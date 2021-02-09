По состоянию на 9 февраля в Украине подтверждено более 2,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в три раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 2656 человек: в частности, заболели 157 детей и 229 медиков.

В больницы госпитализированы еще 865 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276) областях, г. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

В течение суток скончались 127 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 23 771 человек. Выздоровели за сутки 8 865 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 084 тыс. 608 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 249 646 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 30 901 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР – 17 658, методом ИФА – 13 243).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 419 тыс. 781 ПЦР-тестирование.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 243 случая за сутки; всего выявлено 130 567 случаев – 2458 человек скончались, 81 389 выздоровели;

• Винницкая область – 47 случаев за сутки; всего зафиксировано 28 517 случаев – 547 человек скончались, 24 380 выздоровели;

• Волынская область – 58 случаев за сутки; всего подтверждено 37 559 случаев – 598 человек скончались, 35 091 выздоровел;

• Днепропетровская область – 71 случай за сутки; за все время обнаружено 69 256 случаев – 1873 человека скончались, 63 432 выздоровели;

• Донецкая область – 59 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 45 027 случаев – 995 человек скончались, 41 543 выздоровели;

• Житомирская область – 17 случаев за сутки; всего подтверждено 45 609 случаев – 769 человек скончались, 42 280 выздоровели;

• Закарпатская область – 276 случаев за сутки; за все время диагностировано 33 398 случаев – 770 человек скончались, 28 565 выздоровели;

• Запорожская область – 164 случая за сутки; всего зафиксировано 67 276 случаев – 908 человек скончались, 61 452 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 525 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 52 141 случай – 1005 человек скончались, 44 204 выздоровели;

• Киевская область – 90 случаев за сутки; всего выявлено 70 728 случаев – 1163 пациента скончались, 61 026 выздоровели;

• Кировоградская область – 20 случаев за сутки; всего зафиксировано 9984 случая – 342 пациента скончались, 7405 выздоровели;

• Луганская область – 49 случаев за сутки; всего подтверждено 14 303 случая – 413 человек скончались, 12 455 выздоровели;

• Львовская область – 97 случаев за сутки; за все время обнаружено 73 046 случаев – 2145 человек скончались, 64 462 выздоровели;

• Николаевская область – 57 случаев за сутки; всего зафиксировано 39 811 случаев – 720 человек скончались, 30 047 выздоровели;

• Одесская область – 90 случаев за сутки; всего обнаружено 82 629 случаев – 1348 человек скончались, 74 730 выздоровели;

• Полтавская область – 72 случая за сутки; за все время выявлено 44 072 случая – 924 человека скончались, 40 764 выздоровели;

• Ровенская область – 86 случаев за сутки; всего зафиксировано 46 734 случая – 590 человек скончались, 44 260 выздоровели;

• Сумская область – 26 случаев за сутки; за все время обнаружено 46 538 случаев – 632 пациента скончались, 43 934 выздоровели;

• Тернопольская область – 51 случай за сутки; всего зафиксировано 38 835 случаев – 554 человека скончались, 36 442 выздоровели;

• Харьковская область – 124 случая за сутки; всего обнаружено 79 403 случая – 1440 человек скончались, 72 735 выздоровели;

• Херсонская область – 52 случая за сутки; за все время подтверждено 21 079 случаев – 599 человек скончались, 19 055 выздоровели;

• Хмельницкая область – 31 случай за сутки; всего выявлено 44 908 случаев – 814 человек скончались, 41 733 выздоровели;

• Черкасская область – 150 случаев за сутки; всего подтверждено 46 645 случаев – 580 человек скончались, 42 697 выздоровели;

• Черновицкая область – 194 случая за сутки; за все время зафиксировано 47 192 случая – 902 пациента скончались, 41 536 выздоровели;

• Черниговская область – 7 случаев за сутки; всего подтверждено 34 389 случаев – 682 пациента скончались, 28 991 выздоровел.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.