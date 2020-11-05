Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 9850 человек: в том числе 369 детей и 514 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

В течение суток скончались 193 пациента. С начала эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 7924 человека.

Выздоровели за сутки 8378 пациентов, что является рекордным показателем. За все время коронавирус преодолели 184 782 пациента.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 430 467 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было проведено 75 598 тестирований на коронавирус (из них методом ПЦР – 46 856, методом ИФА – 28 742).

В общей сложности было проведено 3 470 669 ПЦР-тестов.

Ситуация по регионам Украины следующая:

г. Киев – 41 373 случая; 827 человек скончались, 13 769 выздоровели;

Винницкая область – 11 644 случая; 204 человека скончались, 6756 выздоровели;

Волынская область – 14 889 случаев; 293 человека скончались, 8815 выздоровели;

Днепропетровская область – 16 600 случаев; 439 человек скончались, 6843 выздоровели;

Донецкая область – 12 873 случая; в том числе 162 летальных; 2798 пациентов выздоровели;

Житомирская область – 16 598 случаев; 290 человек скончались, 9051 выздоровел;

Закарпатская область – 15 849 случаев; 397 человек скончались, 7202 выздоровели;

Запорожская область – 11 750 случаев; в том числе 128 летальных; 2569 выздоровели;

Ивано-Франковская область – 22 521 случай; 457 пациентов скончались, 11 125 выздоровели;

Киевская область – 18 329 случаев; 444 человека скончались, 8608 выздоровели;

Кировоградская область – 2813 случаев; в том числе 96 летальных; 1422 пациента выздоровели;

Луганская область – 4104 случая; в том числе 99 летальных; 1703 пациента выздоровели;

Львовская область – 32 069 случаев; 939 человек скончались, 16 195 выздоровели;

Николаевская область – 9306 случаев; 184 человека скончались, 2593 выздоровели;

Одесская область – 26 838 случаев; 402 пациента скончались, 6149 выздоровели;

Полтавская область – 11 079 случаев; 214 человек скончались, 4878 выздоровели;

Ровенская область – 20 671 случай; 270 человек скончались, 15 718 выздоровели;

Сумская область – 13 196 случаев; 211 человек скончались, 5311 выздоровели;

Тернопольская область – 21 499 случаев; 282 человека скончались, 17 008 выздоровели;

Харьковская область – 40 330 случаев; 551 пациент скончался, 7719 выздоровели;

Херсонская область – 4852 случая; в том числе 101 летальный; 2013 пациентов выздоровели;

Хмельницкая область – 17 989 случаев; 251 пациент скончался, 8204 выздоровели;

Черкасская область – 10 085 случаев; 110 человек скончались, 5585 выздоровели;

Черновицкая область – 23 708 случаев; 485 человек скончались, 10 928 выздоровели;

Черниговская область – 9502 случая; из них 88 летальных; 1820 пациентов выздоровели.

  • Министерство охраны здоровья Украины будет предлагать Правительству усилить карантинные ограничения из-за распространения коронавируса COVID-19 (в частности, запретить бассейны, концерты, развлечения в ТРЦ). Субъектам хозяйствования рекомендуют ввести отдельное время для обслуживания людей старше 60 лет: с 10:00 до 12:00.
  • Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов допускал введение карантина “выходного дня” из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 в нашей стране.
  • 30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание, на котором утвердила новое эпидемическое зонирование. Киев остается в “оранжевой” зоне.
  • Ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года, усилив ограничения. При этом были изменены критерии определения эпидемиологической ситуации в регионах, в зависимости от которой регионы относят к “зеленой”, “желтой”, “оранжевой” или “красной” карантинной зоны.