Станом на 4 травня в Україні підтверджено майже 2,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 2 472 людей. Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 1 325 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 166 людей. За весь час епідемії померли 44 916 людей. Одужали за добу 7 815 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 689 тис. 630 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 088 тис. 410 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 17 549 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 11 817, методом ІФА – 1 660, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 498 тис. 958 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 151 випадок за добу; всього виявлено 196 592 випадки – 4681 пацієнт помер, 124 573 одужали;

• Вінницька область – 27 випадків за добу; всього зафіксовано 68 208 випадків – 1529 людей померли, 52 469 одужали;

• Волинська область – 77 випадків за добу; всього підтверджено 57 711 випадків – 1013 пацієнтів померли, 49 567 одужали;

• Дніпропетровська область – 220 випадків за добу; за весь час діагностовано 123 284 випадки – 3412 пацієнтів померли, 101 430 одужали;

• Донецька область – 324 випадки за добу; за час епідемії виявлено 81 108 випадків – 1790 людей померли, 64 827 одужали;

• Житомирська область – 26 випадків за добу; всього зафіксовано 84 802 випадки – 1613 пацієнтів померли, 68 770 одужали;

• Закарпатська область – 12 випадків за добу; всього підтверджено 60 167 випадків – 1530 людей померли, 54 625 одужали;

• Запорізька область – 168 випадків за добу; всього діагностовано 96 802 випадки – 1973 пацієнта померли, 78 973 одужали;

• Івано-Франківська область – 19 випадків за добу; за весь час виявлено 84 131 випадок – 1967 людей померли, 78 328 одужали;

• Київська область – 100 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 119 415 випадків – 2406 людей померли, 101 611 одужали;

• Кіровоградська область – 62 випадки за добу; всього підтверджено 18 667 випадків – 676 людей померли, 11 062 одужали;

• Луганська область – 21 випадок за добу; всього діагностовано 23 693 випадки – 733 пацієнта померли, 18 987 одужали;

• Львівська область – 55 випадків за добу; всього виявлено 130 366 випадків – 3292 пацієнта померли, 104 736 одужали;

• Миколаївська область – 79 випадків за добу; всього зафіксовано 63 798 випадків – 1662 пацієнта померли, 56 075 одужали;

• Одеська область – 168 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 134 721 випадок – 2571 пацієнт помер, 102 840 одужали;

• Полтавська область – 85 випадків за добу; за весь час діагностовано 72 408 випадків – 1563 пацієнта померли, 61 862 одужали;

• Рівненська область – 58 випадків за добу; всього виявлено 72 108 випадків – 1051 пацієнт помер, 63 364 одужали;

• Сумська область – 60 випадків за добу; за весь час зафіксовано 73 383 випадки – 1135 людей померли, 63 954 одужали;

• Тернопільська область – 94 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 66 681 випадок – 1085 людей померли, 58 447 одужали;

• Харківська область – 191 випадок за добу; всього діагностовано 137 458 випадків – 2814 пацієнтів померли, 110 527 одужали;

• Херсонська область – 29 випадків за добу; всього виявлено 31 573 випадки – 909 людей померли, 25 574 одужали;

• Хмельницька область – 115 випадків за добу; всього зафіксовано 84 208 випадків – 1632 пацієнта померли, 70 546 одужали;

• Черкаська область – 253 випадки за добу; всього підтверджено 75 785 випадків – 1053 пацієнта померли, 61 084 одужали;

• Чернівецька область – 58 випадків за добу; всього діагностовано 77 430 випадків – 1676 людей померли, 63 529 одужали;

• Чернігівська область – 20 випадків за добу; за час епідемії виявлено 53 911 випадків – 1150 людей померли, 41 870 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 3 травня в Україні було щеплено 919 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 756 022 людини.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 3 травня:

• м. Київ – 157 щеплень;

• Вінницька область – 0 щеплень;

• Волинська область – 36 щеплень;

• Дніпропетровська область – 79 щеплень;

• Донецька область – 86 щеплень;

• Житомирська область – 47 щеплень;

• Закарпатська – 38 щеплень;

• Запорізька область – 20 щеплень;

• Івано-Франківська область – 0 щеплень;

• Київська область – 64 щеплення;

• Кіровоградська область – 20 щеплень;

• Луганська область – 0 щеплень;

• Львівська область – 0 щеплень;

• Миколаївська область – 174 щеплення;

• Одеська область – 0 щеплень;

• Полтавська область – 30 щеплень;

• Рівненська область – 0 щеплень;

• Сумська область – 24 щеплення;

• Тернопільська область – 0 щеплень;

• Харківська область – 80 щеплень;

• Херсонська область – 0 щеплень;

• Хмельницька область – 0 щеплень;

• Черкаська область – 42 щеплення;

• Чернівецька область – 22 щеплення;

• Чернігівська область – 0 щеплень.

Вакцинація здійснювалася 24 мобільними бригадами з імунізації та 30 пунктами щеплення.

Станом на 3 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 512 472 людини.