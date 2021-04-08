По состоянию на 8 апреля в Украине подтверждено более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти вполовину меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 19 419 человек. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников.

В больницы были госпитализированы 5092 человека.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) областях.

В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 464 человека. За все время эпидемии умерли 35 962 человека. Выздоровели за сутки 10 032 пациента. За все время коронавирус преодолели 1 млн 383 тыс. 883 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 млн 803 тыс. 998 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 128 440 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 57 996, методом ИФА – 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 797).

За время эпидемии в Украине сделано 8 млн 514 тыс. 631 ПЦР-тестирование.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1886 случаев за сутки; всего выявлено 172 403 случая – 3749 человек умерли, 109 449 выздоровели;

• Винницкая область – 604 случая за сутки; всего зафиксировано 61 619 случаев – 1229 человек умерли, 39 235 выздоровели;

• Волынская область – 511 случаев за сутки; всего подтверждено 49 816 случаев – 828 человек скончались, 42 125 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1005 случаев за сутки; всего диагностировано 99 373 случая – 2556 человек умерли, 78 669 выздоровели;

• Донецкая область – 1016 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 64 402 случая – 1393 пациента умерли, 50 672 выздоровели;

• Житомирская область – 869 случаев за сутки; за все время зафиксировано 76 286 случаев – 1326 человек умерли, 55 445 выздоровели;

• Закарпатская область – 325 случаев за сутки; всего подтверждено 56 975 случаев – 1401 пациент умер, 44 385 выздоровели;

• Запорожская область – 896 случаев за сутки; всего диагностировано 83 383 случая – 1529 человек умерли, 70 206 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 274 случая за сутки; всего выявлено 81 309 случаев – 1814 пациентов умерли, 67 682 выздоровели;

• Киевская область – 976 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 103 187 случаев – 1806 человек умерли, 81 722 выздоровели;

• Кировоградская область – 217 случаев за сутки; за все время подтверждено 14 375 случаев – 502 пациента умерли, 9461 выздоровел;

• Луганская область – 264 случая за сутки; всего диагностировано 18 936 случаев – 571 пациент умер, 15 631 выздоровел;

• Львовская область – 1255 случаев за сутки; всего выявлено 113 448 случаев – 2782 пациента умерли, 83 462 выздоровели;

• Николаевская область – 353 случая за сутки; всего зафиксировано 54 985 случаев – 1223 пациента умерли, 43 329 выздоровели;

• Одесская область – 1142 случая за сутки; за время эпидемии было подтверждено 117 549 случаев – 2028 человек умерли, 85 422 выздоровели;

• Полтавская область – 738 случаев за сутки; за все время диагностировано 59 673 случая – 1262 пациента умерли, 49 536 выздоровели;

• Ровенская область – 733 случая за сутки; всего выявлено 62 198 случаев – 815 человек скончались, 53 034 выздоровели;

• Сумская область – 560 случаев за сутки; всего зафиксировано 63 118 случаев – 892 пациента умерли, 52 217 выздоровели;

• Тернопольская область – 796 случаев за сутки; всего подтверждено 59 026 случаев – 884 пациента умерли, 47 654 выздоровели;

• Харьковская область – 1427 случаев за сутки; всего диагностировано 113 253 случая – 2130 человек умерли, 89 394 выздоровели;

• Херсонская область – 474 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 26 263 случая – 736 человек скончались, 21 830 выздоровели;

• Хмельницкая область – 1158 случаев за сутки; за все время зафиксировано 71 338 случаев – 1300 человек умерли, 54 725 выздоровели;

• Черкасская область – 822 случая за сутки; всего подтверждено 62 682 случая – 811 человек скончались, 51 572 выздоровели;

• Черновицкая область – 413 случаев за сутки; всего диагностировано 72 795 случаев – 1469 человек умерли, 51 732 выздоровели;

• Черниговская область – 705 случаев за сутки; всего выявлено 45 606 случаев – 926 человек скончались, 35 294 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 7 апреля в Украине было привито 14 313 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 334 578 человек. Из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество прививок, сделанных в регионах 7 апреля:

• г. Киев – 1890 прививок;

• Винницкая область – 690 прививок;

• Волынская область – 270 прививок;

• Днепропетровская область – 1530 прививок;

• Донецкая область – 630 прививок;

• Житомирская область – 460 прививок;

• Закарпатская область – 480 прививок;

• Запорожская область – 810 прививок;

• Ивано-Франковская область – 433 прививки;

• Киевская область – 450 прививок;

• Кировоградская область – 460 прививок;

• Луганская область – 310 прививок;

• Львовская область – 910 прививок;

• Николаевская область – 350 прививок;

• Одесская область – 650 прививок;

• Полтавская область – 620 прививок;

• Ровенская область – 410 прививок;

• Сумская область – 300 прививок;

• Тернопольская область – 470 прививок;

• Харьковская область – 540 прививок;

• Херсонская область – 100 прививок;

• Хмельницкая область – 820 прививок;

• Черкасская область – 160 прививок;

• Черновицкая область – 460 прививок;

• Черниговская область – 110 прививок.

Вакцинация осуществлялась 134 мобильными бригадами по иммунизации и 692 прививочными пунктами.

По состоянию на 7 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 425 946 человек.