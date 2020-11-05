По состоянию на 5 ноября в Украине вновь зафиксирован рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 9850 человек: в том числе 369 детей и 514 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

В течение суток скончались 193 пациента. С начала эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 7924 человека. Выздоровели за сутки 8378 пациентов, что является рекордным показателем. За все время коронавирус преодолели 184 782 пациента.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 430 467 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было проведено 75 598 тестирований на коронавирус (из них методом ПЦР – 46 856, методом ИФА – 28 742).

В общей сложности было проведено 3 470 669 ПЦР-тестов.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 41 373 случая; 827 человек скончались, 13 769 выздоровели;

• Винницкая область – 11 644 случая; 204 человека скончались, 6756 выздоровели;

• Волынская область – 14 889 случаев; 293 человека скончались, 8815 выздоровели;

• Днепропетровская область – 16 600 случаев; 439 человек скончались, 6843 выздоровели;

• Донецкая область – 12 873 случая; в том числе 162 летальных; 2798 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 16 598 случаев; 290 человек скончались, 9051 выздоровел;

• Закарпатская область – 15 849 случаев; 397 человек скончались, 7202 выздоровели;

• Запорожская область – 11 750 случаев; в том числе 128 летальных; 2569 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 22 521 случай; 457 пациентов скончались, 11 125 выздоровели;

• Киевская область – 18 329 случаев; 444 человека скончались, 8608 выздоровели;

• Кировоградская область – 2813 случаев; в том числе 96 летальных; 1422 пациента выздоровели;

• Луганская область – 4104 случая; в том числе 99 летальных; 1703 пациента выздоровели;

• Львовская область – 32 069 случаев; 939 человек скончались, 16 195 выздоровели;

• Николаевская область – 9306 случаев; 184 человека скончались, 2593 выздоровели;

• Одесская область – 26 838 случаев; 402 пациента скончались, 6149 выздоровели;

• Полтавская область – 11 079 случаев; 214 человек скончались, 4878 выздоровели;

• Ровенская область – 20 671 случай; 270 человек скончались, 15 718 выздоровели;

• Сумская область – 13 196 случаев; 211 человек скончались, 5311 выздоровели;

• Тернопольская область – 21 499 случаев; 282 человека скончались, 17 008 выздоровели;

• Харьковская область – 40 330 случаев; 551 пациент скончался, 7719 выздоровели;

• Херсонская область – 4852 случая; в том числе 101 летальный; 2013 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 17 989 случаев; 251 пациент скончался, 8204 выздоровели;

• Черкасская область – 10 085 случаев; 110 человек скончались, 5585 выздоровели;

• Черновицкая область – 23 708 случаев; 485 человек скончались, 10 928 выздоровели;

• Черниговская область – 9502 случая; из них 88 летальных; 1820 пациентов выздоровели.