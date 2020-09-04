Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.
За минувшие сутки заболело рекордное количество человек – 2723. Из них 119 медицинских работников и 161 ребенок.
Были госпитализированы 532 человека.
51 больной коронавирусом умер вследствие заражения.
В то же время выздоровели 937 человек.
За прошедшие сутки было сделано рекордное количество тестов – 49 785. Из них 25 483 исследования методом ПЦР и 24302 – методом ИФА.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 сентября 2020 года в Центр поступило 3131 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 192 647 сообщений о подозрении на COVID-19.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 4269 случаев;
- Волынская область – 5723 случая;
- Днепропетровская область – 2570 случаев;
- Донецкая область – 1576 случаев;
- Житомирская область – 3550 случаев;
- Закарпатская область – 7888 случаев;
- Запорожская область – 1768 случаев;
- Ивано-Франковская область – 9845 случаев;
- Кировоградская область – 841 случай;
- г. Киев – 14477 случаев;
- Киевская область – 6017 случаев;
- Львовская область – 15 312 случаев;
- Луганская область – 393 случая;
- Николаевская область – 1446 случаев;
- Одесская область – 8038 случаев;
- Полтавская область – 886 случаев;
- Ровенская область – 9535 случаев;
- Сумская область – 1680 случаев;
- Тернопольская область – 6841 случай;
- Харьковская область – 10 312 случаев;
- Херсонская область – 444 случая;
- Хмельницкая область – 2848 случаев;
- Черновицкая область – 10 786 случаев;
- Черкасская область – 1756 случаев;
- Черниговская область – 2150 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на 2 сентября в 315 учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, есть 26 тысяч коек. В резерве еще 213 больниц с почти 9 тысячами коек. Таким образом, суммарное количество коек в больницах, определенных для приема больных коронавирусной инфекцией, составляет 35 тысяч. Количество аппаратов ИВЛ в больницах, оказывающих помощь больным COVID-19, – около 4 тысяч, задействовано 227 аппаратов. Сейчас запасов тест-систем для проведения исследований на коронавирусную инфекцию в стране хватит на 1,5-2 месяца.
- С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
- Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года включительно.