По состоянию на 5 февраля в Украине подтверждено почти 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти в два раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 4923 человек: в частности, заболели 230 детей и 222 медика.

В больницы госпитализировали еще 1885 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской областях (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.

В течение суток скончались еще 158 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 23 387 человек. Выздоровели за сутки 8 185 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 063 тыс. 591 пациент.

Всего в Украине было выявлено 1 237 169 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 43 137 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 25 667, методом ИФА – 17 470).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 350 тыс. 442 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 321 случай за сутки; всего выявлено 129 827 случаев – 2414 человек скончались, 77 813 выздоровели;

• Винницкая область – 271 случай за сутки; всего обнаружено 27 916 случаев – 527 человек скончались, 23 790 выздоровели;

• Волынская область – 127 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 37 309 случаев – 588 человек скончались, 34 623 выздоровели;

• Днепропетровская область – 287 случаев за сутки; за все время подтверждено 68 525 случаев – 1853 человека скончались, 62 810 выздоровели;

• Донецкая область – 146 случаев за сутки; всего зафиксировано 44 627 случаев – 985 человек скончались, 40 772 выздоровели;

• Житомирская область – 162 случая за сутки; всего выявлено 45 155 случаев – 760 человек скончались, 41 851 выздоровел;

• Закарпатская область – 209 случаев за сутки; всего подтверждено 32 599 случаев – 747 человек скончались, 28 215 выздоровели;

• Запорожская область – 334 случая за сутки; за время эпидемии обнаружено 66 740 случаев – 882 пациента скончались, 58 578 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 433 случая за сутки; всего зафиксировано 50 266 случаев – 971 пациент скончался, 43 459 выздоровели;

• Киевская область – 272 случая за сутки; всего подтверждено 70 070 случаев – 1152 пациента скончались, 59 344 выздоровели;

• Кировоградская область – 25 случаев за сутки; за все время диагностировано 9911 случаев – 334 человека скончались, 7305 выздоровели;

• Луганская область – 39 случаев за сутки; всего выявлено 14 153 случая – 404 человека скончались, 12 259 выздоровели;

• Львовская область – 406 случаев за сутки; всего обнаружено 72 342 случая – 2122 пациента скончались, 63 411 выздоровели;

• Николаевская область – 160 случаев за сутки; всего зафиксировано 39 439 случаев – 707 человек скончались, 29 276 выздоровели;

• Одесская область – 157 случаев за сутки; всего подтверждено 82 090 случаев – 1341 пациент скончался, 74 084 выздоровели;

• Полтавская область – 173 случая за сутки; за время эпидемии зафиксировано 43 820 случаев – 910 человек скончались, 40 155 выздоровели;

• Ровенская область – 163 случая за сутки; всего выявлено 46 419 случаев – 582 пациента скончались, 43 880 выздоровели;

• Сумская область – 81 случай за сутки; всего зафиксировано 46 227 случаев – 627 человек скончались, 43 498 выздоровели;

• Тернопольская область – 174 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 38 473 случая – 542 пациента скончались, 35 955 выздоровели;

• Харьковская область – 190 случаев за сутки; за все время диагностировано 78 855 случаев – 1407 человек скончались, 71 501 выздоровел;

• Херсонская область – 47 случаев за сутки; всего выявлено 20 891 случай – 592 пациента скончались, 18 716 выздоровели;

• Хмельницкая область – 231 случай за сутки; всего подтверждено 44 624 случая – 802 пациента скончались, 41 309 выздоровели;

• Черкасская область – 144 случая за сутки; за все время обнаружено 46 311 случаев – 573 человека скончались, 42 138 выздоровели;

• Черновицкая область – 270 случаев за сутки; всего выявлено 46 412 случаев – 890 человек скончались, 40 660 выздоровели;

• Черниговская область – 101 случай за сутки; всего обнаружено 34 168 случаев – 675 человек скончались, 28 189 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.