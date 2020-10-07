По состоянию на среду, 7 октября, в Украине подтверждено рекордное количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19 и наибольшее с начала эпидемии число выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 4753 человека, что является рекордным показателем с начала вспышки в нашей стране. Из них 219 детей и 251 медработник.

Наибольшее количество новых случаев за сутки обнаружили: в Харьковской области (685), Киеве (383), Одесской области (316), Днепропетровской области (316), Донецкой области (263), Черкасской области (230), Полтавской области (227), Хмельницкой области (210), Сумской области (209), Львовской области (202), Киевской области (192), Ровенской области (158), Волынской области (157), Житомирской области (151), Черновицкой области (145).

При этом за минувшие сутки также выздоровело рекордное количество пациентов – 2569. В общей сложности коронавирус уже преодолели 105 970 человек.

За прошедшие сутки было зафиксировано еще 77 летальных случаев. В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 4597 человек.

За все время эпидемии в Украине заболели 239 337 человек (из них 15 259 детей и 16 864 медика).

За минувшие сутки всего было сделано 59 189 тестирований на коронавирус (из них 32 376 методом ПЦР). Это рекордное количество ПЦР-тестирований с начала эпидемии.

Всего проведено 2 455 407 ПЦР-тестирований.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 7074 случая; 124 человека скончались, 4290 выздоровели;

• Волынская область – 9037 случаев; 184 человека скончались, 5507 выздоровели;

• Днепропетровская область – 7688 случаев; 133 человека скончались, 3584 выздоровели;

• Донецкая область – 4824 случая; из них 58 летальных; 1142 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 7221 случай; 130 человек скончались, 4201 выздоровели;

• Закарпатская область – 10 373 случая; 313 человек скончались, 5453 выздоровели;

• Запорожская область – 4862 случая; из них 74 летальных; 1545 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 14 562 случая; 342 человека скончались, 7120 выздоровели;

• Кировоградская область – 1215 случаев; из них 62 летальных; 926 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 25 474 случая; 442 человека скончались, 8894 выздоровели;

• Киевская область – 10 291 случай; 209 человек скончались, 6076 выздоровели;

• Львовская область – 21 696 случаев; 593 человека скончались, 8213 выздоровели;

• Луганская область – 1394 случая; из них 19 летальных; 676 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 4025 случаев; из них 96 летальных; 1214 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 15 337 случаев; 236 человек скончались, 2561 выздоровели;

• Полтавская область – 3497 случаев; из них 54 летальных; 1317 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 13 532 случая; 177 человек скончались, 10 844 выздоровели;

• Сумская область – 5885 случаев; 87 человек скончались, 2067 выздоровели;

• Тернопольская область – 14 737 случаев; 187 человек скончались, 9995 выздоровели;

• Харьковская область – 22 136 случаев; 387 человек скончались, 4669 выздоровели;

• Херсонская область – 1591 случай; из них 29 летальных; 703 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 7473 случая; 140 человек скончались, 3380 выздоровели;

• Черновицкая область – 15 589 случаев; 375 человек скончались, 8436 выздоровели;

• Черкасская область – 4917 случаев; из них 60 летальных; 2060 пациентов выздоровели;

• Черниговская область – 4907 случаев; 86 человек скончались, 1097 выздоровели.