25 летальных; 949 пациентов выздоровели; Черновицкая область -6229 случаев; 219 человек умерли, 4805 выздоровели;

-6229 случаев; 219 человек умерли, 4805 выздоровели; Черкасская область -955 случаев; 37 человек погибли, 730 выздоровели;

-955 случаев; 37 человек погибли, 730 выздоровели; Черниговская область -909 случаев; из них 18 летальных; 528 пациентов выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 4 августа составляет 31 842. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (290,7), Закарпатской (243,3) и Ивано-Франковской (228,7) областях.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

За сутки исследовано 14140 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1 081 146 ПЦР-исследований.