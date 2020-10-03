Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
В целом, в стране зафиксировано 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Из них 4 353 пациента умерли вследствие перенесенной коронавирусной болезни. Еще 98 737 пациентов выздоровели.
В общем, было проведено 2 362 857 тестирований методом ПЦР.
За сутки выздоровели 2 146 пациентов.
Ситуация по областям:
- Винницкая область – 6 554 случая;
- Волынская область – 8 455 случаев;
- Днепропетровская область – 6 719 случаев;
- Донецкая область – 3 864 случая;
- Житомирская область – 6 468 случаев;
- Закарпатская область – 10 105 случаев;
- Запорожская область – 4 401 случай;
- Ивано-Франковская область – 14 093 случая;
- Кировоградская область – 1 158 случаев;
- г. Киев – 24 043 случая;
- Киевская область – 9 591 случай;
- Львовская область – 21 032 случая;
- Луганская область – 1 207 случаев;
- Николаевская область – 3 490 случаев;
- Одесская область – 14 379 случаев;
- Полтавская область – 2 727 случаев;
- Ровенская область – 12 956 случаев;
- Сумская область – 4 908 случаев;
- Тернопольская область – 14 167 случаев;
- Харьковская область – 20 104 случая;
- Херсонская область – 1 340 случаев;
- Хмельницкая область – 6 647 случаев;
- Черновицкая область – 14 966 случаев;
- Черкасская область – 4 430 случаев;
- Черниговская область – 4 518 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, а также города Севастополь – нет.
Исследование проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 октября в Центр поступило 4916 сообщений о подозрении на коронавирус.
Всего с начала 2020 года зарегистрировано 289 416 сообщений о подозрении на COVID-19.
- По состоянию на 1 октября в Украине второй день подряд зафиксировали более 4 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19.