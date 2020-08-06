Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 6 августа

В Украине второй день подряд фиксируют суточный антирекорд обнаруженных случаев инфицирования COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 1318 человек: из них 69 детей и 67 медиков.

Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено: во Львовской области – 197, Киеве – 180, Харьковской области – 142, Ивано-Франковской области – 127, Одесской области – 110.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Луганской области.

За сутки умер 31 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1819 летальных случаев.

При этом за сутки выздоровели 997 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 42 524 пациента.

За все время эпидемии в Украине заболели 76 тысяч 808 человек: в том числе 5387 детей и 8985 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область -2898 случаев; из них 57 летальных; 2169 пациентов выздоровели;

-2898 случаев; из них 57 летальных; 2169 пациентов выздоровели; Волынская область -4108 случаев; 89 человек умерли; 3093 выздоровели;

-4108 случаев; 89 человек умерли; 3093 выздоровели; Днепропетровская область -1492 случаи; из них 31 летальный; 1132 пациенты выздоровели;

-1492 случаи; из них 31 летальный; 1132 пациенты выздоровели; Донецкая область -941 случай; из них 13 летальных; 714 пациентов выздоровели;

-941 случай; из них 13 летальных; 714 пациентов выздоровели; Житомирская область -2036 случаев; 40 человек погибли, 1504 выздоровели;

-2036 случаев; 40 человек погибли, 1504 выздоровели; Закарпатская область -5539 случаев; 212 человек умерли, 2298 выздоровели;

-5539 случаев; 212 человек умерли, 2298 выздоровели; Запорожская область -890 случаев; из них 21 летальный; 634 пациенты выздоровели;

-890 случаев; из них 21 летальный; 634 пациенты выздоровели; Ивано-Франковская область – 5295 случаев; 148 человек умерли, 1930 выздоровели;

– 5295 случаев; 148 человек умерли, 1930 выздоровели; Кировоградская область -713 случаев; из них 36 летальных; 647 пациентов выздоровели;

-713 случаев; из них 36 летальных; 647 пациентов выздоровели; Киев -8992 случаи; 143 человека погибли, 3137 выздоровели;

-8992 случаи; 143 человека погибли, 3137 выздоровели; Киевская область -3980 случаев; 67 человек погибли, 2880 выздоровели;

-3980 случаев; 67 человек погибли, 2880 выздоровели; Львовская область -10420 случаев; 283 человека погибли, 2735 выздоровели;

-10420 случаев; 283 человека погибли, 2735 выздоровели; Луганская область -135 случаев; из них 1 летальный; 113 пациентов выздоровели;

-135 случаев; из них 1 летальный; 113 пациентов выздоровели; Николаевская область -666 случаев; из них 14 летальных; 471 пациент выздоровел;

-666 случаев; из них 14 летальных; 471 пациент выздоровел; Одесская область -3748 случаев; из них 62 летальных; 1390 пациентов выздоровели;

-3748 случаев; из них 62 летальных; 1390 пациентов выздоровели; Полтавская область -477 случаев; 15 человек погибли, 343 выздоровели;

-477 случаев; 15 человек погибли, 343 выздоровели; Ровенская область -6538 случаев; 101 человек умер, 5095 выздоровели;

-6538 случаев; 101 человек умер, 5095 выздоровели; Сумская область -594 случаи; из них 8 летальных; 381 пациент выздоровел;

-594 случаи; из них 8 летальных; 381 пациент выздоровел; Тернопольская область -3177 случаев; 40 человек умерли, 1937 выздоровели;

-3177 случаев; 40 человек умерли, 1937 выздоровели; Харьковская область -4381 случай; 136 человек умерли, 2383 выздоровели;

-4381 случай; 136 человек умерли, 2383 выздоровели; Херсонская область -242 случаи; из них 3 летальных; 211 пациентов выздоровели;

-242 случаи; из них 3 летальных; 211 пациентов выздоровели; Хмельницкая область -1257 случаев; из них 25 летальных; 990 пациентов выздоровели;

-1257 случаев; из них 25 летальных; 990 пациентов выздоровели; Черновицкая область -6383 случаи; 220 человек умерли, 5026 выздоровели;

-6383 случаи; 220 человек умерли, 5026 выздоровели; Черкасская область -969 случаев; 37 человек погибли, 747 выздоровели;

-969 случаев; 37 человек погибли, 747 выздоровели; Черниговская область -937 случаев; из них 18 летальных; 564 пациенты выздоровели.

В Украине по состоянию на 6 августа обнаружено 32 465 активных больных COVID-19. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (295,5), Закарпатской (241) и Ивано-Франковской (235,6) областях.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

В течение суток исследовано 17 976 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1 116 641 ПЦР-исследования.