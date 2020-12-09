По состоянию на 9 декабря в Украине подтверждено более 12,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 12 585 человек: из них 654 ребенка и 682 медика.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

В течение суток скончались 276 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 14 204 человека. Выздоровели за сутки 14 554 пациента (что превышает суточное количество новых больных). С начала эпидемии коронавирус преодолели 451 118 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 845 343 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 58 271 тестирование на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 37 822, а методом ИФА – 20 449).

За все время было проведено 4 млн 876 тыс. 501 ПЦР-тестирование.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 84 538 случаев; 1498 человек скончались, 26 403 выздоровели;

• Винницкая область – 18 988 случаев; 323 пациента скончались, 11 099 выздоровели;

• Волынская область – 26 832 случая; 461 пациент скончался, 19 707 выздоровели;

• Днепропетровская область – 46 056 случаев; 1070 человек скончались, 30 315 выздоровели;

• Донецкая область – 27 044 случая; 541 пациент скончался, 16 965 выздоровели;

• Житомирская область – 32 498 случаев; 549 человек скончались, 23 512 выздоровели;

• Закарпатская область – 25 029 случаев; 568 человек скончались, 16 302 выздоровели;

• Запорожская область – 38 698 случаев; 358 человек скончались, 7510 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 39 730 случаев; 706 человек скончались, 15 491 выздоровел;

• Киевская область – 45 497 случаев; 780 человек скончались, 17 476 выздоровели;

• Кировоградская область – 6524 случая; 186 пациентов скончались, 2669 выздоровели;

• Луганская область – 7275 случаев; 194 пациента скончались, 5378 выздоровели;

• Львовская область – 51 375 случаев; 1404 человека скончались, 34 626 выздоровели;

• Николаевская область – 22 127 случаев; 361 пациент скончался, 9868 выздоровели;

• Одесская область – 54 123 случая; 703 человека скончались, 15 591 выздоровел;

• Полтавская область – 27 222 случая; 570 человек скончались, 17 413 выздоровели;

• Ровенская область – 34 578 случаев; 429 человек скончались, 28 111 выздоровели;

• Сумская область – 34 226 случаев; 439 пациентов скончались, 19 828 выздоровели;

• Тернопольская область – 30 203 случая; 411 человек скончались, 24 415 выздоровели;

• Харьковская область – 60 273 случая; 835 человек скончались, 41 445 выздоровели;

• Херсонская область – 12 826 случаев; 276 пациентов скончались, 6025 выздоровели;

• Хмельницкая область – 32 960 случаев; 503 человека скончались, 23 062 выздоровели;

• Черкасская область – 28 728 случаев; 242 пациента скончались, 11 967 выздоровели;

• Черновицкая область – 35 826 случаев; 687 человек скончались, 19 045 выздоровели;

• Черниговская область – 22 167 случаев; 110 человек скончались, 6895 выздоровели.