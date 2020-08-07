В Украине третий день подряд фиксируют суточный антирекорд обнаруженных больных с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 1453 человека: из них 103 ребенка и 93 медики.

Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено: в Киеве – 186, Одесской области – 156, Львовской области – 152, Харьковской области – 146, Ивано-Франковской области – 131, Ровенской области – 100.

За сутки умерли 33 человека. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1852 летальных случая.

При этом за сутки выздоровел 531 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 43 055 пациентов.

За все время эпидемии в Украине заболели 78 тысяч 261 человек: в том числе 5490 детей и 9078 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область -2932 случаи; из них 58 летальных; 2190 пациентов выздоровели;

-2932 случаи; из них 58 летальных; 2190 пациентов выздоровели; Волынская область -4162 случаи; 90 человек умерли; 3126 выздоровели;

-4162 случаи; 90 человек умерли; 3126 выздоровели; Днепропетровская область -1508 случаев; из них 31 летальный; 1132 пациенты выздоровели;

-1508 случаев; из них 31 летальный; 1132 пациенты выздоровели; Донецкая область -945 случаев; из них 13 летальных; 724 пациенты выздоровели;

-945 случаев; из них 13 летальных; 724 пациенты выздоровели; Житомирская область -2064 случаи; 40 человек умерли, 1518 выздоровели;

-2064 случаи; 40 человек умерли, 1518 выздоровели; Закарпатская область -5615 случаев; 216 человек умерли, 2341 выздоровела;

-5615 случаев; 216 человек умерли, 2341 выздоровела; Запорожская область -895 случаев; из них 21 летальный; 640 пациентов выздоровели;

-895 случаев; из них 21 летальный; 640 пациентов выздоровели; Ивано-Франковская область – 5426 случаев; 150 человек умерли, 1988 выздоровели;

– 5426 случаев; 150 человек умерли, 1988 выздоровели; Кировоградская область -714 случаев; из них 38 летальных; 648 пациентов выздоровели;

-714 случаев; из них 38 летальных; 648 пациентов выздоровели; Киев -9178 случаев; 142 человека погибли, 3163 выздоровели;

-9178 случаев; 142 человека погибли, 3163 выздоровели; Киевская область -4058 случаев; 67 человек погибли, 2902 выздоровели;

-4058 случаев; 67 человек погибли, 2902 выздоровели; Львовская область -10572 случаи; 294 человека погибли, 2822 выздоровели;

-10572 случаи; 294 человека погибли, 2822 выздоровели; Луганская область -146 случаев; из них 1 летальный; 115 пациентов выздоровели;

-146 случаев; из них 1 летальный; 115 пациентов выздоровели; Николаевская область -682 случаи; из них 15 летальных; 477 пациентов выздоровели;

-682 случаи; из них 15 летальных; 477 пациентов выздоровели; Одесская область -3904 случаи; из них 65 летальных; 1391 пациент выздоровел;

-3904 случаи; из них 65 летальных; 1391 пациент выздоровел; Полтавская область -489 случаев; 15 человек погибли, 345 выздоровели;

-489 случаев; 15 человек погибли, 345 выздоровели; Ровенская область -6638 случаев; 103 человека погибли, 5139 выздоровели;

-6638 случаев; 103 человека погибли, 5139 выздоровели; Сумская область -636 случаев; из них 9 летальных; 391 пациент выздоровел;

-636 случаев; из них 9 летальных; 391 пациент выздоровел; Тернопольская область -3212 случаев; 41 человек умер, 1989 выздоровели;

-3212 случаев; 41 человек умер, 1989 выздоровели; Харьковская область -4527 случаев; 138 человек умерли, 2399 выздоровели;

-4527 случаев; 138 человек умерли, 2399 выздоровели; Херсонская область -255 случаев; из них 3 летальных; 213 пациентов выздоровели;

-255 случаев; из них 3 летальных; 213 пациентов выздоровели; Хмельницкая область -1286 случаев; из них 25 летальных; 1001 пациент выздоровел;

-1286 случаев; из них 25 летальных; 1001 пациент выздоровел; Черновицкая область -6477 случаев; 222 человека погибли, 5077 выздоровели;

-6477 случаев; 222 человека погибли, 5077 выздоровели; Черкасская область -975 случаев; 37 человек погибли, 760 выздоровели;

-975 случаев; 37 человек погибли, 760 выздоровели; Черниговская область -965 случаев; из них 18 летальных; 564 пациенты выздоровели.

В Украине по состоянию на 7 августа выявлено 33 354 активных больных COVID-19. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (297,4), Закарпатской (244,1) и Ивано-Франковской (240,8) областях.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

В течение суток исследовано 18410 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1135051 ПЦР-исследования.