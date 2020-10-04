Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
За сутки зафиксировано 4140 новых случаев. Всего проведено 2382259 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1370 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 6716 случаев;
- Волынская область – 8591 случай;
- Днепропетровская область – 6931 случай;
- Донецкая область – 4187 случаев;
- Житомирская область – 6749 случаев;
- Закарпатская область – 10 168 случаев;
- Запорожская область – 4507 случаев;
- Ивано-Франковская область – 14 232 случая;
- Кировоградская область – 1179 случаев;
- м. Киев – 24450 случаев;
- Киевская область – 9752 случая;
- Львовская область – 21 194 случая;
- Луганская область – 1288 случаев;
- Николаевская область – 3650 случаев;
- Одесская область – 14 539 случаев;
- Полтавская область – 2812 случаев;
- Ровенская область – 13 107 случаев;
- Сумская область – 5171 случай;
- Тернопольская область – 14 295 случаев;
- Харьковская область – 20 518 случаев;
- Херсонская область – 1427 случаев;
- Хмельницкая область – 6801 случай;
- Черновицкая область – 15123 случаи;
- Черкасская область – 4480 случаев;
- Черниговская область – 4595 случаев.
- По состоянию на 3 октября в Украине зафиксировано 4661 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд по количеству новых случаев в сутки.