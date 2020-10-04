По состоянию на 4 октября в Украине зафиксировано 4140 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время эпидемии в Украине 226 462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4397 летальных, 100 107 пациентов выздоровели.