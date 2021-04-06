По состоянию на 6 апреля в Украине подтверждено более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и на три тысячи меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 13 276 человек. В частности, заболели 508 детей и 338 медработников.

В больницы были госпитализированы 2545 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Одесской области (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 430 человек. За все время эпидемии в Украине умерли 35 017 человек. Выздоровели за сутки 10 240 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 362 тыс. 379 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 млн 769 тыс. 164 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 91 978 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 41 512, методом ИФА – 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 187).

За время эпидемии в Украине сделано 8 млн 397 тыс. 586 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1432 случая за сутки; всего выявлено 169 100 случаев – 3656 человек умерли, 108 256 выздоровели;

• Винницкая область – 446 случаев за сутки; всего зафиксировано 60 453 случая – 1176 человек умерли, 38 148 выздоровели;

• Волынская область – 317 случаев за сутки; всего подтверждено 48 915 случаев – 816 человек скончались, 41 566 выздоровели;

• Днепропетровская область – 844 случая за сутки; за все время диагностировано 97 697 случаев – 2499 человек умерли, 77 369 выздоровели;

• Донецкая область – 523 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 62 736 случаев – 1332 пациента умерли, 50 003 выздоровели;

• Житомирская область – 213 случаев за сутки; всего зафиксировано 74 952 случая – 1290 человек умерли, 54 291 выздоровели;

• Закарпатская область – 389 случаев за сутки; всего подтверждено 56 319 случаев – 1390 человек умерли, 43 364 выздоровели;

• Запорожская область – 611 случаев за сутки; всего диагностировано 81 754 случая – 1493 пациента умерли, 70 062 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 85 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 80 840 случаев – 1777 человек умерли, 66 509 выздоровели;

• Киевская область – 889 случаев за сутки; за все время зафиксировано 101 119 случаев – 1724 пациента умерли, 80 192 выздоровели;

• Кировоградская область – 99 случаев за сутки; всего подтверждено 14 053 случая – 494 пациента умерли, 9328 выздоровели;

• Луганская область – 217 случаев за сутки; всего диагностировано 18 418 случаев – 562 пациента умерли, 15 406 выздоровели;

• Львовская область – 1105 случаев за сутки; всего выявлено 111 108 случаев – 2741 пациент умер, 82 123 выздоровели;

• Николаевская область – 369 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 54 220 случаев – 1185 человек умерли, 42 813 выздоровели;

• Одесская область – 1436 случаев за сутки; за все время подтверждено 115 171 случай – 1944 пациента умерли, 84 565 выздоровели;

• Полтавская область – 730 случаев за сутки; всего диагностировано 58 453 случая – 1225 человек умерли, 48 248 выздоровели;

• Ровенская область – 503 случая за сутки; всего выявлено 60 799 случаев – 798 человек скончались, 52 313 выздоровели;

• Сумская область – 205 случаев за сутки; всего зафиксировано 61 972 случая – 865 человек скончались, 51 503 выздоровели;

• Тернопольская область – 511 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 57 661 случай – 851 пациент умер, 46 748 выздоровели;

• Харьковская область – 878 случаев за сутки; за все время диагностировано 110 809 случаев – 2080 человек умерли, 87 936 выздоровели;

• Херсонская область – 111 случаев за сутки; всего выявлено 25 495 случаев – 727 человек скончались, 21 652 выздоровели;

• Хмельницкая область – 352 случая за сутки; всего зафиксировано 69 268 случаев – 1247 человек умерли, 53 248 выздоровели;

• Черкасская область – 599 случаев за сутки; всего подтверждено 61 115 случаев – 791 пациент умер, 51 069 выздоровели;

• Черновицкая область – 361 случай за сутки; всего диагностировано 72 031 случай – 1440 человек умерли, 51 106 выздоровели;

• Черниговская область – 51 случай за сутки; за время эпидемии выявлено 44 706 случаев – 914 пациентов умерли, 34 561 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 5 апреля в Украине было привито 12 856 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 304 680 человек. Из них получили 1 дозу – 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество прививок, сделанных в регионы 5 апреля:

• г. Киев – 1710 прививок;

• Винницкая область – 750 прививок;

• Волынская область – 420 прививок;

• Днепропетровская область – 1010 прививок;

• Донецкая область – 580 прививок;

• Житомирская область – 470 прививок;

• Закарпатская область – 240 прививок;

• Запорожская область – 710 прививок;

• Ивано-Франковская область – 667 прививок;

• Киевская область – 0 прививок;

• Кировоградская область – 470 прививок;

• Луганская область – 420 прививок;

• Львовская область – 660 прививок;

• Николаевская область – 430 прививок;

• Одесская область – 500 прививок;

• Полтавская область – 720 прививок;

• Ровенская область – 429 прививок;

• Сумская область – 360 прививок;

• Тернопольская область – 440 прививок;

• Харьковская область – 660 прививок;

• Херсонская область – 10 прививок;

• Хмельницкая область – 410 прививок;

• Черкасская область – 420 прививок;

• Черновицкая область – 270 прививок;

• Черниговская область – 100 прививок.

Вакцинацию осуществляли 132 мобильные бригады по иммунизации и 619 прививочных пунктов.

По состоянию на 5 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.