Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 8 710 людей. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували ще 2 544 особи.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 370 людей. За весь час епідемії померли 46 200 людей.
Одужали за добу 19 408 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 750 тис. 570 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 114 тис. 138 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 87 641 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).
За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 633 тис. 983 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 753 випадки за добу; всього виявлено 198 721 випадок – 4787 людей померли, 127 886 одужали;
• Вінницька область – 225 випадків за добу; всього підтверджено 68 816 випадків – 1571 пацієнт помер, 54 126 одужали;
• Волинська область – 221 випадок за добу; всього зафіксовано 58 462 випадки – 1038 людей померли, 52 084 одужали;
• Дніпропетровська область – 668 випадків за добу; всього діагностовано 125 330 випадків – 3523 людини померли, 103 563 одужали;
• Донецька область – 569 випадків за добу; за час епідемії виявлено 83 134 випадки – 1879 людей померли, 68 055 одужали;
• Житомирська область – 269 випадків за добу; всього зафіксовано 85 422 випадки – 1647 людей померли, 71 154 одужали;
• Закарпатська область – 121 випадок за добу; за весь час підтверджено 60 497 випадків – 1541 пацієнт помер, 55 979 одужали;
• Запорізька область – 424 випадки за добу; всього виявлено 98 162 випадки – 2030 людей померли, 82 895 одужали;
• Івано-Франківська область – 165 випадків за добу; всього зафіксовано 84 506 випадків – 1993 пацієнта померли, 79 301 одужали;
• Київська область – 370 випадків за добу; всього підтверджено 120 350 випадків – 2488 людей померли, 105 192 одужали;
• Кіровоградська область – 143 випадки за добу; всього діагностовано 18 961 випадок – 703 пацієнта померли, 11 650 одужали;
• Луганська область – 264 випадки за добу; за весь час виявлено 24 484 випадки – 783 пацієнта померли, 19 843 одужали;
• Львівська область – 478 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 131 314 випадків – 3367 людей померли, 108 653 одужали;
• Миколаївська область – 286 випадків за добу; всього підтверджено 764 662 випадки – 1696 людей померли, 59 654 одужали;
• Одеська область – 366 випадків за добу; всього діагностовано 135 976 випадків – 2667 людей померли, 105 905 одужали;
• Полтавська область – 317 випадків за добу; всього виявлено 73 613 випадків – 1625 людей померли, 63 976 одужали;
• Рівненська область – 475 випадків за добу; всього зафіксовано 73 492 випадки – 1076 людей померли, 66 225 одужали;
• Сумська область – 352 випадки за добу; всього підтверджено 74 263 випадки – 1175 людей померли, 66 752 одужали;
• Тернопільська область – 264 випадки за добу; всього діагностовано 67 279 випадків – 1103 пацієнта померли, 59 969 одужали;
• Харківська область – 623 випадки за добу; за час епідемії виявлено 140 021 випадок – 2885 людей померли, 114 369 одужали;
• Херсонська область – 227 випадків за добу; за весь час зафіксовано 32 165 випадків – 964 пацієнта померли, 26 319 одужали;
• Хмельницька область – 378 випадків за добу; всього підтверджено 85 296 випадків – 1685 людей померли, 74 214 одужали;
• Черкаська область – 314 випадків за добу; всього діагностовано 76 988 випадків – 1104 пацієнта померли, 63 189 одужали;
• Чернівецька область – 105 випадків за добу; всього виявлено 77 787 випадків – 1689 людей померли, 65 780 одужали;
• Чернігівська область – 333 випадки за добу; всього зафіксовано 54 437 випадків – 1181 пацієнт помер, 43 837 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 7 травня в Україні було щеплено 36 046 людей.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 857 798 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб.
Кількість щеплень, зроблених у регіонах 7 травня:
• м. Київ – 5 032 щеплення;
• Вінницька область – 1 939 щеплень;
• Волинська область – 718 щеплень;
• Дніпропетровська область – 3 574 щеплення;
• Донецька область – 1 133 щеплення;
• Житомирська область – 741 щеплення;
• Закарпатська область – 597 щеплень;
• Запорізька область – 1 516 щеплень;
• Івано-Франківська область – 1 201 щеплення;
• Київська область – 2 662 щеплення;
• Кіровоградська область – 1 088 щеплень;
• Луганська область – 670 щеплень;
• Львівська область – 3 215 щеплень;
• Миколаївська область – 857 щеплень;
• Одеська область – 1 618 щеплень;
• Полтавська область – 673 щеплення;
• Рівненська область – 1 256 щеплень;
• Сумська область – 1 078 щеплень;
• Тернопільська область – 578 щеплень;
• Харківська область – 198 щеплень;
• Херсонська область – 1 940 щеплень;
• Хмельницька область – 1 184 щеплення;
• Черкаська область – 995 щеплень;
• Чернівецька область – 475 щеплень;
• Чернігівська область – 1 108 щеплень.
Вакцинація здійснювалася 241 мобільною бригадою з імунізації та 1 608 пунктами щеплення.
Станом на 7 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 525 881 людина.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.