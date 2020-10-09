По состоянию на 9 октября количество новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине впервые превысило отметку в 5 тысяч в сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

В Украине за сутки зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Это новый рекорд количества больных в сутки.

9 октября в Украине 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4779 летальных, 110650 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2522360 тестирования методом ПЦР.

За сутки в результате заражения коронавируса умерли 89 пациентов. Всего выздоровели 110650 украинцев. Из них за последние сутки – 2417.

Максимальное количество новых случаев заражения коронавируса зафиксировано в Харьковской области, Киеве, Одесской и Тернопольской областях.

Так, в Харьковской области 630 новых случаев, в Киеве 567 новых случаев, в Одесской области 403 новых случая, в Тернопольской области 305 новых случаев, в Хмельницкой области 330 новых случаев, в Донецкой области 254 новых случая, в Полтавской области 236 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 7331 случай;

Волынская область – 9373 случая;

Днепропетровская область – 8301 случай;

Донецкая область – 5372 случая;

Житомирская область – 7718 случаев;

Закарпатская область – 10 629 случаев;

Запорожская область – 5172 случая;

Ивано-Франковская область – 14 835 случаев;

Кировоградская область – 1262 случая;

г. Киев – 26463 случаи;

Киевская область – 10 689 случаев;

Львовская область – 22 172 случая;

Луганская область – 1613 случаев;

Николаевская область – 4293 случая;

Одесская область – 16 107 случаев;

Полтавская область – 3921 случай;

Ровенская область – 13 981 случай;

Сумская область – 6404 случая;

Тернопольская область – 15 284 случая;

Харьковская область – 23 342 случая;

Херсонская область – 1714 случаев;

Хмельницкая область – 8062 случая;

Черновицкая область – 15 939 случаев;

Черкасская область – 5349 случаев;

Черниговская область – 5212 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.