По состоянию на 5 января в Украине подтверждено более 5,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 5 334 человека: из них 164 ребенка и 362 медика.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

За сутки скончались 202 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 19 129 человек. Выздоровели за сутки 13 850 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 747 408 пациентов.

Всего в Украине подтверждено 1 083 585 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 39 286 тестирований на коронавирус (из них 24 154 – методом ПЦР и 15 132 – методом ИФА).

За все время было проведено 5 млн 645 тыс. 178 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 846 случаев за сутки; всего заболели 114 369 человек – 2003 скончались, 40 921 выздоровел;

• Винницкая область – 76 случаев за сутки; всего заболели 22 997 человек – 406 скончались, 15 904 выздоровели;

• Волынская область – 86 случаев за сутки; с начала эпидемии заболели 33 574 человека – 526 скончались, 29 744 выздоровели;

• Днепропетровская область – 320 случаев за сутки; всего заболели 60 251 человек – 1483 скончались, 46 319 выздоровели;

• Донецкая область – 269 случаев за сутки; с начала эпидемии заболели 37 829 человек – 704 скончались, 29 167 выздоровели;

• Житомирская область – 77 случаев за сутки; всего заболели 40 175 человек – 672 скончались, 32 933 выздоровели;

• Закарпатская область – 65 случаев за сутки; за все время заболели 28 600 человек – 644 скончались, 24 446 выздоровели;

• Запорожская область – 418 случаев за сутки; с начала эпидемии заболели 55 964 человека – 628 скончались, 23 162 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 61 случай за сутки; за все время заболели 43 753 человека – 818 скончались, 32 849 выздоровели;

• Киевская область – 266 случаев за сутки; за все время заболели 61 108 человек – 986 человек скончались, 38 039 выздоровели;

• Кировоградская область – 25 случаев за сутки; с начала эпидемии заболели 8598 человек – 266 скончались, 4586 выздоровели;

• Луганская область – 33 случая за сутки; всего зафиксировано 11 053 случая заболевания – 321 пациент скончался, 8000 выздоровели;

• Львовская область – 371 случай за сутки; всего зафиксировано 63 286 случаев заболевания – 1818 пациентов скончались, 48 472 выздоровели;

• Николаевская область – 87 случаев за сутки; с начала эпидемии подтверждено 32 560 случаев – 531 пациент скончался, 14 668 выздоровели;

• Одесская область – 682 случая за сутки; за все время подтверждено 73 282 случая – 1084 пациента скончались, 48 021 выздоровел;

• Полтавская область – 376 случаев за сутки; всего заболели 37 575 человек – 772 скончались, 29 115 выздоровели;

• Ровенская область – 137 случаев за сутки; с начала эпидемии подтверждено 41 769 случаев заражения – 525 человек скончались, 37 722 выздоровели;

• Сумская область – 59 случаев за сутки; всего зафиксировано 41 595 случаев – 539 человек скончались, 35 410 выздоровели;

• Тернопольская область – 53 случая за сутки; всего зафиксировано 34 459 случаев – 475 человек скончались, 30 814 выздоровели;

• Харьковская область – 313 случаев за сутки; с начала эпидемии подтверждено 70 656 случаев – 1131 пациент скончался, 58 071 выздоровел;

• Херсонская область – 84 случая за сутки; всего зафиксировано 18 318 случаев – 455 человек скончались, 10 681 выздоровел;

• Хмельницкая область – 40 случаев за сутки; всего подтверждено 40 012 случаев – 696 пациентов скончались, 34 408 выздоровели;

• Черкасская область – 376 случаев за сутки; всего зафиксировано 40 401 случай – 403 пациента скончались, 25 558 выздоровели;

• Черновицкая область – 127 случаев за сутки; с начала эпидемии подтверждено 40 764 случая – 794 человека скончались, 30 204 выздоровели;

• Черниговская область – 87 случаев за сутки; всего зафиксировано 30 637 случаев – 449 пациентов скончались, 18 194 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.