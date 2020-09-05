Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Министерства охраны здоровья.
Так, по состоянию на 9:00 5 сентября в Украине уже 133 787 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2811 летальных, 61 649 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки умерли 50 человек, а выздоровели – 1 036.
Максимальное количество новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали в Харьковской области (380) и Киеве (315).
Кроме того, более 100 случаев подтвердили в Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (166), Хмельницкой (131) и Закарпатской (100) областях.
На сегодняшний день в больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19 7 467 больных, тогда как на середину июля таковых было 3 500.
Заполненность коек больными с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 в Черновицкой области составляет 69 %, Одесской – 65 %, Ивано-Франковской – 61 %, Тернопольской – 56 %, Сумской – 53 %, Хмельницкой – 52 %, Львовской – 50 %.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 4324 случая;
- Волынская область – 5791 случай;
- Днепропетровская область – 2625 случаев;
- Донецкая область – 1591 случай;
- Житомирская область – 3622 случая;
- Закарпатская область – 7988 случаев;
- Запорожская область – 1848 случаев;
- Ивано-Франковская область – 10 011 случаев;
- Кировоградская область – 846 случаев;
- г. Киев – 14 792 случая;
- Киевская область – 6105 случаев;
- Львовская область – 15 507 случаев;
- Луганская область – 415 случаев;
- Николаевская область – 1504 случая;
- Одесская область – 8260 случаев;
- Полтавская область – 916 случаев;
- Ровенская область – 9634 случая;
- Сумская область – 1769 случаев;
- Тернопольская область – 7067 случаев;
- Харьковская область – 10 692 случая;
- Херсонская область – 464 случая;
- Хмельницкая область – 2979 случаев;
- Черновицкая область – 10 958 случаев;
- Черкасская область – 1849 случаев;
- Черниговская область – 2230 случаев.
- С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
- Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.