Covid-19 Украина

обновлено 24.06.2020 в 12:02

Всего:

39014(+940)

Болеют:

20554(+940)

Выздоровели:

17409(+453)

Умерло:

1051(+16)

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Коронавирус в Украине: ситуация по областям

В Украине по состоянию на 24 июня подтверждено 39 014 случаев COVID-19, из них 17 409 выздоровели, 1051 умер.

Среда, 24 июня 2020, 13:50

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 940 человек, из них 82 ребенка и 105 медработников.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (203), Ровенской (126), Закарпатской (78), Волынской (61), Черновицкой (59) областях и Киеве (99).

Ситуация по областям Украины следующая:

  • Винницкая обл. – 1723 (1057 выздоровели)
  • Волынская обл. – 1955 (605 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 1060 (852 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 376 (145 выздоровели)
  • Житомирская обл. – 1304 (681 выздоровели)
  • Закарпатская обл. – 2369 (864 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 559 (397 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. – 2124 (1083 выздоровели)
  • м. Киев – 4528 (1440 выздоровели)
  • Киевская обл. – 2332 (1147 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 634 (523 выздоровели)
  • Луганская обл. – 75 (54 выздоровели)
  • Львовская обл. – 4423 (700 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 368 (271 выздоровели)
  • Одесская обл. – 1370 (569 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 300 (263 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 3164 (1582 выздоровели)
  • Сумская обл. – 272 (186 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1786 (1094 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 1891 (932 выздоровели)
  • Херсонская обл. – 188 (175 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 627 (503 выздоровели)
  • Черкасская обл. – 614 (426 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 4478 (1715 выздоровели)
  • Черниговская обл. – 494 (145 выздоровели).

В общем заболевания подтверждено в 2872 детей и 6243 медиков. В госпитализации нуждались 10 604 человека, подключены к аппарату ИВЛ – 367 пациентов. 28 410 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3786 медработников.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 594 002, методом ИФА – 154 092.

  • Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
  • Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.

 

Теги: МОЗ, Коронавирус, Украина, статистика

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