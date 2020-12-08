Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 10 811 человек: из них 520 детей и 512 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

В течение суток скончались 195 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 13 928 человек.

Выздоровели за сутки 12 860 пациентов (что превышает суточное количество новых больных). С начала эпидемии коронавирус преодолели 436 564 пациента.

Всего в Украине зафиксировано 832 758 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 55 070 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 30 718, а методом ИФА – 24 352).

За все время было проведено 4 млн 838 тыс. 679 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

г. Киев – 82 810 случаев; 1464 человека скончались, 25 767 выздоровели;

Винницкая область – 18 824 случая; 320 пациентов скончались, 10 902 выздоровели;

Волынская область – 26 475 случаев; 457 человек скончались, 19 279 выздоровели;

Днепропетровская область – 45 752 случая; 1038 пациентов скончались, 28 797 выздоровели;

Донецкая область – 26 235 случаев; 529 человек скончались, 16 272 выздоровели;

Житомирская область – 32 354 случая; 543 человека скончались, 22 917 выздоровели;

Закарпатская область – 24 886 случаев; 566 человек скончались, 15 885 выздоровели;

Запорожская область – 37 885 случаев; 342 пациента скончались, 7099 выздоровели;

Ивано-Франковская область – 39 541 случай; 701 пациент скончался, 15 120 выздоровели;

Киевская область – 44 554 случая; 764 человека скончались, 16 673 выздоровели;

Кировоградская область – 6418 случаев; 183 человека скончались, 2626 выздоровели;

Луганская область – 7141 случай; 193 пациента скончались, 5079 выздоровели;

Львовская область – 50 787 случаев; 1383 человека скончались, 33 862 выздоровели;

Николаевская область – 21 798 случаев; 356 человек скончались, 9604 выздоровели;

Одесская область – 52 853 случая; 681 пациент скончался, 14 959 выздоровели;

Полтавская область – 26 571 случай; 558 человек скончались, 16 428 выздоровели;

Ровенская область – 34 088 случаев; 424 человека скончались, 27 361 выздоровел;

Сумская область – 33 904 случая; 435 человек скончались, 18 679 выздоровели;

Тернопольская область – 29 977 случаев; 406 человек скончались, 23 971 выздоровел;

Харьковская область – 59 739 случаев; 821 пациент скончался, 40 350 выздоровели;

Херсонская область – 12 493 случая; 264 человека скончались, 6004 выздоровели;

Хмельницкая область – 32 539 случаев; 483 человека скончались, 22 437 выздоровели;

Черкасская область – 27 913 случаев; 237 человек скончались, 11 524 выздоровели;

Черновицкая область – 35 622 случая; 685 человек скончались, 18 304 выздоровели;

Черниговская область – 21 599 случаев; 95 человек скончались, 6665 выздоровели.

  • Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
  • Кабинет Министров Украины решил не продлевать карантин выходного дня. По всей стране будут действовать ограничения оранжевой зоны.
  • Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что локдаун (жесткий карантин) в Украине из-за ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в любом случае будет введен. Сейчас решается вопрос, когда именно.
  • Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.