По состоянию на 7 апреля в Украине подтверждено более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и рекордное количество смертей за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 15 415 человек. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников.

В больницы были госпитализированы еще 5587 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

В течение суток от осложнений COVID-19 умер 481 человек. Это рекордный суточный показатель смертности за все время эпидемии в Украине.

Всего умерли 35 498 человек.

Выздоровели за сутки 11 472 пациента. За все время коронавирус преодолели 1 млн 373 тыс. 851 пациент.

Всего в Украине было выявлено 1 млн 784 тыс. 579 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 140 224 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 59 049, методом ИФА – 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 397).

За время эпидемии в Украине сделано 8 млн 456 тыс. 635 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1417 случаев за сутки; всего выявлено 170 517 случаев – 3701 пациент умер, 108 732 выздоровели;

• Винницкая область – 562 случая за сутки; всего зафиксировано 61 015 случаев – 1201 пациент умер, 38 614 выздоровели;

• Волынская область – 390 случаев за сутки; всего подтверждено 49 305 случаев – 825 человек скончались, 41 785 выздоровели;

• Днепропетровская область – 671 случай за сутки; всего диагностировано 98 368 случаев – 2526 человек умерли, 78 166 выздоровели;

• Донецкая область – 650 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 63 386 случаев – 1362 пациента умерли, 50 324 выздоровели;

• Житомирская область – 465 случаев за сутки; за все время зафиксировано 75 417 случаев – 1305 человек умерли, 54 971 выздоровели;

• Закарпатская область – 331 случай за сутки; всего подтверждено 56 650 случаев – 1397 человек умерли, 44 025 выздоровели;

• Запорожская область – 733 случая за сутки; всего диагностировано 82 487 случаев – 1507 человек умерли, 70 137 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 195 случаев за сутки; всего выявлено 81 035 случаев – 1797 человек умерли, 66 982 выздоровели;

• Киевская область – 1092 случая за сутки; всего зафиксировано 102 211 случаев – 1756 человек умерли, 80 946 выздоровели;

• Кировоградская область – 105 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 14 158 случаев – 498 человек скончались, 9431 выздоровели;

• Луганская область – 254 случая за сутки; за все время диагностировано 18 672 случая – 566 человек скончались, 15 519 выздоровели;

• Львовская область – 1085 случаев за сутки; всего выявлено 112 193 случая – 2762 пациента умерли, 82 989 выздоровели;

• Николаевская область – 412 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 54 632 случая – 1202 пациента умерли, 43 038 выздоровели;

• Одесская область – 1236 случаев за сутки; за все время подтверждено 116 407 случаев – 1985 человек умерли, 85 160 выздоровели;

• Полтавская область – 482 случая за сутки; всего диагностировано 58 935 случаев – 1250 человек умерли, 49 113 выздоровели;

• Ровенская область – 666 случаев за сутки; всего выявлено 61 465 случаев – 808 человек скончались, 52 642 выздоровели;

• Сумская область – 586 случаев за сутки; всего зафиксировано 62 558 случаев – 881 пациент умер, 51 851 выздоровел;

• Тернопольская область – 569 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 58 230 случаев – 870 человек скончались, 47 212 выздоровели;

• Харьковская область – 1017 случаев за сутки; за все время диагностировано 111 826 случаев – 2108 человек умерли, 88 683 выздоровели;

• Херсонская область – 294 случая за сутки; всего выявлено 25 789 случаев – 736 человек скончались, 21 743 выздоровели;

• Хмельницкая область – 912 случаев за сутки; всего зафиксировано 70 180 случаев – 1280 человек умерли, 54 089 выздоровели;

• Черкасская область – 745 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 61 860 случаев – 797 человек скончались, 51 394 выздоровели;

• Черновицкая область – 351 случай за сутки; за все время диагностировано 72 382 случая – 1454 пациента умерли, 51 414 выздоровели;

• Черниговская область – 195 случаев за сутки; всего выявлено 44 901 случай – 924 пациента умерли, 34 891 выздоровел.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 6 апреля в Украине было привито 15 585 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 320 265 человек. Из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество прививок, сделанных в регионах 6 апреля:

• г. Киев – 1819 прививок;

• Винницкая область – 610 прививок;

• Волынская область – 510 прививок;

• Днепропетровская область – 1170 прививок;

• Донецкая область – 540 прививок;

• Житомирская область – 630 прививок;

• Закарпатская область – 420 прививок;

• Запорожская область – 870 прививок;

• Ивано-Франковская область – 627 прививок;

• Киевская область – 0 прививок;

• Кировоградская область – 610 прививок;

• Луганская область – 430 прививок;

• Львовская область – 1349 прививок;

• Николаевская область – 680 прививок;

• Одесская область – 580 прививок;

• Полтавская область – 830 прививок;

• Ровенская область – 580 прививок;

• Сумская область – 270 прививок;

• Тернопольская область – 620 прививок;

• Харьковская область – 560 прививок;

• Херсонская область – 40 прививок;

• Хмельницкая область – 990 прививок;

• Черкасская область – 300 прививок;

• Черновицкая область – 400 прививок;

• Черниговская область – 150 прививок.

Вакцинацию осуществляли 127 мобильных бригад по иммунизации и 755 прививочных пунктов.

По состоянию на 6 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 379 человек.