По состоянию на 4 сентября в Украине подтверждено 2723 новых случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.

За минувшие сутки заболело рекордное количество человек – 2723. Из них 119 медицинских работников и 161 ребенок.

Были госпитализированы 532 человека.

51 больной коронавирусом умер вследствие заражения.

В то же время выздоровели 937 человек.

За прошедшие сутки было сделано рекордное количество тестов – 49 785. Из них 25 483 исследования методом ПЦР и 24302 – методом ИФА.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 сентября 2020 года в Центр поступило 3131 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 192 647 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4269 случаев;

Волынская область – 5723 случая;

Днепропетровская область – 2570 случаев;

Донецкая область – 1576 случаев;

Житомирская область – 3550 случаев;

Закарпатская область – 7888 случаев;

Запорожская область – 1768 случаев;

Ивано-Франковская область – 9845 случаев;

Кировоградская область – 841 случай;

г. Киев – 14477 случаев;

Киевская область – 6017 случаев;

Львовская область – 15 312 случаев;

Луганская область – 393 случая;

Николаевская область – 1446 случаев;

Одесская область – 8038 случаев;

Полтавская область – 886 случаев;

Ровенская область – 9535 случаев;

Сумская область – 1680 случаев;

Тернопольская область – 6841 случай;

Харьковская область – 10 312 случаев;

Херсонская область – 444 случая;

Хмельницкая область – 2848 случаев;

Черновицкая область – 10 786 случаев;

Черкасская область – 1756 случаев;

Черниговская область – 2150 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 2 сентября в 315 учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, есть 26 тысяч коек. В резерве еще 213 больниц с почти 9 тысячами коек. Таким образом, суммарное количество коек в больницах, определенных для приема больных коронавирусной инфекцией, составляет 35 тысяч. Количество аппаратов ИВЛ в больницах, оказывающих помощь больным COVID-19, – около 4 тысяч, задействовано 227 аппаратов. Сейчас запасов тест-систем для проведения исследований на коронавирусную инфекцию в стране хватит на 1,5-2 месяца.