Коронавирус в Украине: ситуация по областям

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за прошедшие сутки заболели 940 человек, из них 82 ребенка и 105 медработников.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (203), Ровенской (126), Закарпатской (78), Волынской (61), Черновицкой (59) областях и Киеве (99).
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая обл. – 1723 (1057 выздоровели)
- Волынская обл. – 1955 (605 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 1060 (852 выздоровели)
- Донецкая обл. – 376 (145 выздоровели)
- Житомирская обл. – 1304 (681 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 2369 (864 выздоровели)
- Запорожская обл. – 559 (397 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 2124 (1083 выздоровели)
- м. Киев – 4528 (1440 выздоровели)
- Киевская обл. – 2332 (1147 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 634 (523 выздоровели)
- Луганская обл. – 75 (54 выздоровели)
- Львовская обл. – 4423 (700 выздоровели)
- Николаевская обл. – 368 (271 выздоровели)
- Одесская обл. – 1370 (569 выздоровели)
- Полтавская обл. – 300 (263 выздоровели)
- Ровенская обл. – 3164 (1582 выздоровели)
- Сумская обл. – 272 (186 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1786 (1094 выздоровели)
- Харьковская обл. – 1891 (932 выздоровели)
- Херсонская обл. – 188 (175 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 627 (503 выздоровели)
- Черкасская обл. – 614 (426 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 4478 (1715 выздоровели)
- Черниговская обл. – 494 (145 выздоровели).
В общем заболевания подтверждено в 2872 детей и 6243 медиков. В госпитализации нуждались 10 604 человека, подключены к аппарату ИВЛ – 367 пациентов. 28 410 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3786 медработников.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 594 002, методом ИФА – 154 092.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
- Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.