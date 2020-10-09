Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
В Украине за сутки зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Это новый рекорд количества больных в сутки.
9 октября в Украине 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4779 летальных, 110650 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2522360 тестирования методом ПЦР.
За сутки в результате заражения коронавируса умерли 89 пациентов. Всего выздоровели 110650 украинцев. Из них за последние сутки – 2417.
Максимальное количество новых случаев заражения коронавируса зафиксировано в Харьковской области, Киеве, Одесской и Тернопольской областях.
Так, в Харьковской области 630 новых случаев, в Киеве 567 новых случаев, в Одесской области 403 новых случая, в Тернопольской области 305 новых случаев, в Хмельницкой области 330 новых случаев, в Донецкой области 254 новых случая, в Полтавской области 236 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 7331 случай;
- Волынская область – 9373 случая;
- Днепропетровская область – 8301 случай;
- Донецкая область – 5372 случая;
- Житомирская область – 7718 случаев;
- Закарпатская область – 10 629 случаев;
- Запорожская область – 5172 случая;
- Ивано-Франковская область – 14 835 случаев;
- Кировоградская область – 1262 случая;
- г. Киев – 26463 случаи;
- Киевская область – 10 689 случаев;
- Львовская область – 22 172 случая;
- Луганская область – 1613 случаев;
- Николаевская область – 4293 случая;
- Одесская область – 16 107 случаев;
- Полтавская область – 3921 случай;
- Ровенская область – 13 981 случай;
- Сумская область – 6404 случая;
- Тернопольская область – 15 284 случая;
- Харьковская область – 23 342 случая;
- Херсонская область – 1714 случаев;
- Хмельницкая область – 8062 случая;
- Черновицкая область – 15 939 случаев;
- Черкасская область – 5349 случаев;
- Черниговская область – 5212 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
- Напомним, что ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.