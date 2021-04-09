По состоянию на 9 апреля в Украине снова подтверждено более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и более чем на 8 тысяч меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 19 676 человек. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника.

В больницы были госпитализированы 4936 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 419 человек. За все время эпидемии умерли 36 381 человек. Выздоровели за сутки 11 221 пациент. За все время коронавирус преодолели 1 млн 395 тыс. 104 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 млн 823 тыс. 674 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 119 369 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 925).

За время эпидемии в Украине сделано 8 млн 568 тыс. 004 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1864 случая за сутки; всего выявлено 174 267 случаев – 3797 человек умерли, 110 137 выздоровели;

• Винницкая область – 640 случаев за сутки; всего зафиксировано 62 259 случаев – 1254 пациента умерли, 39 753 выздоровели;

• Волынская область – 448 случаев за сутки; всего подтверждено 50 264 случая – 831 пациент умер, 42 465 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1665 случаев за сутки; всего диагностировано 101 038 случаев – 2591 пациент умер, 79 140 выздоровели;

• Донецкая область – 1146 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 65 548 случаев – 1418 человек умерли, 51 346 выздоровели;

• Житомирская область – 647 случаев за сутки; за все время зафиксировано 76 933 случая – 1336 человек умерли, 55 847 выздоровели;

• Закарпатская область – 236 случаев за сутки; всего подтверждено 57 211 случаев – 1413 пациентов умерли, 44 802 выздоровели;

• Запорожская область – 823 случая за сутки; всего диагностировано 84 206 случаев – 1549 человек умерли, 70 346 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 231 случай за сутки; всего выявлено 81 540 случаев – 1824 пациента умерли, 68 268 выздоровели;

• Киевская область – 1265 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 104 452 случая – 1847 человек умерли, 82 439 выздоровели;

• Кировоградская область – 207 случаев за сутки; за все время подтверждено 14 582 случая – 504 пациента умерли, 9536 выздоровели;

• Луганская область – 226 случаев за сутки; всего диагностировано 19 162 случая – 577 человек умерли, 15 744 выздоровели;

• Львовская область – 1639 случаев за сутки; всего выявлено 115 087 случаев – 2797 человек умерли, 84 237 выздоровели;

• Николаевская область – 372 случая за сутки; всего зафиксировано 55 357 случаев – 1248 человек умерли, 43 545 выздоровели;

• Одесская область – 1194 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 118 743 случая – 2056 человек умерли, 85 965 выздоровели;

• Полтавская область – 848 случаев за сутки; за все время диагностировано 60 521 случай – 1276 человек умерли, 49 936 выздоровели;

• Ровенская область – 557 случаев за сутки; всего выявлено 62 755 случаев – 828 человек скончались, 53 607 выздоровели;

• Сумская область – 820 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 63 938 случаев – 900 человек умерли, 52 669 выздоровели;

• Тернопольская область – 373 случая за сутки; за все время подтверждено 59 399 случаев – 897 человек скончались, 48 123 выздоровели;

• Харьковская область – 1194 случая за сутки; всего диагностировано 114 447 случаев – 2151 пациент умер, 90 033 выздоровели;

• Херсонская область – 317 случаев за сутки; всего выявлено 26 580 случаев – 737 человек скончались, 21 895 выздоровели;

• Хмельницкая область – 1094 случая за сутки; всего зафиксировано 72 432 случая – 1312 пациентов умерли, 55 517 выздоровели;

• Черкасская область – 834 случая за сутки; всего подтверждено 63 516 случаев – 822 пациента умерли, 51 911 выздоровели;

• Черновицкая область – 377 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 73 172 случая – 1476 человек умерли, 52 303 выздоровели;

• Черниговская область – 659 случаев за сутки; всего выявлено 46 265 случаев – 940 человек скончались, 35 540 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 8 апреля в Украине было привито 18 569 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 353 147 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах 8 апреля:

• г. Киев – 1850 прививок;

• Винницкая область – 670 прививок;

• Волынская область – 560 прививок;

• Днепропетровская область – 1990 прививок;

• Донецкая область – 510 прививок;

• Житомирская область – 840 прививок;

• Закарпатская область – 580 прививок;

• Запорожская область – 650 прививок;

• Ивано-Франковская область – 549 прививок;

• Киевская область – 1970 прививок;

• Кировоградская область – 680 прививок;

• Луганская область – 350 прививок;

• Львовская область – 1540 прививок;

• Николаевская область – 180 прививок;

• Одесская область – 710 прививок;

• Полтавская область – 730 прививок;

• Ровенская область – 580 прививок;

• Сумская область – 360 прививок;

• Тернопольская область – 490 прививок;

• Харьковская область – 550 прививок;

• Херсонская область – 300 прививок;

• Хмельницкая область – 1050 прививок;

• Черкасская область – 180 прививок;

• Черновицкая область – 560 прививок;

• Черниговская область – 140 прививок.

Вакцинацию осуществляли 145 мобильных бригад по иммунизации и 848 прививочных пунктов.

По состоянию на 8 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек.