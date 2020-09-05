Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Министерства охраны здоровья.

Так, по состоянию на 9:00 5 сентября в Украине уже 133 787 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2811 летальных, 61 649 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки умерли 50 человек, а выздоровели – 1 036.

Максимальное количество новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали в Харьковской области (380) и Киеве (315).

Кроме того, более 100 случаев подтвердили в Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (166), Хмельницкой (131) и Закарпатской (100) областях.

На сегодняшний день в больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19 7 467 больных, тогда как на середину июля таковых было 3 500.

Заполненность коек больными с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 в Черновицкой области составляет 69 %, Одесской – 65 %, Ивано-Франковской – 61 %, Тернопольской – 56 %, Сумской – 53 %, Хмельницкой – 52 %, Львовской – 50 %.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
  • Винницкая область – 4324 случая;
  • Волынская область – 5791 случай;
  • Днепропетровская область – 2625 случаев;
  • Донецкая область – 1591 случай;
  • Житомирская область – 3622 случая;
  • Закарпатская область – 7988 случаев;
  • Запорожская область – 1848 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 10 011 случаев;
  • Кировоградская область – 846 случаев;
  • г. Киев – 14 792 случая;
  • Киевская область – 6105 случаев;
  • Львовская область – 15 507 случаев;
  • Луганская область – 415 случаев;
  • Николаевская область – 1504 случая;
  • Одесская область – 8260 случаев;
  • Полтавская область – 916 случаев;
  • Ровенская область – 9634 случая;
  • Сумская область – 1769 случаев;
  • Тернопольская область – 7067 случаев;
  • Харьковская область – 10 692 случая;
  • Херсонская область – 464 случая;
  • Хмельницкая область – 2979 случаев;
  • Черновицкая область – 10 958 случаев;
  • Черкасская область – 1849 случаев;
  • Черниговская область – 2230 случаев.

  • С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
  • Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.