Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За сутки зафиксировано 4140 новых случаев. Всего проведено 2382259 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1370 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 6716 случаев;
  • Волынская область – 8591 случай;
  • Днепропетровская область – 6931 случай;
  • Донецкая область – 4187 случаев;
  • Житомирская область – 6749 случаев;
  • Закарпатская область – 10 168 случаев;
  • Запорожская область – 4507 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 14 232 случая;
  • Кировоградская область – 1179 случаев;
  • м. Киев – 24450 случаев;
  • Киевская область – 9752 случая;
  • Львовская область – 21 194 случая;
  • Луганская область – 1288 случаев;
  • Николаевская область – 3650 случаев;
  • Одесская область – 14 539 случаев;
  • Полтавская область – 2812 случаев;
  • Ровенская область – 13 107 случаев;
  • Сумская область – 5171 случай;
  • Тернопольская область – 14 295 случаев;
  • Харьковская область – 20 518 случаев;
  • Херсонская область – 1427 случаев;
  • Хмельницкая область – 6801 случай;
  • Черновицкая область – 15123 случаи;
  • Черкасская область – 4480 случаев;
  • Черниговская область – 4595 случаев.

  • По состоянию на 3 октября в Украине зафиксировано 4661 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд по количеству новых случаев в сутки.