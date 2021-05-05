Станом на 5 травня в Україні підтверджено понад 2,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 2 576 людей. Зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 1 671 людину.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померла 161 людина. За весь час епідемії померли 45 077 людей. Одужали за добу 7 728 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 697 тис. 358 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 090 тис. 986 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 29 154 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 518 тис. 164 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 143 випадки за добу; всього виявлено 196 735 випадків – 4697 людей померли, 124 611 одужали;

• Вінницька область – 31 випадок за добу; всього зафіксовано 68 239 випадків – 1537 людей померли, 52 622 одужали;

• Волинська область – 102 випадки за добу; всього підтверджено 57 813 випадків – 1015 людей померли, 49 910 одужали;

• Дніпропетровська область – 213 випадків за добу; за весь час діагностовано 123 497 випадків – 3429 людей померли, 101 691 одужали;

• Донецька область – 287 випадків за добу; за час епідемії виявлено 81 395 випадків – 1790 людей померли, 65 156 одужали;

• Житомирська область – 16 випадків за добу; всього підтверджено 84 818 випадків – 1617 людей померли, 68 867 одужали;

• Закарпатська область – 13 випадків за добу; всього діагностовано 60 180 випадків – 1532 пацієнта померли, 54 860 одужали;

• Запорізька область – 85 випадків за добу; всього виявлено 96 887 випадків – 1973 пацієнта померли, 79 343 одужали;

• Івано-Франківська область – 13 випадків за добу; за весь час зафіксовано 84 144 випадки – 1969 людей померли, 78 511 одужали;

• Київська область – 73 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 119 488 випадків – 2407 людей померли, 101 842 одужали;

• Кіровоградська область – 42 випадки за добу; всього діагностовано 18 709 випадків – 680 людей померли, 11 184 одужали;

• Луганська область – 58 випадків за добу; всього виявлено 23 751 випадок – 736 людей померли, 19 016 одужали;

• Львівська область – 48 випадків за добу; всього зафіксовано 130 414 випадків – 3297 людей померли, 105 184 одужали;

• Миколаївська область – 111 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 63 909 випадків – 1675 людей померли, 57 396 одужали;

• Одеська область – 216 випадків за добу; за весь час діагностовано 134 937 випадків – 2584 пацієнта померли, 103 005 одужали;

• Полтавська область – 106 випадків за добу; всього виявлено 72 514 випадків – 1565 людей померли, 61 955 одужали;

• Рівненська область – 68 випадків за добу; всього зафіксовано 72 176 випадків – 1056 людей померли, 63 549 одужали;

• Сумська область – 52 випадки за добу; всього підтверджено 73 435 випадків – 1136 людей померли, 64 360 одужали;

• Тернопільська область – 70 випадків за добу; всього діагностовано 66 751 випадок – 1089 людей померли, 58 705 одужали;

• Харківська область – 405 випадків за добу; за час епідемії виявлено 137 863 випадки – 2828 людей померли, 111 412 одужали;

• Херсонська область – 25 випадків за добу; за весь час зафіксовано 31 598 випадків – 940 людей померли, 25 715 одужали;

• Хмельницька область – 136 випадків за добу; всього підтверджено 84 344 випадки – 1640 людей померли, 71 206 одужали;

• Черкаська область – 177 випадків за добу; всього діагностовано 75 962 випадки – 1054 пацієнта померли, 61 426 одужали;

• Чернівецька область – 62 випадки за добу; всього виявлено 77 492 випадки – 1681 пацієнт помер, 63 962 одужали;

• Чернігівська область – 24 випадки за добу; всього зафіксовано 53 935 випадків – 1150 людей померли, 41 870 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 4 травня в Україні було щеплено 3 425 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 759 434 людини. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 303 особи.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 4 травня:

• м. Київ – 57 щеплень;

• Вінницька область – 61 щеплення;

• Волинська область – 41 щеплення;

• Дніпропетровська область – 879 щеплень;

• Донецька область – 182 щеплення;

• Житомирська область – 61 щеплення;

• Закарпатська область – 76 щеплень;

• Запорізька область – 20 щеплень;

• Івано-Франківська область – 62 щеплення;

• Київська область – 355 щеплень;

• Кіровоградська область – 60 щеплень;

• Луганська область – 154 щеплення;

• Львівська область – 0 щеплень;

• Миколаївська область – 289 щеплень;

• Одеська область – 100 щеплень;

• Полтавська область – 23 щеплення;

• Рівненська область – 120 щеплень;

• Сумська область – 25 щеплень;

• Тернопільська область – 60 щеплень;

• Харківська область – 384 щеплення;

• Херсонська область – 160 щеплень;

• Хмельницька область – 0 щеплень;

• Черкаська область – 86 щеплень;

• Чернівецька область – 40 щеплень;

• Чернігівська область – 130 щеплень.

Вакцинація здійснювалася 73 мобільними бригадами з імунізації та 356 пунктами щеплення.

Станом на 4 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 514 821 людина.