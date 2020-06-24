Коронавирус в Украине: ситуация по областям

В Украине по состоянию на 24 июня подтверждено 39 014 случаев COVID-19, из них 17 409 выздоровели, 1051 умер.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 940 человек, из них 82 ребенка и 105 медработников.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (203), Ровенской (126), Закарпатской (78), Волынской (61), Черновицкой (59) областях и Киеве (99).

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая обл. – 1723 (1057 выздоровели)

Волынская обл. – 1955 (605 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1060 (852 выздоровели)

Донецкая обл. – 376 (145 выздоровели)

Житомирская обл. – 1304 (681 выздоровели)

Закарпатская обл. – 2369 (864 выздоровели)

Запорожская обл. – 559 (397 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 2124 (1083 выздоровели)

м. Киев – 4528 (1440 выздоровели)

Киевская обл. – 2332 (1147 выздоровели)

Кировоградская обл. – 634 (523 выздоровели)

Луганская обл. – 75 (54 выздоровели)

Львовская обл. – 4423 (700 выздоровели)

Николаевская обл. – 368 (271 выздоровели)

Одесская обл. – 1370 (569 выздоровели)

Полтавская обл. – 300 (263 выздоровели)

Ровенская обл. – 3164 (1582 выздоровели)

Сумская обл. – 272 (186 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1786 (1094 выздоровели)

Харьковская обл. – 1891 (932 выздоровели)

Херсонская обл. – 188 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 627 (503 выздоровели)

Черкасская обл. – 614 (426 выздоровели)

Черновицкая обл. – 4478 (1715 выздоровели)

Черниговская обл. – 494 (145 выздоровели).

В общем заболевания подтверждено в 2872 детей и 6243 медиков. В госпитализации нуждались 10 604 человека, подключены к аппарату ИВЛ – 367 пациентов. 28 410 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3786 медработников.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 594 002, методом ИФА – 154 092.