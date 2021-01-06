По состоянию на 6 января в Украине подтверждено более 6,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 6 911 человек: из них 203 ребенка и 406 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

За сутки скончались 228 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 19 357 человек. Выздоровели за сутки 14 490 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 761 898 пациентов.

Всего в Украине подтверждено 1 090 496 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 52 968 тестирований на коронавирус (из них 34 938 – методом ПЦР и 18 030 – методом ИФА).

За все время было проведено 5 млн 680 тыс. 116 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 931 случай за сутки; всего заболели 115 300 человек – 2022 скончались, 41 572 выздоровели;

• Винницкая область – 158 случаев за сутки; за все время заболели 23 155 человек – 411 скончались, 16 077 выздоровели;

• Волынская область – 135 случаев за сутки; с начала эпидемии заболели 33 709 человек – 528 скончались, 30 138 выздоровели;

• Днепропетровская область – 225 случаев за сутки; всего зафиксировано 60 476 случаев – 1512 человек скончались, 46 538 выздоровели;

• Донецкая область – 259 случаев за сутки; всего заболели 38 088 человек – 712 пациентов скончались, 29 957 выздоровели;

• Житомирская область – 88 случаев за сутки; за все время заболели 40 263 человека – 675 скончались, 33 503 выздоровели;

• Закарпатская область – 76 случаев за сутки; с начала эпидемии подтверждено 28 676 случаев заражения – 648 пациентов скончались, 24 748 выздоровели;

• Запорожская область – 622 случая за сутки; за все время подтверждено 56 586 случаев заболевания – 649 пациентов скончались, 24 546 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 120 случаев за сутки; всего зафиксировано 43 873 случая – 822 человека скончались, 33 533 выздоровели;

• Киевская область – 596 случаев за сутки; всего подтверждено 61 704 случая – 1000 пациентов скончались, 39 242 выздоровели;

• Кировоградская область – 65 случаев за сутки; с начала эпидемии подтверждено 8663 случая заражения – 266 человек скончались, 4659 выздоровели;

• Луганская область – 187 случаев за сутки; всего зафиксировано 11 240 случаев – 325 человек скончались, 8214 выздоровели;

• Львовская область – 324 случая за сутки; за все время выявлено 63 610 случаев заражения – 1841 пациент скончался, 48 901 выздоровел;

• Николаевская область – 120 случаев за сутки; за все время подтверждено 32 680 случаев – 541 пациент скончался, 15 022 выздоровели;

• Одесская область – 668 случаев за сутки; всего зафиксировано 73 950 случаев – 1107 человек скончались, 49 183 выздоровели;

• Полтавская область – 309 случаев за сутки; всего подтверждено 37 884 случая – 782 человека скончались, 30 083 выздоровели;

• Ровенская область – 243 случая за сутки; всего зафиксировано 42 012 случаев – 527 человек скончались, 38 105 выздоровели;

• Сумская область – 115 случаев за сутки; всего подтверждено 41 710 случаев – 543 человека скончались, 35 787 выздоровели;

• Тернопольская область – 161 случай за сутки; всего выявлено 34 620 случаев заражения – 476 человек скончались, 31 110 выздоровели;

• Харьковская область – 557 случаев за сутки; всего зафиксировано 71 213 случаев – 1144 человека скончались, 58 535 выздоровели;

• Херсонская область – 117 случаев за сутки; всего подтверждено 18 435 случаев – 462 пациента скончались, 11 066 выздоровели;

• Хмельницкая область – 316 случаев за сутки; с начала эпидемии выявлено 40 328 случаев заражения – 699 человек скончались, 35 296 выздоровели;

• Черкасская область – 345 случаев за сутки; всего зафиксировано 40 746 случаев – 412 пациентов скончались, 26 756 выздоровели;

• Черновицкая область – 139 случаев за сутки; за все время подтверждено 40 903 случая – 794 человека скончались, 30 567 выздоровели;

• Черниговская область – 35 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 30 672 случая заражения – 459 человек скончались, 18 760 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.