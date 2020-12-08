По состоянию на 8 декабря в Украине зафиксировано более 10,8 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом количество выздоровевших за сутки превысило показатель новых инфицирований.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 10 811 человек: из них 520 детей и 512 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

В течение суток скончались 195 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 13 928 человек. Выздоровели за сутки 12 860 пациентов (что превышает суточное количество новых больных). С начала эпидемии коронавирус преодолели 436 564 пациента.

Всего в Украине зафиксировано 832 758 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 55 070 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 30 718, а методом ИФА – 24 352).

За все время было проведено 4 млн 838 тыс. 679 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 82 810 случаев; 1464 человека скончались, 25 767 выздоровели;

• Винницкая область – 18 824 случая; 320 пациентов скончались, 10 902 выздоровели;

• Волынская область – 26 475 случаев; 457 человек скончались, 19 279 выздоровели;

• Днепропетровская область – 45 752 случая; 1038 пациентов скончались, 28 797 выздоровели;

• Донецкая область – 26 235 случаев; 529 человек скончались, 16 272 выздоровели;

• Житомирская область – 32 354 случая; 543 человека скончались, 22 917 выздоровели;

• Закарпатская область – 24 886 случаев; 566 человек скончались, 15 885 выздоровели;

• Запорожская область – 37 885 случаев; 342 пациента скончались, 7099 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 39 541 случай; 701 пациент скончался, 15 120 выздоровели;

• Киевская область – 44 554 случая; 764 человека скончались, 16 673 выздоровели;

• Кировоградская область – 6418 случаев; 183 человека скончались, 2626 выздоровели;

• Луганская область – 7141 случай; 193 пациента скончались, 5079 выздоровели;

• Львовская область – 50 787 случаев; 1383 человека скончались, 33 862 выздоровели;

• Николаевская область – 21 798 случаев; 356 человек скончались, 9604 выздоровели;

• Одесская область – 52 853 случая; 681 пациент скончался, 14 959 выздоровели;

• Полтавская область – 26 571 случай; 558 человек скончались, 16 428 выздоровели;

• Ровенская область – 34 088 случаев; 424 человека скончались, 27 361 выздоровел;

• Сумская область – 33 904 случая; 435 человек скончались, 18 679 выздоровели;

• Тернопольская область – 29 977 случаев; 406 человек скончались, 23 971 выздоровел;

• Харьковская область – 59 739 случаев; 821 пациент скончался, 40 350 выздоровели;

• Херсонская область – 12 493 случая; 264 человека скончались, 6004 выздоровели;

• Хмельницкая область – 32 539 случаев; 483 человека скончались, 22 437 выздоровели;

• Черкасская область – 27 913 случаев; 237 человек скончались, 11 524 выздоровели;

• Черновицкая область – 35 622 случая; 685 человек скончались, 18 304 выздоровели;

• Черниговская область – 21 599 случаев; 95 человек скончались, 6665 выздоровели.