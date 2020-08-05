Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболел 1271 человек: из них 82 ребенка и 53 медики.

Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено: во Львовской области – 156, Киеве – 150, Харьковской области – 146, Ивано-Франковской области – 127.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Кировоградской области.

За сутки умерли 24 человека. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1788 летальных случаев.

При этом за сутки выздоровели 914 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 41 527 пациентов.

За все время эпидемии в Украине заболели 75 тысяч 490 человек: в том числе 5318 детей и 8918.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область -2880 случаев; из них 55 летальных; 2138 пациентов выздоровели;

-2880 случаев; из них 55 летальных; 2138 пациентов выздоровели; Волынская область -4064 случаи; 88 человек умерли; 2945 выздоровели;

-4064 случаи; 88 человек умерли; 2945 выздоровели; Днепропетровская область -1474 случаи; из них 30 летальных; 1123 пациенты выздоровели;

-1474 случаи; из них 30 летальных; 1123 пациенты выздоровели; Донецкая область -926 случаев; из них 12 летальных; 681 пациент выздоровел;

-926 случаев; из них 12 летальных; 681 пациент выздоровел; Житомирская область -2009 случаев; 40 человек умерли, 1500 выздоровели;

-2009 случаев; 40 человек умерли, 1500 выздоровели; Закарпатская область -5462 случаи; 210 человек умерли, 2191 выздоровела;

-5462 случаи; 210 человек умерли, 2191 выздоровела; Запорожская область -871 случай; из них 21 летальный; 621 пациент выздоровел;

-871 случай; из них 21 летальный; 621 пациент выздоровел; Ивано-Франковская область – 5168 случаев; 145 человек умерли, 1856 выздоровели;

– 5168 случаев; 145 человек умерли, 1856 выздоровели; Кировоградская область -711 случаев; из них 36 летальных; 643 пациенты выздоровели;

-711 случаев; из них 36 летальных; 643 пациенты выздоровели; Киев -8812 случаев; 139 человек умерли, 3088 выздоровели;

-8812 случаев; 139 человек умерли, 3088 выздоровели; Киевская область -3942 случаи; 66 человек погибли, 2834 выздоровели;

-3942 случаи; 66 человек погибли, 2834 выздоровели; Львовская область -10223 случаи; 275 человек умерли, 2629 выздоровели;

-10223 случаи; 275 человек умерли, 2629 выздоровели; Луганская область -135 случаев; из них 1 летальный; 105 пациентов выздоровели;

-135 случаев; из них 1 летальный; 105 пациентов выздоровели; Николаевская область -658 случаев; из них 14 летальных; 468 пациентов выздоровели;

-658 случаев; из них 14 летальных; 468 пациентов выздоровели; Одесская область -3638 случаев; из них 54 летальных; 1371 пациент выздоровел;

-3638 случаев; из них 54 летальных; 1371 пациент выздоровел; Полтавская область -472 случаи; 15 человек погибли, 337 выздоровели;

-472 случаи; 15 человек погибли, 337 выздоровели; Ровенская область -6442 случаи; 100 человек умерли, 5044 выздоровели;

-6442 случаи; 100 человек умерли, 5044 выздоровели; Сумская область -570 случаев; из них 8 летальных; 377 пациентов выздоровели;

-570 случаев; из них 8 летальных; 377 пациентов выздоровели; Тернопольская область -3149 случаев; 40 человек умерли, 1866 выздоровели;

-3149 случаев; 40 человек умерли, 1866 выздоровели; Харьковская область -4239 случаев; 136 человек умерли, 2333 выздоровели;

-4239 случаев; 136 человек умерли, 2333 выздоровели; Херсонская область -236 случаев; из них 3 летальных; 211 пациентов выздоровели;

-236 случаев; из них 3 летальных; 211 пациентов выздоровели; Хмельницкая область -1232 случаи; из них 25 летальных; 970 пациентов выздоровели;

-1232 случаи; из них 25 летальных; 970 пациентов выздоровели; Черновицкая область -6298 случаев; 220 человек умерли, 4904 выздоровели;

-6298 случаев; 220 человек умерли, 4904 выздоровели; Черкасская область -959 случаев; 37 человек погибли, 737 выздоровели;

-959 случаев; 37 человек погибли, 737 выздоровели; Черниговская область -920 случаев; из них 18 летальных; 555 пациентов выздоровели.

В Украине по состоянию на сегодня обнаружено 32 175 активных больных COVID-19. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (292), Закарпатской (244,4) и Ивано-Франковской (232) областях.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.