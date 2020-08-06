Covid-19 Украина

обновлено 06.08.2020 в 15:02

Всего:

76808(+1318)

Болеют:

32465(+1318)

Выздоровели:

42524(+997)

Умерло:

1819(+31)

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Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 6 августа

В Украине второй день подряд фиксируют суточный антирекорд обнаруженных случаев инфицирования COVID-19.

Четверг, 6 августа 2020, 15:05

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 1318 человек: из них 69 детей и 67 медиков.

Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено: во Львовской области – 197, Киеве – 180, Харьковской области – 142, Ивано-Франковской области – 127, Одесской области – 110.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Луганской области.

За сутки умер 31 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1819 летальных случаев.

При этом за сутки выздоровели 997 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 42 524 пациента.

За все время эпидемии в Украине заболели 76 тысяч 808 человек: в том числе 5387 детей и 8985 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

  • Винницкая область -2898 случаев; из них 57 летальных; 2169 пациентов выздоровели;
  • Волынская область -4108 случаев; 89 человек умерли; 3093 выздоровели;
  • Днепропетровская область -1492 случаи; из них 31 летальный; 1132 пациенты выздоровели;
  • Донецкая область -941 случай; из них 13 летальных; 714 пациентов выздоровели;
  • Житомирская область -2036 случаев; 40 человек погибли, 1504 выздоровели;
  • Закарпатская область -5539 случаев; 212 человек умерли, 2298 выздоровели;
  • Запорожская область -890 случаев; из них 21 летальный; 634 пациенты выздоровели;
  • Ивано-Франковская область – 5295 случаев; 148 человек умерли, 1930 выздоровели;
  • Кировоградская область -713 случаев; из них 36 летальных; 647 пациентов выздоровели;
  • Киев -8992 случаи; 143 человека погибли, 3137 выздоровели;
  • Киевская область -3980 случаев; 67 человек погибли, 2880 выздоровели;
  • Львовская область -10420 случаев; 283 человека погибли, 2735 выздоровели;
  • Луганская область -135 случаев; из них 1 летальный; 113 пациентов выздоровели;
  • Николаевская область -666 случаев; из них 14 летальных; 471 пациент выздоровел;
  • Одесская область -3748 случаев; из них 62 летальных; 1390 пациентов выздоровели;
  • Полтавская область -477 случаев; 15 человек погибли, 343 выздоровели;
  • Ровенская область -6538 случаев; 101 человек умер, 5095 выздоровели;
  • Сумская область -594 случаи; из них 8 летальных; 381 пациент выздоровел;
  • Тернопольская область -3177 случаев; 40 человек умерли, 1937 выздоровели;
  • Харьковская область -4381 случай; 136 человек умерли, 2383 выздоровели;
  • Херсонская область -242 случаи; из них 3 летальных; 211 пациентов выздоровели;
  • Хмельницкая область -1257 случаев; из них 25 летальных; 990 пациентов выздоровели;
  • Черновицкая область -6383 случаи; 220 человек умерли, 5026 выздоровели;
  • Черкасская область -969 случаев; 37 человек погибли, 747 выздоровели;
  • Черниговская область -937 случаев; из них 18 летальных; 564 пациенты выздоровели.

В Украине по состоянию на 6 августа обнаружено 32 465 активных больных COVID-19. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (295,5), Закарпатской (241) и Ивано-Франковской (235,6) областях.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

В течение суток исследовано 17 976 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1 116 641 ПЦР-исследования.

  • В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
  • Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.
  • С 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”.
Теги: Коронавирус, області України, Украина, статистика

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