По состоянию на утро 5 сентября, в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству заразившихся коронавирусом COVID-19. В частности, за минувшие сутки, коронавирус подтвердили у 2836 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Министерства охраны здоровья.

Так, по состоянию на 9:00 5 сентября в Украине уже 133 787 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2811 летальных, 61 649 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки умерли 50 человек, а выздоровели – 1 036.

Максимальное количество новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали в Харьковской области (380) и Киеве (315).

Кроме того, более 100 случаев подтвердили в Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (166), Хмельницкой (131) и Закарпатской (100) областях.

На сегодняшний день в больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19 7 467 больных, тогда как на середину июля таковых было 3 500.

Заполненность коек больными с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 в Черновицкой области составляет 69 %, Одесской – 65 %, Ивано-Франковской – 61 %, Тернопольской – 56 %, Сумской – 53 %, Хмельницкой – 52 %, Львовской – 50 %.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4324 случая;

Волынская область – 5791 случай;

Днепропетровская область – 2625 случаев;

Донецкая область – 1591 случай;

Житомирская область – 3622 случая;

Закарпатская область – 7988 случаев;

Запорожская область – 1848 случаев;

Ивано-Франковская область – 10 011 случаев;

Кировоградская область – 846 случаев;

г. Киев – 14 792 случая;

Киевская область – 6105 случаев;

Львовская область – 15 507 случаев;

Луганская область – 415 случаев;

Николаевская область – 1504 случая;

Одесская область – 8260 случаев;

Полтавская область – 916 случаев;

Ровенская область – 9634 случая;

Сумская область – 1769 случаев;

Тернопольская область – 7067 случаев;

Харьковская область – 10 692 случая;

Херсонская область – 464 случая;

Хмельницкая область – 2979 случаев;

Черновицкая область – 10 958 случаев;

Черкасская область – 1849 случаев;

Черниговская область – 2230 случаев.