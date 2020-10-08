По состоянию на 8 октября количество новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине впервые превысило отметку в 5 тысяч за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 5397 человек, что является рекордным показателем.

Наибольшее количество случаев за сутки выявили: в Харьковской области (576), Киеве (422), Одесской области (367), Сумской области (312), Днепропетровской области (306), Донецкой области (294), Ровенской области (266), Хмельницкой области (259), Тернопольской области (242), Житомирской области (236), Черкасской области (236), Львовской области (227), Киевской области (199), Полтавской области (188), Черновицкой области (168).

За сутки скончались еще 93 человека. Всего за время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 4690 человек. Выздоровели за сутки 2263 пациента. Всего коронавирус в Украине преодолели 108 233 пациента.

С начала эпидемии в нашей стране коронавирус диагностировали у 244 734 человек (из них 15 511 детей, а также 17 109 медиков).

За минувшие сутки было сделано 57 331 тестирование на коронавирус (из них 34 295 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).

Всего проведено 2 489 702 тестирования методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 7197 случаев; 126 человек скончались, 4366 выздоровели;

• Волынская область – 9199 случаев; 190 человек скончались, 5538 выздоровели;

• Днепропетровская область – 7994 случая; 142 человека скончались, 3686 выздоровели;

• Донецкая область – 5118 случаев; в том числе 66 летальных; 1157 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 7457 случаев; 131 человек скончался, 4385 выздоровели;

• Закарпатская область – 10 473 случая; 315 человек скончались, 5515 выздоровели;

• Запорожская область – 5007 случаев; в том числе 80 летальных; 1594 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 14 693 случая; 346 человек скончались, 7280 выздоровели;

• Кировоградская область – 1234 случая; в том числе 62 летальных; 933 пациента выздоровели;

• г. Киев – 25 896 случаев; 453 человека скончались, 9116 выздоровели;

• Киевская область – 10 490 случаев; 213 человек скончались, 6220 выздоровели;

• Львовская область – 21 923 случая; 600 человек скончались, 8396 выздоровели;

• Луганская область – 1480 случаев; в том числе 19 летальных; 676 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 4154 случая; в том числе 99 летальных; 1253 пациента выздоровели;

• Одесская область – 15 704 случая; 239 человек скончались, 2561 выздоровел;

• Полтавская область – 3685 случаев; в том числе 58 летальных; 1383 пациента выздоровели;

• Ровенская область – 13 798 случаев; 180 человек скончались, 11 007 выздоровели;

• Сумская область – 6197 случаев; в том числе 88 летальных; 2134 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 14 979 случаев; 187 человек скончались, 10 369 выздоровели;

• Харьковская область – 22 712 случаев; 396 человек скончались, 4709 выздоровели;

• Херсонская область – 1636 случаев; в том числе 30 летальных; 741 пациент выздоровел;

• Хмельницкая область – 7732 случая; 144 человека скончались, 3479 выздоровели;

• Черновицкая область – 15 757 случаев; 379 человек скончались, 8526 выздоровели;

• Черкасская область – 5153 случая; в том числе 60 летальных; 2083 пациента выздоровели;

• Черниговская область – 5066 случаев; 87 человек скончались, 1126 выздоровели.