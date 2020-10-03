По состоянию на 3 октября в Украине зафиксировано 4661 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд по количеству новых случаев в сутки.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В целом, в стране зафиксировано 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Из них 4 353 пациента умерли вследствие перенесенной коронавирусной болезни. Еще 98 737 пациентов выздоровели.

В общем, было проведено 2 362 857 тестирований методом ПЦР.

За сутки выздоровели 2 146 пациентов.

Ситуация по областям:

Винницкая область – 6 554 случая;

Волынская область – 8 455 случаев;

Днепропетровская область – 6 719 случаев;

Донецкая область – 3 864 случая;

Житомирская область – 6 468 случаев;

Закарпатская область – 10 105 случаев;

Запорожская область – 4 401 случай;

Ивано-Франковская область – 14 093 случая;

Кировоградская область – 1 158 случаев;

г. Киев – 24 043 случая;

Киевская область – 9 591 случай;

Львовская область – 21 032 случая;

Луганская область – 1 207 случаев;

Николаевская область – 3 490 случаев;

Одесская область – 14 379 случаев;

Полтавская область – 2 727 случаев;

Ровенская область – 12 956 случаев;

Сумская область – 4 908 случаев;

Тернопольская область – 14 167 случаев;

Харьковская область – 20 104 случая;

Херсонская область – 1 340 случаев;

Хмельницкая область – 6 647 случаев;

Черновицкая область – 14 966 случаев;

Черкасская область – 4 430 случаев;

Черниговская область – 4 518 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, а также города Севастополь – нет.

Исследование проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 октября в Центр поступило 4916 сообщений о подозрении на коронавирус.

Всего с начала 2020 года зарегистрировано 289 416 сообщений о подозрении на COVID-19.