По состоянию на 5 марта в Украине вторые сутки подряд подтверждено более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Выздоровели за сутки в 2,5 раза меньше граждан.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 10 155 человек: в частности, заболели 577 детей и 345 медработников.

В больницы были госпитализированы еще 3355 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

В течение суток умерли 172 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 26 763 человека. Выздоровели за сутки 4149 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 191 тыс. 022 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 384 917 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 83 756 (в том числе методом ПЦР – 40 393, методом ИФА – 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 236).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 062 тыс. 386 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 910 случаев за сутки; всего выявлено 140 916 случаев – 2735 человек умерли, 96 149 выздоровели;

• Винницкая область – 816 случаев за сутки; всего зафиксировано 39 883 случая – 701 пациент умер, 28 439 выздоровели;

• Волынская область – 277 случаев за сутки; за все время подтверждено 40 936 случаев – 654 пациента умерли, 37 444 вылечились;

• Днепропетровская область – 497 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 75 176 случаев – 1023 пациента умерли, 68 958 выздоровели;

• Донецкая область – 334 случая за сутки; всего выявлено 48 312 случаев – 1076 человек умерли, 44 692 выздоровели;

• Житомирская область – 695 случаев за сутки; всего зафиксировано 53 549 случаев – 867 человек скончались, 45 093 вылечились;

• Закарпатская область – 748 случаев за сутки; всего подтверждено 42 839 случаев – 968 человек скончались, 31 663 выздоровели;

• Запорожская область – 163 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 70 410 случаев – 1197 человек умерли, 65 815 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 737 случаев за сутки; за все время диагностировано 67 761 случай – 1228 человек умерли, 50 600 выздоровели;

• Киевская область – 690 случаев за сутки; всего выявлено 77 668 случаев – 1279 человек умерли, 70 089 выздоровели;

• Кировоградская область – 69 случаев за сутки; за все время зафиксировано 10 904 случая – 381 пациент умер, 8159 выздоровели;

• Луганская область – 50 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 15 169 случаев – 473 пациента умерли, 14 061 выздоровел;

• Львовская область – 646 случаев за сутки; всего выявлено 81 221 случай – 2317 человек умерли, 70 416 выздоровели;

• Николаевская область – 209 случаев за сутки; всего зафиксировано 43 148 случаев – 805 человек скончались, 37 564 вылечились;

• Одесская область – 372 случая за сутки; всего диагностировано 87 582 случая – 1463 пациента умерли, 79 664 выздоровели;

• Полтавская область – 172 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 46 926 случаев – 995 человек скончались, 42 828 выздоровели;

• Ровенская область – 198 случаев за сутки; за все время выявлено 49 682 случая – 633 человека умерли, 47 150 выздоровели;

• Сумская область – 238 случаев за сутки; всего зафиксировано 49 390 случаев – 689 человек скончались, 46 455 выздоровели;

• Тернопольская область – 394 случая за сутки; всего диагностировано 43 617 случаев – 615 человек скончались, 39 210 выздоровели;

• Харьковская область – 566 случаев за сутки; всего выявлено 85 605 случаев – 1630 человек умерли, 77 581 выздоровели;

• Херсонская область – 54 случая за сутки; всего подтверждено 21 877 случаев – 651 пациент умер, 20 392 выздоровели;

• Хмельницкая область – 418 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 49 332 случая – 908 пациентов умерли, 45 286 выздоровели;

• Черкасская область – 204 случая за сутки; всего диагностировано 49 374 случая – 649 человек скончались, 46 150 выздоровели;

• Черновицкая область – 561 случай за сутки; за все время зафиксировано 57 315 случаев – 1060 человек умерли, 45 718 выздоровели;

• Черниговская область – 137 случаев за сутки; всего выявлено 36 325 случаев – 766 человек скончались, 31 446 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 4 марта в Украине было привито 2913 человек. С начала кампании по вакцинации привито 12 481 человека.

Количество прививок, сделанных в регионах 4 марта:

• Винницкая область – 210 прививок;

• Волынская область – 60 прививок;

• Днепропетровская область – 280 прививок;

• Донецкая область – 270 прививок;

• Житомирская область – 70 прививок;

• Закарпатская область – 80 прививок;

• Запорожская область – 50 прививок;

• Ивано-Франковская область – 99 прививок;

• Киевская область – 160 прививок;

• Кировоградская область – 90 прививок;

• Луганская область – 147 прививок;

• Львовская область – 80 прививок;

• г. Киев – 80 прививок;

• Николаевская область – 210 прививок;

• Одесская область – 140 прививок;

• Полтавская область – 70 прививок;

• Ровенская область – 70 прививок;

• Сумская область – 70 прививок;

• Тернопольская область – 230 прививок;

• Харьковская область – 100 прививок;

• Херсонская область – 70 прививок;

• Хмельницкая область – 110 прививок;

• Черновицкая область – 70 прививок;

• Черниговская область – 17 прививок;

• Черкасская область – 80 прививок.

За сутки наибольшее количество прививок зафиксировано в Днепропетровской области (280 прививок). За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество прививок – в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1110 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (244 прививки).